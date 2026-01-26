18+
26.01.2026, 07:35

Аренда в Казахстане: новые правила и налоговые ставки

Новости Казахстана 0 743

Арендодателям в Казахстане необходимо успеть до 1 марта 2026 года сделать ключевой выбор: какой налоговый режим применять. Ошибка или промедление могут привести к росту налоговой ставки с привычных 2–3% до 10% или даже к запрету на ведение деятельности. Кому и что нужно делать, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: myjus.ru
Фото: myjus.ru

Новые налоговые режимы для аренды

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу обновленные налоговые режимы, специально учитывающие доход от аренды и управления недвижимостью. Среди них два наиболее актуальных для арендодателей: упрощённая декларация и самозанятые.

Комитет государственных доходов (КГД) напоминает: для использования этих режимов необходимо выполнить ряд обязательных действий до 1 марта.

Упрощённая декларация: ИП для аренды жилья и нежилых объектов

Налоговая ставка по этому режиму составляет 2–3%.

Кому подходит:

  • Владельцам статуса ИП

  • С доходом до 600 000 МРП в год, что составляет примерно 2,595 млрд тенге

  • Для деятельности, не входящей в запретительный список

Виды объектов: подходит для сдачи как дорогого жилья, так и нежилых объектов: паркингов, кладовых, гаражей.

Что нужно сделать до 1 марта:

  • Подать уведомление о применении упрощёнки, даже если ИП уже работал на старой упрощёнке в 2025 году. Без уведомления налоговая переведёт ИП на общий режим с налогом 10%.

  • Подать уведомление можно через:

    • Личный кабинет налогоплательщика

    • E-Salyq Business

    • Приложения Kaspi и Halyk

    • Лично в налоговой

Примечание: 1 МРП в 2026 году равен 4325 тенге.

Самозанятые: сдача только собственного жилья

Налоговая ставка0%, но обязательный платёж в соцфонды составляет 4%.

Кому подходит:

  • Физическим лицам, которые работают без ИП

  • С доходом до 300 МРП в месяц, что примерно 1,297 млн тенге

  • Для разрешённых видов деятельности

Виды объектов: только собственное жильё — квартиры и дома. Нежилые помещения сдавать нельзя.

Что нужно сделать до 1 марта:

  • Закрыть ИП, если ранее работали по патенту или через eSalyq Azamat

  • Стать самозанятым можно только без ИП. Одновременное наличие ИП и статуса самозанятого запрещено

Примечание: Если ничего не делать, с 1 марта 2026 года налоговая сама закроет ИП и снимет с учёта. Эксперты рекомендуют завершить процедуру заранее.

Отличия режимов и последствия для арендодателей

  • Объекты аренды: самозанятые могут сдавать только жилые помещения. Для аренды нежилых объектов (кладовки, паркинги, гаражи) необходимо работать по упрощённой декларации и иметь статус ИП.

  • Налог и соцвзносы: у самозанятых нет налога, только фиксированные 4% на соцвзносы. Экономия ощутимая сразу, но это может снизить будущие пенсионные и социальные выплаты. По упрощённой декларации налог составляет 2–3%, при этом соцвзносы можно считать с минимальной зарплаты или со всего дохода, что влияет на будущие выплаты.

  • Процесс перехода: для самозанятых требуется закрыть ИП заранее. Для упрощёнки необходимо подтвердить своё намерение через уведомление.

Практические рекомендации

  1. Определите, какие объекты вы сдаёте: только жильё или есть нежилые помещения.

  2. Решите, какой налоговый режим выбрать до 1 марта.

  3. Подайте уведомление (для упрощёнки) или закройте ИП (для самозанятых) заранее.

  4. Рассчитайте налог и соцвзносы, чтобы избежать неожиданных расходов или штрафов.

