В Казахстане автоперевозчики смогут заранее бронировать очередь на границе: все важные детали

В Казахстане продолжается активное внедрение цифровых решений на автомобильных пунктах пропуска, направленных на ускорение пересечения границы и снижение бюрократических препятствий для перевозчиков. Новая система позволяет перевозчикам заранее планировать поездки и значительно экономить время, что особенно важно для коммерческого транспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил, что система CarGoRuqsat уже функционирует на ключевых направлениях с соседними странами:
Китай
Россия
Узбекистан
Туркменистан
Кыргызстан
Сервис позволяет перевозчикам забронировать время пересечения границы, что сокращает очереди, упрощает оформление документов и делает процесс прохождения контроля более предсказуемым.
С момента запуска электронной очередью на 34 пунктах пропуска со странами ЕАЭС воспользовались более 840 тысяч грузовых автомобилей, что демонстрирует высокую востребованность и эффективность системы.
По информации ведомства, система будет расширяться. Уже в ближайшее время доступ к CarGoRuqsat появится на следующих пунктах:
«Кеген» (Алматинская область) — с 30 января 2026 года
«Кордай» (Жамбылская область) — с 16 февраля 2026 года
Это позволит охватить ещё больше маршрутов и снизить время ожидания для грузового транспорта, особенно на загруженных направлениях.
CarGoRuqsat интегрирована с 18 информационными ресурсами государственных органов, что позволяет перевозчикам заранее:
проверять наличие возможных штрафов и задолженностей;
определять необходимость оформления разрешительных документов;
планировать поездку с учётом всех формальностей заранее.
Таким образом, система не только экономит время, но и помогает водителям избегать неожиданных проблем на границе.
Для оформления брони через мобильное приложение или веб-версию CarGoRuqsat необходимо:
Выбрать пункт пропуска;
Указать дату и время пересечения границы;
Ввести данные водителя и транспортного средства.
После этого перевозчик получает подтверждение брони и может спокойно планировать маршрут, не рискуя попасть в длинную очередь.
