Аренда в Казахстане: новые правила и налоговые ставки

Арендодателям в Казахстане необходимо успеть до 1 марта 2026 года сделать ключевой выбор: какой налоговый режим применять. Ошибка или промедление могут привести к росту налоговой ставки с привычных 2–3% до 10% или даже к запрету на ведение деятельности. Кому и что нужно делать, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу обновленные налоговые режимы, специально учитывающие доход от аренды и управления недвижимостью. Среди них два наиболее актуальных для арендодателей: упрощённая декларация и самозанятые.
Комитет государственных доходов (КГД) напоминает: для использования этих режимов необходимо выполнить ряд обязательных действий до 1 марта.
Налоговая ставка по этому режиму составляет 2–3%.
Кому подходит:
Владельцам статуса ИП
С доходом до 600 000 МРП в год, что составляет примерно 2,595 млрд тенге
Для деятельности, не входящей в запретительный список
Виды объектов: подходит для сдачи как дорогого жилья, так и нежилых объектов: паркингов, кладовых, гаражей.
Что нужно сделать до 1 марта:
Подать уведомление о применении упрощёнки, даже если ИП уже работал на старой упрощёнке в 2025 году. Без уведомления налоговая переведёт ИП на общий режим с налогом 10%.
Подать уведомление можно через:
Личный кабинет налогоплательщика
E-Salyq Business
Приложения Kaspi и Halyk
Лично в налоговой
Примечание: 1 МРП в 2026 году равен 4325 тенге.
Налоговая ставка — 0%, но обязательный платёж в соцфонды составляет 4%.
Кому подходит:
Физическим лицам, которые работают без ИП
С доходом до 300 МРП в месяц, что примерно 1,297 млн тенге
Для разрешённых видов деятельности
Виды объектов: только собственное жильё — квартиры и дома. Нежилые помещения сдавать нельзя.
Что нужно сделать до 1 марта:
Закрыть ИП, если ранее работали по патенту или через eSalyq Azamat
Стать самозанятым можно только без ИП. Одновременное наличие ИП и статуса самозанятого запрещено
Примечание: Если ничего не делать, с 1 марта 2026 года налоговая сама закроет ИП и снимет с учёта. Эксперты рекомендуют завершить процедуру заранее.
Объекты аренды: самозанятые могут сдавать только жилые помещения. Для аренды нежилых объектов (кладовки, паркинги, гаражи) необходимо работать по упрощённой декларации и иметь статус ИП.
Налог и соцвзносы: у самозанятых нет налога, только фиксированные 4% на соцвзносы. Экономия ощутимая сразу, но это может снизить будущие пенсионные и социальные выплаты. По упрощённой декларации налог составляет 2–3%, при этом соцвзносы можно считать с минимальной зарплаты или со всего дохода, что влияет на будущие выплаты.
Процесс перехода: для самозанятых требуется закрыть ИП заранее. Для упрощёнки необходимо подтвердить своё намерение через уведомление.
Определите, какие объекты вы сдаёте: только жильё или есть нежилые помещения.
Решите, какой налоговый режим выбрать до 1 марта.
Подайте уведомление (для упрощёнки) или закройте ИП (для самозанятых) заранее.
Рассчитайте налог и соцвзносы, чтобы избежать неожиданных расходов или штрафов.
