Казахстан открыл «секретный переход» на обновленную упрощенку

Налогоплательщиков в Казахстане ждет серьезное обновление упрощенного налогового режима. Комитет государственных доходов (КГД) 23 января опубликовал подробную инструкцию, как правильно перейти на новую систему и не потерять льготы. Что нужно знать бизнесу и предпринимателям, чтобы начать год без штрафов и недоразумений, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Кто подпадает под новые правила

Разъяснения КГД касаются сразу нескольких категорий налогоплательщиков:

Предпринимателей и компаний, ранее использовавших упрощенную декларацию ;

Субъектов, применявших розничный налог ;

Пользователей режима с фиксированным вычетом.

Таким образом, почти все бизнесмены, работающие на упрощенной системе, должны внимательно ознакомиться с новыми требованиями.

Способы подачи уведомления

Комитет государственных доходов отметил, что подать уведомление о применяемом налоговом режиме можно несколькими современными способами:

Через кабинет налогоплательщика в информационной системе «Интегрированная система налогового администрирования». С помощью мобильного приложения E-Salyq Business, доступного на смартфонах. Через приложения крупных банков, которые интегрированы с налоговой системой. На бумажном носителе, подав документы напрямую в органы государственных доходов.

В разделе «Подать документы» налогоплательщики найдут специальное уведомление, которое можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП), что делает процесс максимально удобным и безопасным.

Важные даты: переходный период

Чтобы перейти на обновленную «упрощенку», отведен специальный переходный период:

Срок: с 1 января по 1 марта 2026 года.

Действие: в этот период необходимо направить уведомление о переходе на новый режим.

Эффект: налогоплательщики, подавшие документы вовремя, будут считаться применяющими обновленную систему с 1 января 2026 года.

КГД предупреждает: пропуск сроков приведет к необходимости платить налоги по старым правилам или риску штрафов.

Практические советы от КГД

Комитет подчеркивает, что налогоплательщикам необходимо заранее определиться с выбором режима налогообложения и подготовить уведомление с учетом всех условий его применения.

Особое внимание стоит уделить:

выбору подходящего режима в зависимости от характера бизнеса;

проверке правильности данных перед подачей уведомления;

использованию ЭЦП для ускоренной обработки документов;

консультациям с налоговыми специалистами при сложных ситуациях.

Таким образом, своевременная подготовка и корректная подача уведомления гарантируют предпринимателям плавный переход на обновленную упрощенную систему без лишних проблем.