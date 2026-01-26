18+
Температура воды в Каспийском море
26.01.2026, 12:48

Жители Казахстана останутся без телевидения и связи

Новости Казахстана 0 861

Жителей Казахстана предупредили о возможных временных сбоях в работе телевидения и радиовещания. Причиной станут плановые профилактические работы, которые будут проводиться на оборудовании национального оператора связи. Об этом сообщается со ссылкой на акционерное общество «Казтелерадио», передает Lada.kz. 

Фото: Sputnik.kz
Фото: Sputnik.kz

Плановые работы затронут телевидение, радио и связь

Речь идет о техническом обслуживании сразу нескольких ключевых систем — спутникового телевидения, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также сетей передачи данных.

Когда и во сколько возможны перебои

Согласно официальной информации, профилактические работы запланированы на
28 января 2026 года.

Период проведения работ:

  • с 03:00 ночи

  • до 17:00 дня

В течение этого времени пользователи по всей стране могут столкнуться с временными перебоями или полным отсутствием сигнала.

Какие услуги могут работать с перебоями

В «Казтелерадио» уточнили, что на период проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении следующих услуг:

  • спутниковое телевидение Otau TV;

  • эфирное цифровое телерадиовещание;

  • аналоговое телевидение и радио;

  • передача данных;

  • услуги телефонии.

Специалисты подчеркивают, что сбои носят временный характер и связаны исключительно с техническим обслуживанием оборудования.

Обращение к казахстанцам

В компании обратились к жителям страны с разъяснением и извинениями:

«На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения Otau TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии. Приносим извинения за возможные временные неудобства и благодарим за понимание».

Что известно о «Казтелерадио»

По данным, размещенным на официальном сайте компании,
АО «Казтелерадио» является национальным оператором телерадиовещания Казахстана.

Компания обеспечивает население страны:

  • приемом телевизионных программ;

  • радиовещанием;

  • работой эфирных и спутниковых сетей связи по всей территории республики.

0
3
1
