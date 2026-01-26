Казахстан находится в состоянии повышенной готовности - Минздрав усиливает защиту от смертельного вируса

Ситуация с опасным вирусом Нипах в Индии заставила Казахстан усилить меры профилактики и подготовку медицинских учреждений. В официальном заявлении Министерства здравоохранения подчеркнули, что страна находится в состоянии повышенной готовности, несмотря на отсутствие зарегистрированных случаев заболевания на территории РК, сообщает Lada.kz.
Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям, то есть передаётся человеку от животных. В числе переносчиков:
летучие мыши;
свиньи;
контакт с инфицированными людьми;
возможна передача через загрязнённые продукты и напитки.
Симптоматика заболевания может варьироваться:
высокая температура;
головная боль;
общая слабость;
в тяжёлых случаях поражение центральной нервной системы и пневмония.
Специфического лечения или одобренной вакцины против Нипах пока нет — медики оказывают симптоматическую помощь, направленную на облегчение состояния больного.
По информации Минздрава, случаев заражения и завоза вируса в Казахстан не зафиксировано, а эпидемиологическая ситуация стабильна и контролируема.
Тем не менее, в качестве профилактической меры Министерство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу. Особое внимание уделяется:
гражданам, прибывающим из Индии;
туристам и командировочным из стран Юго-Восточной Азии с зафиксированными случаями заболевания.
Список «неблагополучных» стран регулярно обновляется.
Министерство здравоохранения обеспечило:
готовность бригады экстренной медицинской помощи;
функционирование инфекционных стационаров;
формирование неснижаемых запасов лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.
Гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, рекомендуется:
соблюдать меры личной профилактики;
при появлении симптомов немедленно обращаться к врачу, указывая страну пребывания.
Вспышка вируса Нипах произошла недалеко от Калькутты. В штате Западная Бенгалия зарегистрировали пять случаев заражения, три из которых — на прошлой неделе. Среди заболевших: врач, медсестра и сотрудник медучреждения.
Минздрав Казахстана подчёркивает, что страна внимательно следит за ситуацией и готова к любому развитию событий.
Комментарии0 комментарий(ев)