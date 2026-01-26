18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
26.01.2026, 08:10

Казахстан 2030: счет каждому казахстанцу уже выставлен

Новости Казахстана 0 1 538

Выборы нового президента Казахстана назначены на 2029 год. Однако уже сегодня эксперты предупреждают: экономические и энергетические сложности могут серьезно повлиять на страну и каждый семейный бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Системные вызовы для будущего президента

По мнению эксперта нефтегазовой отрасли Олжаса Байдильдинова, следующий глава государства столкнется с целым рядом проблем, которые накопились в энергетике и экономике. Среди ключевых вызовов:

  • Дефицит электроэнергии: рост потребления обгоняет темпы строительства новых электростанций.

  • Импорт энергоносителей: увеличивается зависимость от ввоза газа и нефтепродуктов.

  • Снижение добычи углеводородов: падение производства нефти и газа может снизить доходы бюджета.

  • Сокращение налоговых поступлений от нефтяного сектора: бюджет недополучает средства, что сказывается на финансировании других отраслей.

Эксперт отмечает, что для преодоления этих вызовов третьему президенту потребуется команда с готовым и продуманным планом действий.

Налоговая нагрузка: сколько придется платить каждому

Байдильдинов предупреждает, что последствия этих системных трудностей коснутся и обычных граждан.
Одним из факторов является налоговая реформа, рассчитанная на период 2026–2029 годов:

  • В бюджет должно быть дополнительно привлечено от 5 трлн тенге в 2026–2027 годах до 9 трлн к 2029 году.

  • По расчетам эксперта, это увеличит средние расходы каждого из 20,5 млн казахстанцев примерно на 440 тыс. тенге в год к 2030 году.

При этом нагрузка будет распределяться неравномерно: крупный бизнес, малые и средние предприятия, а также обычные граждане будут чувствовать её по-разному.

Энергетическая модернизация: инвестиции в будущее с ценой для населения

Еще одной серьезной статьей расходов станет модернизация энергетической отрасли на 13 трлн тенге. Причины: устаревшие электростанции и сетевые инфраструктуры, которые требуют обновления.

  • По подсчетам Байдильдинова, если взять кредит на 15 лет под 10% годовых, общая сумма к возврату составит 25,1 трлн тенге, что эквивалентно примерно 1,2 млн тенге на каждого гражданина в течение 15 лет.

  • Хотя промышленность потребляет большую часть электроэнергии (60–70%), расходы населения на коммунальные услуги могут вырасти на 100–140 тыс. тенге в месяц к 2030–2033 годам.

Таким образом, даже «малая» модернизация энергетики серьезно отразится на семейных бюджетах.

Социальные расходы: будущее медицины и образования

Эксперт также указывает на постепенное сокращение финансирования социальных программ — в области медицины, детского образования и других сфер.
При этом Министерство финансов утверждает, что до 2028 года бюджет останется социально ориентированным.

Тем не менее, Байдильдинов подчеркивает: «Третьему президенту нужно уже вчера формировать экономическую и отраслевую команды, потому что трудности будут только нарастать».

Что это значит для граждан

Эксперт напоминает, что текущие экономические вызовы затронут каждого казахстанца. Налоговые реформы, рост тарифов на коммунальные услуги и постепенное сокращение социальных расходов означают:

  • Увеличение расходов на жизнь и услуги ЖКХ.

  • Давление на семейные бюджеты и финансовую стабильность.

  • Необходимость планирования и адаптации к новым экономическим реалиям.

