ФСМС уходит в Минфин: кто будет править деньгами и здоровьем казахстанцев

ФСМС перешёл из-под контроля Минздрава под крыло Минфина — новость, которая всколыхнула всё казахстанское здравоохранение. Врачи, эксперты и обычные пациенты обсуждают, к каким изменениям это приведёт для системы и каждого человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: кадр YouTube

В пятницу коллективу ФСМС и широкой общественности представили нового руководителя фонда — Гульмиру Сабденбек. Вместе с экспертами Минздрава и Минфина ей предстоит выстроить новую архитектуру работы фонда, определить зоны ответственности и, самое главное, сохранить баланс между финансовой дисциплиной и интересами пациентов.

Двоевластие и финансовая логика

Али Нургожаев, один из авторов действующей модели ОСМС и президент Ассоциации аналитиков здравоохранения, отмечает, что разговоры о передаче фонда в Минфин велись с декабря прошлого года. По его мнению, ключевым фактором стало обострение финансовой ситуации в государственном бюджете.

«Вопрос управления финансовыми потоками, которыми располагает фонд, стал приоритетным, и именно поэтому произошла передача ФСМС в новую курацию», — объясняет эксперт.

Он подчеркивает, что историческое отсутствие чёткого видения развития ОСМС также сыграло свою роль. Основная надежда заключается в том, что финансисты смогут выстроить более функциональную модель медицинского страхования и сделать её прозрачной и устойчивой.

Нургожаев напоминает, что подобные прецеденты уже были: службы санитарно-эпидемиологического контроля и Республиканский центр электронного здравоохранения временно передавались в подчинение другим министерствам из-за проблем с управлением, но вскоре возвращались в Минздрав. Сейчас важно, чтобы история не повторилась, и пациент не оказался «потерянным» в бюрократических разногласиях между Минфином и Минздравом.

Не сколько платим, а за что платим

Александр Костюк, эксперт в области политики и финансирования здравоохранения, подчеркивает, что усиление финансового контроля оправдано, но оно не решает фундаментальные проблемы ОСМС.

«Передача фонда в Минфин — это инструмент, но не цель», — говорит он.

По словам Костюка, система оплаты медицинской помощи в Казахстане по-прежнему ориентирована на объём оказанных услуг, а не на клинический результат. Когда деньги идут за количество процедур, а не за качество лечения, поведение клиник становится предсказуемым — они стремятся наращивать объём услуг, а пациент постепенно уходит на второй план.

Эксперт отмечает, что фискальный контроль способен снизить нарушения, но не меняет логики системы. Для реальных изменений необходимо переходить к модели «value-based healthcare», когда финансирование привязывается к ценности для пациента — результатам лечения, контролю хронических заболеваний, предотвращению осложнений и улучшению качества жизни.

Роль ФСМС в этой модели выходит за рамки финансового администрирования: фонд должен стратегически закупать медицинские услуги, формировать требования к качеству и использовать данные о результатах лечения. Без этого административные изменения принесут лишь краткосрочный эффект.

История кризисов и кадровые перестановки

ФСМС на протяжении многих лет оказывалась в центре скандалов. В прошлом году ситуация стала особенно критичной. Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявлял, что «люди перестают верить в честность и прозрачность системы ОСМС».

В июне арестовали заместителя председателя ФСМС по подозрению в хищении более 400 миллионов тенге, выделенных на медуслуги населению. В системе также возникали задержки с выплатами клиникам. 1 декабря председатель Фонда Айдын Кульсеитов ушёл в отставку, став пятым руководителем за пять лет.

16 января правительство приняло решение передать ФСМС в подчинение Минфина, ссылаясь на многочисленные нарушения и низкую эффективность расходования средств. Глава Минфина привёл примеры абсурдных случаев: «лечения» умерших пациентов, прохождения скрининга на рак шейки матки мужчинами и приписок услуг.

23 января коллективу ФСМС представили нового председателя — Гульмиру Сабденбек. Она обладает медицинским образованием, степенью магистра общественного здравоохранения и управленческим опытом. Её первым заместителем стал Айдар Мекебеков, ранее работавший в системе Минфина и в противодействии хищениям крупных компаний.

Главный вопрос реформы

Ключевой урок, который эксперты подчеркивают, — финансовая дисциплина должна служить интересам пациентов, а не заменять их. ОСМС существует для того, чтобы обеспечивать здоровье казахстанцев и доступную качественную медицинскую помощь. Передача фонда в Минфин открывает возможности для улучшения управления, но эффективность реформы будет зависеть от того, удастся ли совместить финансовый контроль с качественными результатами для пациентов.