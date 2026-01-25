18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.01.2026, 06:46

До 10 лет лишения свободы: Генпрокуратура Казахстана предупреждает о новой статье Уголовного кодекса

Новости Казахстана

В Генеральной прокуратуре Казахстана вновь обратили внимание граждан на действие новой нормы Уголовного кодекса, напрямую направленной против насильственных браков и похищений людей. Речь идет о статье 125-1 УК РК «Принуждение к браку», которая официально вступила в силу 16 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Правоохранительные органы подчеркивают: любые формы принуждения к вступлению в брак или сожительству теперь рассматриваются как тяжкое уголовное преступление и влекут за собой реальное лишение свободы.

Принуждение и похищение — вне закона

В Генпрокуратуре напомнили, что похищение человека, а также принуждение к браку или совместному проживанию категорически запрещены законом, независимо от мотивов, традиций или «семейных договоренностей».

Закон четко закрепляет принцип добровольности:
брак возможен исключительно при свободном и осознанном согласии обеих сторон. Любые попытки давления — психологического, физического или социального — квалифицируются как преступление.

Какие наказания предусмотрены

Согласно статье 125-1 УК РК, за похищение человека с целью брака или принуждение к вступлению в брак либо сожительство предусмотрены серьезные санкции:

  • до 7 лет лишения свободы — при отсутствии отягчающих обстоятельств;

  • до 10 лет лишения свободы — если преступление совершено при отягчающих условиях.

При этом в Генпрокуратуре отдельно подчеркнули:
освобождение потерпевшего не освобождает виновных от уголовной ответственности. Сам факт совершения преступления уже является основанием для наказания.

Закон выше традиций

Правоохранительные органы акцентируют внимание на том, что ссылки на обычаи, семейные устои или «договоренности между родственниками» не могут служить оправданием. Государство рассматривает принудительный брак как форму насилия и грубое нарушение прав человека.

В Генпрокуратуре призвали граждан помнить:
любые действия, связанные с похищением, удержанием или принуждением к браку, теперь находятся под особым контролем и повлекут жесткие правовые последствия.

Важный сигнал обществу

Введение статьи «Принуждение к браку» стало четким сигналом о том, что Казахстан усиливает защиту личной свободы и неприкосновенности человека. Государство прямо заявляет: насилие под видом традиций недопустимо, а ответственность за такие преступления будет неотвратимой.

