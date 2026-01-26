Дышать невозможно: сероводород в Атырау превышен в 36 раз

В Атырау специалисты выявили критическое превышение концентрации сероводорода в воздухе, что вызвало волну обеспокоенности среди местных жителей. По данным Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, загрязнение достигло опасного уровня — в некоторых районах превышение норм составило более 36 раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на РСК.
25 января, после многочисленных обращений горожан, специалисты «Казгидромета» провели отбор проб атмосферного воздуха в нескольких ключевых точках региона:
село Таскала Кенозекского сельского округа;
территория, прилегающая к селу Таскала;
район Химпоселок.
Лабораторные исследования показали значительные превышения концентрации сероводорода:
в селе Таскала — в 17,5 раза выше нормы;
на прилегающей территории — в 15 раз выше нормы;
в районе Химпоселок — в 36,3 раза выше нормы.
Представители Управления природных ресурсов сообщили, что результаты лабораторных исследований будут направлены во все уполномоченные государственные органы для принятия соответствующих мер в рамках действующего законодательства.
По данным издания «Ак Жайык», местные жители садоводческого общества «Сая», расположенного недалеко от Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), отмечают резкий едкий запах, проникающий даже в дома.
Одна из жительниц рассказала:
«Резкий, зловонный запах проникает даже в дом. Невозможно нормально дышать и отдыхать. Похоже на запах серы. Мой супруг работает на Тенгизе, и этот запах ему хорошо знаком. У всех соседей такие же жалобы».
Некоторые горожане жаловались на ухудшение самочувствия: тошноту, першение в горле и головокружение.
В пресс-службе АНПЗ заявили, что лаборатория предприятия проводит мониторинг в районе, указанном жителями, чтобы оценить возможное влияние завода на атмосферный воздух.
