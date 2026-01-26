18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.01.2026, 08:44

МВД бьёт тревогу: в Threads появились посты, опасные для казахстанцев

Новости Казахстана 0 497

Министерство внутренних дел Казахстана выступило с предупреждением для граждан: в социальной сети Threads участились случаи публикаций, за которыми могут скрываться мошенники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Опасные посты маскируются под обычные знакомства

Правоохранители отмечают: в Threads всё чаще появляются объявления вроде «ищу жену», «ищу мужа» или «в поиске серьёзных отношений». На первый взгляд эти публикации кажутся безобидными, однако за ними могут стоять как реальные пользователи, так и злоумышленники, цель которых — выманить деньги или личные данные.

Мошенники создают привлекательный образ мужчины или женщины, вступают в активную переписку и быстро завоевывают доверие, формируя эмоциональную привязанность у жертвы.

Как развивается схема мошенничества

Сотрудники МВД объясняют, что действия преступников происходят поэтапно:

  1. Начало общения: злоумышленник активно переписывается с пользователем, проявляет внимание и заботу.

  2. Создание доверия: собеседник рассказывает о якобы сложной ситуации — болезни, срочных расходах или уникальных инвестиционных возможностях.

  3. Запрос денег: после установления доверительных отношений мошенник просит перевести средства на зарубежные счета, криптокошельки или через третьих лиц.

  4. Исчезновение: получив деньги, преступник прекращает общение или блокирует жертву.

Основные признаки опасного собеседника

Полиция рекомендует насторожиться, если интернет-знакомый:

  • просит перевести деньги или совершить финансовые операции;

  • уклоняется от видеозвонков и встреч в реальной жизни;

  • использует фотографии, которые могут принадлежать другим людям или взяты из сети.

Эти признаки помогают вовремя распознать мошенника и избежать потерь.

Рекомендации МВД для безопасного общения онлайн

Правоохранительные органы советуют казахстанцам:

  • Не передавать деньги и личные данные незнакомым людям;

  • Не отправлять свои фотографии и не раскрывать конфиденциальную информацию;

  • Не переходить по подозрительным ссылкам и тщательно проверять профили собеседников;

  • Прекращать общение при малейших сомнениях и не стесняться блокировать подозрительных пользователей.

Департамент по противодействию киберпреступности МВД подчеркивает: быть внимательными при онлайн-знакомствах жизненно важно, а о любых фактах противоправных действий следует сразу сообщать в полицию.

4
1
0
