18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.01.2026, 09:12

Дышать невозможно: сероводород в Атырау превышен в 36 раз

Новости Казахстана 0 506

В Атырау специалисты выявили критическое превышение концентрации сероводорода в воздухе, что вызвало волну обеспокоенности среди местных жителей. По данным Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, загрязнение достигло опасного уровня — в некоторых районах превышение норм составило более 36 раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на РСК.

© Photo : "Ак Жайык"
© Photo : "Ак Жайык"

Мониторинг после жалоб жителей

25 января, после многочисленных обращений горожан, специалисты «Казгидромета» провели отбор проб атмосферного воздуха в нескольких ключевых точках региона:

  • село Таскала Кенозекского сельского округа;

  • территория, прилегающая к селу Таскала;

  • район Химпоселок.

Лабораторные исследования показали значительные превышения концентрации сероводорода:

  • в селе Таскала — в 17,5 раза выше нормы;

  • на прилегающей территории — в 15 раз выше нормы;

  • в районе Химпоселок — в 36,3 раза выше нормы.

Реакция властей и меры

Представители Управления природных ресурсов сообщили, что результаты лабораторных исследований будут направлены во все уполномоченные государственные органы для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.

Жалобы жителей: запах серы и ухудшение самочувствия

По данным издания «Ак Жайык», местные жители садоводческого общества «Сая», расположенного недалеко от Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), отмечают резкий едкий запах, проникающий даже в дома.

Одна из жительниц рассказала:

«Резкий, зловонный запах проникает даже в дом. Невозможно нормально дышать и отдыхать. Похоже на запах серы. Мой супруг работает на Тенгизе, и этот запах ему хорошо знаком. У всех соседей такие же жалобы».

Некоторые горожане жаловались на ухудшение самочувствия: тошноту, першение в горле и головокружение.

Ответ Атырауского нефтеперерабатывающего завода

В пресс-службе АНПЗ заявили, что лаборатория предприятия проводит мониторинг в районе, указанном жителями, чтобы оценить возможное влияние завода на атмосферный воздух.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь