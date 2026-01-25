18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.01.2026, 08:18

Казахстан открыл «секретный переход» на обновленную упрощенку

Новости Казахстана 0 555

Налогоплательщиков в Казахстане ждет серьезное обновление упрощенного налогового режима. Комитет государственных доходов (КГД) 23 января опубликовал подробную инструкцию, как правильно перейти на новую систему и не потерять льготы. Что нужно знать бизнесу и предпринимателям, чтобы начать год без штрафов и недоразумений, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто подпадает под новые правила

Разъяснения КГД касаются сразу нескольких категорий налогоплательщиков:

  • Предпринимателей и компаний, ранее использовавших упрощенную декларацию;

  • Субъектов, применявших розничный налог;

  • Пользователей режима с фиксированным вычетом.

Таким образом, почти все бизнесмены, работающие на упрощенной системе, должны внимательно ознакомиться с новыми требованиями.

Способы подачи уведомления

Комитет государственных доходов отметил, что подать уведомление о применяемом налоговом режиме можно несколькими современными способами:

  1. Через кабинет налогоплательщика в информационной системе «Интегрированная система налогового администрирования».

  2. С помощью мобильного приложения E-Salyq Business, доступного на смартфонах.

  3. Через приложения крупных банков, которые интегрированы с налоговой системой.

  4. На бумажном носителе, подав документы напрямую в органы государственных доходов.

В разделе «Подать документы» налогоплательщики найдут специальное уведомление, которое можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП), что делает процесс максимально удобным и безопасным.

Важные даты: переходный период

Чтобы перейти на обновленную «упрощенку», отведен специальный переходный период:

  • Срок: с 1 января по 1 марта 2026 года.

  • Действие: в этот период необходимо направить уведомление о переходе на новый режим.

  • Эффект: налогоплательщики, подавшие документы вовремя, будут считаться применяющими обновленную систему с 1 января 2026 года.

КГД предупреждает: пропуск сроков приведет к необходимости платить налоги по старым правилам или риску штрафов.

Практические советы от КГД

Комитет подчеркивает, что налогоплательщикам необходимо заранее определиться с выбором режима налогообложения и подготовить уведомление с учетом всех условий его применения.

Особое внимание стоит уделить:

  • выбору подходящего режима в зависимости от характера бизнеса;

  • проверке правильности данных перед подачей уведомления;

  • использованию ЭЦП для ускоренной обработки документов;

  • консультациям с налоговыми специалистами при сложных ситуациях.

Таким образом, своевременная подготовка и корректная подача уведомления гарантируют предпринимателям плавный переход на обновленную упрощенную систему без лишних проблем.

1
1
0
