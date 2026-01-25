Казахстанцев лишают квартир из-за ошибки в декларации и выплат для рождённых в СССР: что нужно знать

Интернет-мошенники в Казахстане продолжают активно использовать новые схемы обмана, заставляя граждан терять крупные суммы денег и даже единственное жильё. Самыми распространёнными предлогами становятся якобы «ошибки в налоговой декларации» и фиктивные «выплаты для людей, родившихся в СССР». По данным полиции, ущерб от таких схем исчисляется десятками миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: freepik

Мошенники атакуют пожилых и предпринимателей

В Карагандинской области злоумышленники всё чаще нацеливаются на уязвимые категории населения — пожилых людей и предпринимателей. Мошенники используют страх, доверие и желание помочь близким.

Так, в январе текущего года пожилой житель региона, просматривая интернет-видео, наткнулся на рекламу о том, что гражданам, родившимся в СССР, полагаются дополнительные выплаты и возможность «быстро заработать».

Мужчина оставил свои анкетные данные, после чего с ним связались неизвестные, представившиеся сотрудниками инвестиционной компании. Злоумышленники использовали реальные логотипы и реквизиты существующей организации, убедив пенсионера вложить сначала небольшую сумму — около 70 тысяч тенге. Через несколько часов ему якобы вернули часть денег в качестве «прибыли». После этого мужчину начали убеждать вкладывать ещё больше.

Миллионы под предлогом помощи внукам

В надежде заработать и помочь внукам мужчина продал часть имущества, занял деньги у знакомых и в итоге перевёл мошенникам более 18 миллионов тенге. Полицию он вызвал слишком поздно — до последнего верил, что участвует в реальных инвестициях.

«Они хотят заработать и помочь детям и внукам. Мошенники этим пользуются — запускают таргетированную рекламу, ориентированную на людей старше 60 лет. Был случай, когда 70-летняя женщина вложила сначала 70 тысяч тенге, а затем все свои сбережения — 6 миллионов. Её убедили, что она «заработала» 30 тысяч долларов, но для вывода средств нужно внести ещё деньги», — рассказал заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Карагандинской области Арман Кайракбаев.

«Ошибка в декларации» как повод для обмана предпринимателей

Не только пенсионеры становятся жертвами мошенников. Одна из предпринимательниц получила звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками налоговой службы. Ей сообщили об «ошибке в декларации» и попросили продиктовать СМС-код якобы для исправления данных.

После этого женщину начали пугать мнимыми «атаками» на её счета и ИП. Испугавшись за свои средства, она оформила крупные кредиты, перевела деньги злоумышленникам, а затем под предлогом «спецоперации по защите средств» продала свою единственную квартиру. Общий ущерб превысил 40 миллионов тенге.

Обучение граждан и борьба с мошенниками

На фоне роста интернет-мошенничества 24 января между Карагандой и Астаной курсировал информационный автобус, где полицейские и волонтёры рассказывали о распространённых схемах обмана.

С пассажирами и жителями городов проводились разъяснительные беседы о том, как распознать мошенников и защитить свои средства. В Астане полицейские встретились с горожанами у монумента «Байтерек», предоставив информацию о самых опасных схемах интернет-мошенничества.

Масштабы интернет-мошенничества в регионе

По данным полиции, в 2025 году в Карагандинской области было зафиксировано 2 562 случая интернет-мошенничества на общую сумму более четырёх миллиардов тенге. С начала 2026 года уже зарегистрировано около 90 подобных преступлений, что указывает на тенденцию к росту онлайн-мошенничества.