Дышать невозможно: сероводород в Атырау превышен в 36 раз

В Атырау специалисты выявили критическое превышение концентрации сероводорода в воздухе, что вызвало волну обеспокоенности среди местных жителей. По данным Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, загрязнение достигло опасного уровня — в некоторых районах превышение норм составило более 36 раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на РСК .

© Photo : "Ак Жайык"

Мониторинг после жалоб жителей

25 января, после многочисленных обращений горожан, специалисты «Казгидромета» провели отбор проб атмосферного воздуха в нескольких ключевых точках региона:

село Таскала Кенозекского сельского округа;

территория, прилегающая к селу Таскала;

район Химпоселок.

Лабораторные исследования показали значительные превышения концентрации сероводорода:

в селе Таскала — в 17,5 раза выше нормы ;

на прилегающей территории — в 15 раз выше нормы ;

в районе Химпоселок — в 36,3 раза выше нормы.

Реакция властей и меры

Представители Управления природных ресурсов сообщили, что результаты лабораторных исследований будут направлены во все уполномоченные государственные органы для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.

Жалобы жителей: запах серы и ухудшение самочувствия

По данным издания «Ак Жайык», местные жители садоводческого общества «Сая», расположенного недалеко от Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), отмечают резкий едкий запах, проникающий даже в дома.

Одна из жительниц рассказала:

«Резкий, зловонный запах проникает даже в дом. Невозможно нормально дышать и отдыхать. Похоже на запах серы. Мой супруг работает на Тенгизе, и этот запах ему хорошо знаком. У всех соседей такие же жалобы».

Некоторые горожане жаловались на ухудшение самочувствия: тошноту, першение в горле и головокружение.

Ответ Атырауского нефтеперерабатывающего завода

В пресс-службе АНПЗ заявили, что лаборатория предприятия проводит мониторинг в районе, указанном жителями, чтобы оценить возможное влияние завода на атмосферный воздух.