Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.01.2026, 11:23

Казахстан дарит передышку малому бизнесу: новые налоговые правила с февраля

Новости Казахстана 0 2 307

С февраля 2026 года в Казахстане вступают в силу новые меры налогового смягчения, направленные на поддержку малого и микробизнеса. Изменения касаются как проверок, так и отчетности, что позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии своего дела без лишнего давления со стороны государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Временное освобождение от проверок

Комитет государственных доходов (КГД) сообщил, что за период до 1 января 2026 года проверки малых предпринимателей проводиться не будут.
Однако предусмотрены исключения:

  • проверки, назначенные с 1 января 2026 года;

  • встречные налоговые проверки;

  • проверки в рамках уголовного процесса или по актам органов прокуратуры;

  • контроль взаиморасчетов с дебиторами и исполнения распоряжений о приостановлении расходных операций по кассе;

  • мониторинг недропользователей;

  • проверки по жалобам на результаты налоговых проверок;

  • контроль при представлении или отзыве отчетности после 17 декабря 2025 года;

  • подтверждение нарушений, выявленных камеральным контролем.

Камеральный контроль: что меняется

Налоговая отчетность, поданная до 17 декабря 2025 года, не будет проверяться камеральным контролем по обязательствам, возникшим до 1 января 2026 года. Исключения составляют:

  • доходы нерезидентов;

  • дополнительная отчетность, представленная после 17 декабря 2025 года;

  • отзыв отчетности после 17 декабря 2025 года;

  • заявления и требования налогоплательщиков, требующие проведения камерального контроля;

  • возврат НДС поставщикам услугополучателей.

Цель ограничения по дате после 17 декабря 2025 года — снизить риск подачи упрощенной декларации за II полугодие 2025 года и других деклараций за IV квартал 2025 года без отражения налоговых обязательств.

Судебные ограничения

Кроме того, предприниматели смогут быть спокойны: в суд не будут обращаться за признанием недействительными сделок и регистраций, заключенных до 1 января 2026 года.
Исключение составляют только иски, инициированные на основании материалов правоохранительных органов.

Дальнейшие меры поддержки

Сейчас прорабатывается вопрос неначисления пени и штрафов микро- и малому бизнесу в течение 2026 года, что станет дополнительной поддержкой предпринимателей в сложной экономической ситуации.

Эти изменения создают реальную передышку для малого бизнеса, снижая административное давление и давая возможность сосредоточиться на развитии и инвестициях.

