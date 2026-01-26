Миллионы в Казахстане получили право на новую пенсию

Более 5,5 млн казахстанцев уже сегодня получили право на новый вид пенсионных выплат в будущем. Речь идет о накоплениях, которые формируются за счет обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР) — механизма, поэтапно внедряемого в Казахстане с 2024 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik

Кто и за счет чего сможет получать больше денег на пенсии

Эти деньги не удерживаются из зарплаты работников: взносы полностью оплачивают работодатели из собственных средств. В перспективе именно они станут основой пожизненной дополнительной пенсии для миллионов граждан.

Что такое ОПВР и когда он появился

Обязательный пенсионный взнос работодателя был введен в Казахстане с 2024 года. Его ключевая цель — компенсировать будущую потерю солидарной пенсии, которая полагалась только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года.

Новые поколения казахстанцев такого стажа не имеют, а значит — не смогут рассчитывать на прежний уровень господдержки. Именно поэтому государство запустило новую систему накоплений.

Как менялась ставка пенсионного взноса

Взнос работодателя вводится постепенно и ежегодно увеличивается:

2024 год — 1,5% от дохода работника

2025 год — 2,5%

2026 год — 3,5%

к 2028 году ставка достигнет 5%

Таким образом, объем будущих пенсионных накоплений будет расти из года в год.

Сколько денег уже перечислено и за кого

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по итогам 2025 года работодатели перечислили ОПВР:

за 5,5 млн работников

на общую сумму 760 млрд тенге

Это означает, что уже сейчас миллионы казахстанцев фактически начали формировать новый источник дохода на пенсии.

Кому положены выплаты за счет ОПВР

Важно учитывать ключевое ограничение:

ОПВР уплачивается только за граждан, рожденных с 1975 года и позже.

Именно эта категория в будущем сможет оформить пожизненные пенсионные выплаты, сформированные за счет взносов работодателей.

Фактически на сегодняшний день более 5,5 млн человек уже получили право на такие выплаты.

Из чего будет складываться пенсия казахстанцев

В результате пенсионная система Казахстана постепенно переходит к трехуровневой модели. В будущем граждане будут получать деньги сразу из трех источников:

базовая государственная пенсия ;

накопления в ЕНПФ , сформированные за счет личных обязательных взносов;

пенсия за счет ОПВР, оплачиваемого работодателем.

Новый взнос должен заменить исчезающую солидарную пенсию и обеспечить стабильный доход в пожилом возрасте.

Важный нюанс: кому принадлежат эти деньги

Несмотря на то что взносы перечисляются «в пользу работника», у ОПВР есть важная особенность. Средства:

хранятся на условных счетах в ЕНПФ ;

не считаются личной собственностью граждан;

их нельзя снять, унаследовать или направить на покупку жилья.

Фактически деньги «замораживаются» до наступления пенсионного возраста и используются исключительно для пожизненных выплат.

Возможны ли изменения системы

Ранее в Казахстане уже обсуждалась идея перевода ОПВР на личные счета граждан, что могло бы дать больше гибкости в распоряжении средствами. Однако пока этот механизм остается условным, а все накопления контролируются государством.