Специальное государственное пособие: сколько и кому платит Казахстан

26 января 2026 года Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставило свежие данные о выплатах специального государственного пособия (СГП), подчеркивая масштаб социальной поддержки для определённых категорий граждан, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Специальное государственное пособие — это дополнительная социальная поддержка, предоставляемая ежемесячно за счёт республиканского бюджета тем, кто проявил особые заслуги перед страной или пострадал в результате чрезвычайных ситуаций. Данная мера была введена ещё в 1999 году и остаётся важной частью системы социальной защиты населения Казахстана.

Кто получает СГП: 17 категорий граждан

По состоянию на 31 декабря 2025 года количество получателей специального государственного пособия превысило 207,2 тысячи человек, а общая сумма выплат составила 26,7 млрд тенге.

Право на получение СГП имеют 17 категорий граждан, закреплённых законодательством Республики Казахстан. Среди них:

Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств;

Лица, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ ;

Вдовы и семьи погибших военнослужащих , включая участников ВОВ;

Граждане, награждённые высшими государственными званиями , такими как «Халық қаһарманы» или «Қазақстанның Еңбек Ері»;

Труженики тыла ; участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС ;

Жертвы политических репрессий , имеющие инвалидность или пенсионеры;

Граждане, получающие пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан ;

Другие категории, определённые законодательством.

Таким образом, пособие охватывает широкий круг граждан, включая тех, кто внес значительный вклад в историю и безопасность страны.

Размер выплат: от символического до значительного

Размер СГП зависит от категории получателя и колеблется от 2,13 до 138,63 месячного расчётного показателя (МРП). Каждое увеличение МРП, утверждённое законом о республиканском бюджете, автоматически повышает размер пособия.

Интересно, что если гражданин имеет право на получение пособия по нескольким основаниям, ему предоставляется возможность выбрать только одно основание для начисления выплат.

Как получить пособие: доступно каждому

По словам МТСЗН, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане, имеют равные права на получение СГП наряду с гражданами страны.

Подать заявление на назначение пособия можно двумя способами:

Через портал eGov.kz ;

Лично в центрах обслуживания населения.

Таким образом, государство обеспечивает прозрачность и доступность процедуры, позволяя каждому законному получателю своевременно получать социальную поддержку.