26.01.2026, 06:37

«Нас держат как рабов»: жители области Абай заявили о нечеловеческих условиях

Новости Казахстана 0 677

В области Абай разгорелась резонансная история после появления видеообращения мужчины и женщины, которые заявили о крайне тяжёлых условиях жизни и труда. В своём эмоциональном послании они попросили о помощи, утверждая, что на протяжении долгого времени находятся в унизительном и зависимом положении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Сообщение быстро привлекло внимание общественности и правоохранительных органов. По факту обращения была проведена проверка.

Видеообращение из Аягоза: жалобы на условия жизни и работы

Как следует из опубликованного видео, мужчина и женщина находятся в городе Аягоз и занимаются уходом за сельскохозяйственными животными. По их словам, условия, в которых они живут и работают, далеки от нормальных.

Мужчина в обращении заявил, что они фактически лишены базовых бытовых условий и человеческого отношения.

«Нас здесь держат как рабов. Мы не можем нормально помыться, постираться, поесть. С утра до вечера ходим за животными. Нас постоянно оскорбляют и угрожают», — рассказал он на видео.

По его словам, он проживает в этом месте уже около девяти лет и за это время устал от постоянного давления и унижений.

Реакция полиции: начата проверка по факту обращения

После появления видео сотрудники департамента полиции области Абай провели проверку обстоятельств, изложенных в обращении. Правоохранители опросили обоих участников видео — 37-летнюю женщину и 46-летнего мужчину.

В полиции подчеркнули, что проверка была проведена в кратчайшие сроки, с выездом на место проживания.

Факт насильственного удержания не подтвердился

По итогам проверки в департаменте полиции сообщили, что данные о насильственном удержании подтверждения не нашли.

«В ходе проверки были опрошены мужчина и женщина, которые пояснили обстоятельства, изложенные в видеоматериале. Факт их насильственного удержания не подтвердился», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, правоохранительные органы не выявили признаков незаконного лишения свободы.

Условия проживания и правовой статус

В полиции уточнили, что мужчина и женщина проживали в отдельном жилом доме. При этом было установлено, что ранее в их отношении оформлялось опекунство.

Как пояснили в департаменте, опекунство было назначено на основании судебных решений, которыми оба были признаны недееспособными.

Принято решение о дальнейшем размещении

По результатам проверки принято решение о направлении мужчины и женщины в специализированное учреждение. В полиции подчеркнули, что это сделано с учётом их состояния и правового статуса.

Дополнительные подробности о том, в какое именно учреждение будут направлены заявители и на каких условиях, не уточняются.

Общественный резонанс остаётся

Несмотря на официальные выводы полиции, история вызвала широкий общественный отклик. Видеообращение с формулировкой «нас держат как рабов» продолжает обсуждаться в социальных сетях, поднимая вопросы о контроле за условиями жизни людей, находящихся под опекой, и эффективности социальной защиты.

0
2
1
