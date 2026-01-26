Пенсионер в пьяном угаре сжёг автомобили полицейских в Казахстане (видео)

В Семее произошёл инцидент, который потряс местных жителей и вызвал широкий резонанс в казахстанских СМИ. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджёг сразу две служебные машины полиции, снятые на видео, которое быстро распространилось в Казнете, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Момент поджога попал на видео

В социальных сетях и на казахстанских новостных порталах появилось видео, на котором видны два горящих автомобиля. Кадры были сняты 25 января 2026 года примерно в 18:10 возле участкового пункта полиции в Семее. На видео отчетливо видно, как огонь охватывает автомобили Chevrolet Cobalt и Changan, принадлежащие сотрудникам правоохранительных органов.

Кто устроил пожар

По информации пресс-службы Департамента полиции области Абай, подозреваемый — 66-летний местный житель, ранее судимый. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в момент поджога.

«Местный житель, ранее судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег две автомашины – Chevrolet Cobalt и Changan, принадлежащие сотрудникам полиции, возле участкового пункта», — сообщили в пресс-службе ДП области Абай.

Реакция полиции и меры пресечения

Сразу после инцидента на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчина был задержан и помещён в изолятор временного содержания. По факту произошедшего начато досудебное расследование.

Правоохранители отметили, что действия подозреваемого квалифицируются как умышленное уничтожение имущества, принадлежащего государственным органам, что влечёт серьёзную уголовную ответственность.

Общественный резонанс

Случай вызвал бурное обсуждение среди пользователей казахстанских соцсетей. Многие комментаторы выражают возмущение: поджог машин полиции считается крайне дерзким преступлением, особенно когда совершает человек в нетрезвом состоянии.

Эксперты напоминают, что подобные инциденты подчеркивают важность контроля за распитием алкоголя и соблюдением закона, а также необходимости профилактической работы с ранее судимыми гражданами.