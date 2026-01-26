Жители Казахстана останутся без телевидения и связи

Жителей Казахстана предупредили о возможных временных сбоях в работе телевидения и радиовещания. Причиной станут плановые профилактические работы , которые будут проводиться на оборудовании национального оператора связи. Об этом сообщается со ссылкой на акционерное общество «Казтелерадио», передает Lada.kz.

Фото: Sputnik.kz

Плановые работы затронут телевидение, радио и связь

Речь идет о техническом обслуживании сразу нескольких ключевых систем — спутникового телевидения, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также сетей передачи данных.

Когда и во сколько возможны перебои

Согласно официальной информации, профилактические работы запланированы на

28 января 2026 года.

Период проведения работ:

с 03:00 ночи

до 17:00 дня

В течение этого времени пользователи по всей стране могут столкнуться с временными перебоями или полным отсутствием сигнала.

Какие услуги могут работать с перебоями

В «Казтелерадио» уточнили, что на период проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении следующих услуг:

спутниковое телевидение Otau TV ;

эфирное цифровое телерадиовещание;

аналоговое телевидение и радио;

передача данных;

услуги телефонии.

Специалисты подчеркивают, что сбои носят временный характер и связаны исключительно с техническим обслуживанием оборудования.

Обращение к казахстанцам

В компании обратились к жителям страны с разъяснением и извинениями:

«На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения Otau TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии. Приносим извинения за возможные временные неудобства и благодарим за понимание».

Что известно о «Казтелерадио»

По данным, размещенным на официальном сайте компании,

АО «Казтелерадио» является национальным оператором телерадиовещания Казахстана.

Компания обеспечивает население страны: