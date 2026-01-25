Казахстанцев лишают квартир из-за ошибки в декларации и выплат для рождённых в СССР: что нужно знать

Интернет-мошенники в Казахстане продолжают активно использовать новые схемы обмана, заставляя граждан терять крупные суммы денег и даже единственное жильё. Самыми распространёнными предлогами становятся якобы «ошибки в налоговой декларации» и фиктивные «выплаты для людей, родившихся в СССР». По данным полиции, ущерб от таких схем исчисляется десятками миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Карагандинской области злоумышленники всё чаще нацеливаются на уязвимые категории населения — пожилых людей и предпринимателей. Мошенники используют страх, доверие и желание помочь близким.
Так, в январе текущего года пожилой житель региона, просматривая интернет-видео, наткнулся на рекламу о том, что гражданам, родившимся в СССР, полагаются дополнительные выплаты и возможность «быстро заработать».
Мужчина оставил свои анкетные данные, после чего с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками инвестиционной компании. Злоумышленники использовали реальные логотипы и реквизиты существующей организации, убедив пенсионера вложить сначала небольшую сумму — около 70 тысяч тенге. Через несколько часов ему якобы вернули часть денег в качестве «прибыли». После этого мужчину начали убеждать вкладывать ещё больше.
В надежде заработать и помочь внукам мужчина продал часть имущества, занял деньги у знакомых и в итоге перевёл мошенникам более 18 миллионов тенге. Полицию он вызвал слишком поздно — до последнего верил, что участвует в реальных инвестициях.
«Они хотят заработать и помочь детям и внукам. Мошенники этим пользуются — запускают таргетированную рекламу, ориентированную на людей старше 60 лет. Был случай, когда 70-летняя женщина вложила сначала 70 тысяч тенге, а затем все свои сбережения — 6 миллионов. Её убедили, что она «заработала» 30 тысяч долларов, но для вывода средств нужно внести ещё деньги», — рассказал заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Карагандинской области Арман Кайракбаев.
Не только пенсионеры становятся жертвами мошенников. Одна из предпринимательниц получила звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками налоговой службы. Ей сообщили об «ошибке в декларации» и попросили продиктовать СМС-код якобы для исправления данных.
После этого женщину начали пугать мнимыми «атаками» на её счета и ИП. Испугавшись за свои средства, она оформила крупные кредиты, перевела деньги злоумышленникам, а затем под предлогом «спецоперации по защите средств» продала свою единственную квартиру. Общий ущерб превысил 40 миллионов тенге.
На фоне роста интернет-мошенничества 24 января между Карагандой и Астаной курсировал информационный автобус, где полицейские и волонтёры рассказывали о распространённых схемах обмана.
С пассажирами и жителями городов проводились разъяснительные беседы о том, как распознать мошенников и защитить свои средства. В Астане полицейские встретились с горожанами у монумента «Байтерек», предоставив информацию о самых опасных схемах интернет-мошенничества.
По данным полиции, в 2025 году в Карагандинской области было зафиксировано 2 562 случая интернет-мошенничества на общую сумму более четырёх миллиардов тенге. С начала 2026 года уже зарегистрировано около 90 подобных преступлений, что указывает на тенденцию к росту онлайн-мошенничества.
