Аренда в Казахстане: новые правила и налоговые ставки

Арендодателям в Казахстане необходимо успеть до 1 марта 2026 года сделать ключевой выбор: какой налоговый режим применять. Ошибка или промедление могут привести к росту налоговой ставки с привычных 2–3% до 10% или даже к запрету на ведение деятельности. Кому и что нужно делать, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Новые налоговые режимы для аренды

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу обновленные налоговые режимы, специально учитывающие доход от аренды и управления недвижимостью. Среди них два наиболее актуальных для арендодателей: упрощённая декларация и самозанятые.

Комитет государственных доходов (КГД) напоминает: для использования этих режимов необходимо выполнить ряд обязательных действий до 1 марта.

Упрощённая декларация: ИП для аренды жилья и нежилых объектов

Налоговая ставка по этому режиму составляет 2–3%.

Кому подходит:

Владельцам статуса ИП

С доходом до 600 000 МРП в год , что составляет примерно 2,595 млрд тенге

Для деятельности, не входящей в запретительный список

Виды объектов: подходит для сдачи как дорогого жилья, так и нежилых объектов: паркингов, кладовых, гаражей.

Что нужно сделать до 1 марта:

Подать уведомление о применении упрощёнки , даже если ИП уже работал на старой упрощёнке в 2025 году. Без уведомления налоговая переведёт ИП на общий режим с налогом 10%.

Подать уведомление можно через: Личный кабинет налогоплательщика E-Salyq Business Приложения Kaspi и Halyk Лично в налоговой



Примечание: 1 МРП в 2026 году равен 4325 тенге.

Самозанятые: сдача только собственного жилья

Налоговая ставка — 0%, но обязательный платёж в соцфонды составляет 4%.

Кому подходит:

Физическим лицам, которые работают без ИП

С доходом до 300 МРП в месяц , что примерно 1,297 млн тенге

Для разрешённых видов деятельности

Виды объектов: только собственное жильё — квартиры и дома. Нежилые помещения сдавать нельзя.

Что нужно сделать до 1 марта:

Закрыть ИП, если ранее работали по патенту или через eSalyq Azamat

Стать самозанятым можно только без ИП. Одновременное наличие ИП и статуса самозанятого запрещено

Примечание: Если ничего не делать, с 1 марта 2026 года налоговая сама закроет ИП и снимет с учёта. Эксперты рекомендуют завершить процедуру заранее.

Отличия режимов и последствия для арендодателей

Объекты аренды: самозанятые могут сдавать только жилые помещения. Для аренды нежилых объектов (кладовки, паркинги, гаражи) необходимо работать по упрощённой декларации и иметь статус ИП.

Налог и соцвзносы: у самозанятых нет налога, только фиксированные 4% на соцвзносы. Экономия ощутимая сразу, но это может снизить будущие пенсионные и социальные выплаты. По упрощённой декларации налог составляет 2–3%, при этом соцвзносы можно считать с минимальной зарплаты или со всего дохода, что влияет на будущие выплаты.

Процесс перехода: для самозанятых требуется закрыть ИП заранее. Для упрощёнки необходимо подтвердить своё намерение через уведомление.

Практические рекомендации