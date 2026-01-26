18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.35
590.63
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.01.2026, 20:17

Скандал в карагандинском спорте: Серик Сапиев объяснил конфликт с заместителем

Новости Казахстана 0 337

Серик Сапиев, олимпийский чемпион и глава управления физической культуры и спорта Карагандинской области, впервые прокомментировал недавний конфликт со своим заместителем Дауреном Есимхановым. Своё объяснение он опубликовал в Instagram, отметив, что ситуация не носит личного характера, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Причины конфликта: не личное, а системное

Сапиев подчеркнул, что спор возник не из-за бытовых или личных разногласий:

"Речь идёт о сопротивлении со стороны определённых лиц, имеющих негласное влияние в регионе. Без моего ведома предпринималась попытка незаконной ротации руководителей спортивных организаций области. В момент, когда я обнаружил это, я попытался мирным путём пресечь это", — объяснил он.

Экс-боксёр и спортивный чиновник добавил, что никакие провокации не поколеблют его решимость продолжать системные реформы в казахстанском спорте, о которых неоднократно говорил Глава государства.

Сапиев также поблагодарил всех, кто поддержал его в этот непростой период, отметив, что поддержка для него «очень важна и ценна».

Инцидент и последствия: конфликт перерос в уголовное дело

23 января в СМИ появилась информация о том, что в результате конфликта с заместителем Дауреном Есимхановым Сапиев получил телесные повреждения. По факту побоев было открыто уголовное дело.

В региональном департаменте полиции сообщили:

"По заявлению 42-летнего жителя города Караганды возбуждено уголовное дело по факту побоев. Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошёл конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

Позднее в сети появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно: Сапиев входит в кабинет в костюме и с папкой в руках, а спустя несколько минут выбегает уже без пиджака, в белой рубашке.

Экспертное мнение: конфликт урегулирован

После инцидента свою точку зрения высказал чемпион мира по ММА, джиу-джитсу и каратэ, эксперт по смешанным единоборствам Айдар Махметов. Он заявил, что ситуация полностью урегулирована и стороны пришли к взаимопониманию.

Позже и сам Сапиев подтвердил, что «вопрос исчерпан и закрыт».

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Не должно быть в политике спортсменов, как не должно быть макарон в борще! Никак и никогда!
25.01.2026, 19:35
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь