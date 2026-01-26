Скандал в карагандинском спорте: Серик Сапиев объяснил конфликт с заместителем

Серик Сапиев, олимпийский чемпион и глава управления физической культуры и спорта Карагандинской области, впервые прокомментировал недавний конфликт со своим заместителем Дауреном Есимхановым. Своё объяснение он опубликовал в Instagram , отметив, что ситуация не носит личного характера, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Причины конфликта: не личное, а системное

Сапиев подчеркнул, что спор возник не из-за бытовых или личных разногласий:

"Речь идёт о сопротивлении со стороны определённых лиц, имеющих негласное влияние в регионе. Без моего ведома предпринималась попытка незаконной ротации руководителей спортивных организаций области. В момент, когда я обнаружил это, я попытался мирным путём пресечь это", — объяснил он.

Экс-боксёр и спортивный чиновник добавил, что никакие провокации не поколеблют его решимость продолжать системные реформы в казахстанском спорте, о которых неоднократно говорил Глава государства.

Сапиев также поблагодарил всех, кто поддержал его в этот непростой период, отметив, что поддержка для него «очень важна и ценна».

Инцидент и последствия: конфликт перерос в уголовное дело

23 января в СМИ появилась информация о том, что в результате конфликта с заместителем Дауреном Есимхановым Сапиев получил телесные повреждения. По факту побоев было открыто уголовное дело.

В региональном департаменте полиции сообщили:

"По заявлению 42-летнего жителя города Караганды возбуждено уголовное дело по факту побоев. Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошёл конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

Позднее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно: Сапиев входит в кабинет в костюме и с папкой в руках, а спустя несколько минут выбегает уже без пиджака, в белой рубашке.

Экспертное мнение: конфликт урегулирован

После инцидента свою точку зрения высказал чемпион мира по ММА, джиу-джитсу и каратэ, эксперт по смешанным единоборствам Айдар Махметов. Он заявил, что ситуация полностью урегулирована и стороны пришли к взаимопониманию.

Позже и сам Сапиев подтвердил, что «вопрос исчерпан и закрыт».