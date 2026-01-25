Казахстан открыл «секретный переход» на обновленную упрощенку

Налогоплательщиков в Казахстане ждет серьезное обновление упрощенного налогового режима. Комитет государственных доходов (КГД) 23 января опубликовал подробную инструкцию, как правильно перейти на новую систему и не потерять льготы. Что нужно знать бизнесу и предпринимателям, чтобы начать год без штрафов и недоразумений, сообщает Lada.kz.
Разъяснения КГД касаются сразу нескольких категорий налогоплательщиков:
Предпринимателей и компаний, ранее использовавших упрощенную декларацию;
Субъектов, применявших розничный налог;
Пользователей режима с фиксированным вычетом.
Таким образом, почти все бизнесмены, работающие на упрощенной системе, должны внимательно ознакомиться с новыми требованиями.
Комитет государственных доходов отметил, что подать уведомление о применяемом налоговом режиме можно несколькими современными способами:
Через кабинет налогоплательщика в информационной системе «Интегрированная система налогового администрирования».
С помощью мобильного приложения E-Salyq Business, доступного на смартфонах.
Через приложения крупных банков, которые интегрированы с налоговой системой.
На бумажном носителе, подав документы напрямую в органы государственных доходов.
В разделе «Подать документы» налогоплательщики найдут специальное уведомление, которое можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП), что делает процесс максимально удобным и безопасным.
Чтобы перейти на обновленную «упрощенку», отведен специальный переходный период:
Срок: с 1 января по 1 марта 2026 года.
Действие: в этот период необходимо направить уведомление о переходе на новый режим.
Эффект: налогоплательщики, подавшие документы вовремя, будут считаться применяющими обновленную систему с 1 января 2026 года.
КГД предупреждает: пропуск сроков приведет к необходимости платить налоги по старым правилам или риску штрафов.
Комитет подчеркивает, что налогоплательщикам необходимо заранее определиться с выбором режима налогообложения и подготовить уведомление с учетом всех условий его применения.
Особое внимание стоит уделить:
выбору подходящего режима в зависимости от характера бизнеса;
проверке правильности данных перед подачей уведомления;
использованию ЭЦП для ускоренной обработки документов;
консультациям с налоговыми специалистами при сложных ситуациях.
Таким образом, своевременная подготовка и корректная подача уведомления гарантируют предпринимателям плавный переход на обновленную упрощенную систему без лишних проблем.
