В Казахстане подростки идут на военные сборы

В Казахстане планируется проведение уникальных учебно-тренировочных военных сборов для школьников, направленных на формирование патриотизма и гражданской ответственности среди подростков. Проект реализуется совместно Министерством просвещения и Министерством обороны и стартует в пилотном режиме в трех регионах страны, сообщает Lada.kz.

Фото: Kazinform

Совместная инициатива Минпросвещения и Минобороны

По информации пресс-службы Министерства просвещения, ведомства приняли решение о проведении военно-патриотических сборов, которые станут новым этапом развития системы воспитания молодежи. Цель мероприятий — углубленное формирование патриотического духа и системное развитие военно-патриотического воспитания среди школьников.

«Межведомственное взаимодействие, направленное на укрепление патриотического духа подрастающего поколения и системное развитие военно-патриотического воспитания, получает новое содержание», — отмечают в министерстве.

Обсуждение и поддержка на высшем уровне

Инициатива была одобрена на межведомственной встрече с участием министра просвещения Жулдыз Сулейменовой и министра обороны Даурена Косанова. В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы комплексного формирования военно-патриотического воспитания, начиная со школьного возраста, а также меры по повышению гражданской ответственности подростков.

Важной частью обсуждения стала идея постепенного масштабирования проекта после пилотной фазы, чтобы охватить все регионы страны.

Пилотные регионы и дальнейшие планы

Первый этап военных сборов пройдет в Жамбылской области, Абайской области и Западно-Казахстанской области. По завершении пилотного проекта опыт будет проанализирован, а успешные практики внедрены в других регионах Казахстана.

Такой подход позволит адаптировать методику проведения сборов под региональные особенности и потребности школьников, а также повысить эффективность военно-патриотического воспитания на практике.

Законная база и цели проекта

Совместные мероприятия реализуются в рамках Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов».

По словам представителей министерств, сборы станут не просто тренировками, а практическим инструментом государственной политики, направленной на воспитание молодежи в духе патриотизма, ответственности и гражданской сознательности.