Жители Казахстана останутся без телевидения и связи

Жителей Казахстана предупредили о возможных временных сбоях в работе телевидения и радиовещания. Причиной станут плановые профилактические работы, которые будут проводиться на оборудовании национального оператора связи. Об этом сообщается со ссылкой на акционерное общество «Казтелерадио», передает Lada.kz.
Речь идет о техническом обслуживании сразу нескольких ключевых систем — спутникового телевидения, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также сетей передачи данных.
Согласно официальной информации, профилактические работы запланированы на
28 января 2026 года.
Период проведения работ:
с 03:00 ночи
до 17:00 дня
В течение этого времени пользователи по всей стране могут столкнуться с временными перебоями или полным отсутствием сигнала.
В «Казтелерадио» уточнили, что на период проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении следующих услуг:
спутниковое телевидение Otau TV;
эфирное цифровое телерадиовещание;
аналоговое телевидение и радио;
передача данных;
услуги телефонии.
Специалисты подчеркивают, что сбои носят временный характер и связаны исключительно с техническим обслуживанием оборудования.
В компании обратились к жителям страны с разъяснением и извинениями:
«На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения Otau TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии. Приносим извинения за возможные временные неудобства и благодарим за понимание».
По данным, размещенным на официальном сайте компании,
АО «Казтелерадио» является национальным оператором телерадиовещания Казахстана.
Компания обеспечивает население страны:
приемом телевизионных программ;
радиовещанием;
работой эфирных и спутниковых сетей связи по всей территории республики.
Комментарии0 комментарий(ев)