Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
25.01.2026, 08:07

В Казахстане автоперевозчики смогут заранее бронировать очередь на границе: все важные детали

Новости Казахстана

В Казахстане продолжается активное внедрение цифровых решений на автомобильных пунктах пропуска, направленных на ускорение пересечения границы и снижение бюрократических препятствий для перевозчиков. Новая система позволяет перевозчикам заранее планировать поездки и значительно экономить время, что особенно важно для коммерческого транспорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

CarGoRuqsat: как работает система и где уже доступна

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил, что система CarGoRuqsat уже функционирует на ключевых направлениях с соседними странами:

  • Китай

  • Россия

  • Узбекистан

  • Туркменистан

  • Кыргызстан

Сервис позволяет перевозчикам забронировать время пересечения границы, что сокращает очереди, упрощает оформление документов и делает процесс прохождения контроля более предсказуемым.

С момента запуска электронной очередью на 34 пунктах пропуска со странами ЕАЭС воспользовались более 840 тысяч грузовых автомобилей, что демонстрирует высокую востребованность и эффективность системы.

Планируемое расширение: новые пункты пропуска подключатся уже в январе-феврале

По информации ведомства, система будет расширяться. Уже в ближайшее время доступ к CarGoRuqsat появится на следующих пунктах:

  • «Кеген» (Алматинская область) — с 30 января 2026 года

  • «Кордай» (Жамбылская область) — с 16 февраля 2026 года

Это позволит охватить ещё больше маршрутов и снизить время ожидания для грузового транспорта, особенно на загруженных направлениях.

Интеграция с государственными сервисами: прозрачность и контроль

CarGoRuqsat интегрирована с 18 информационными ресурсами государственных органов, что позволяет перевозчикам заранее:

  • проверять наличие возможных штрафов и задолженностей;

  • определять необходимость оформления разрешительных документов;

  • планировать поездку с учётом всех формальностей заранее.

Таким образом, система не только экономит время, но и помогает водителям избегать неожиданных проблем на границе.

Как оформить электронную очередь

Для оформления брони через мобильное приложение или веб-версию CarGoRuqsat необходимо:

  1. Выбрать пункт пропуска;

  2. Указать дату и время пересечения границы;

  3. Ввести данные водителя и транспортного средства.

После этого перевозчик получает подтверждение брони и может спокойно планировать маршрут, не рискуя попасть в длинную очередь.

