Миллионы в Казахстане получили право на новую пенсию

Более 5,5 млн казахстанцев уже сегодня получили право на новый вид пенсионных выплат в будущем. Речь идет о накоплениях, которые формируются за счет обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) — механизма, поэтапно внедряемого в Казахстане с 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Эти деньги не удерживаются из зарплаты работников: взносы полностью оплачивают работодатели из собственных средств. В перспективе именно они станут основой пожизненной дополнительной пенсии для миллионов граждан.
Обязательный пенсионный взнос работодателя был введен в Казахстане с 2024 года. Его ключевая цель — компенсировать будущую потерю солидарной пенсии, которая полагалась только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года.
Новые поколения казахстанцев такого стажа не имеют, а значит — не смогут рассчитывать на прежний уровень господдержки. Именно поэтому государство запустило новую систему накоплений.
Взнос работодателя вводится постепенно и ежегодно увеличивается:
2024 год — 1,5% от дохода работника
2025 год — 2,5%
2026 год — 3,5%
к 2028 году ставка достигнет 5%
Таким образом, объем будущих пенсионных накоплений будет расти из года в год.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по итогам 2025 года работодатели перечислили ОПВР:
за 5,5 млн работников
на общую сумму 760 млрд тенге
Это означает, что уже сейчас миллионы казахстанцев фактически начали формировать новый источник дохода на пенсии.
Важно учитывать ключевое ограничение:
ОПВР уплачивается только за граждан, рожденных с 1975 года и позже.
Именно эта категория в будущем сможет оформить пожизненные пенсионные выплаты, сформированные за счет взносов работодателей.
Фактически на сегодняшний день более 5,5 млн человек уже получили право на такие выплаты.
В результате пенсионная система Казахстана постепенно переходит к трехуровневой модели. В будущем граждане будут получать деньги сразу из трех источников:
базовая государственная пенсия;
накопления в ЕНПФ, сформированные за счет личных обязательных взносов;
пенсия за счет ОПВР, оплачиваемого работодателем.
Новый взнос должен заменить исчезающую солидарную пенсию и обеспечить стабильный доход в пожилом возрасте.
Несмотря на то что взносы перечисляются «в пользу работника», у ОПВР есть важная особенность. Средства:
хранятся на условных счетах в ЕНПФ;
не считаются личной собственностью граждан;
их нельзя снять, унаследовать или направить на покупку жилья.
Фактически деньги «замораживаются» до наступления пенсионного возраста и используются исключительно для пожизненных выплат.
Ранее в Казахстане уже обсуждалась идея перевода ОПВР на личные счета граждан, что могло бы дать больше гибкости в распоряжении средствами. Однако пока этот механизм остается условным, а все накопления контролируются государством.
