18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.01.2026, 07:30

В Казахстане подростки идут на военные сборы

Новости Казахстана 0 346

В Казахстане планируется проведение уникальных учебно-тренировочных военных сборов для школьников, направленных на формирование патриотизма и гражданской ответственности среди подростков. Проект реализуется совместно Министерством просвещения и Министерством обороны и стартует в пилотном режиме в трех регионах страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kazinform
Фото: Kazinform

Совместная инициатива Минпросвещения и Минобороны

По информации пресс-службы Министерства просвещения, ведомства приняли решение о проведении военно-патриотических сборов, которые станут новым этапом развития системы воспитания молодежи. Цель мероприятий — углубленное формирование патриотического духа и системное развитие военно-патриотического воспитания среди школьников.

«Межведомственное взаимодействие, направленное на укрепление патриотического духа подрастающего поколения и системное развитие военно-патриотического воспитания, получает новое содержание», — отмечают в министерстве.

Обсуждение и поддержка на высшем уровне

Инициатива была одобрена на межведомственной встрече с участием министра просвещения Жулдыз Сулейменовой и министра обороны Даурена Косанова. В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы комплексного формирования военно-патриотического воспитания, начиная со школьного возраста, а также меры по повышению гражданской ответственности подростков.

Важной частью обсуждения стала идея постепенного масштабирования проекта после пилотной фазы, чтобы охватить все регионы страны.

Пилотные регионы и дальнейшие планы

Первый этап военных сборов пройдет в Жамбылской области, Абайской области и Западно-Казахстанской области. По завершении пилотного проекта опыт будет проанализирован, а успешные практики внедрены в других регионах Казахстана.

Такой подход позволит адаптировать методику проведения сборов под региональные особенности и потребности школьников, а также повысить эффективность военно-патриотического воспитания на практике.

Законная база и цели проекта

Совместные мероприятия реализуются в рамках Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов».

По словам представителей министерств, сборы станут не просто тренировками, а практическим инструментом государственной политики, направленной на воспитание молодежи в духе патриотизма, ответственности и гражданской сознательности.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь