Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
26.01.2026, 13:23

Казахстан находится в состоянии повышенной готовности - Минздрав усиливает защиту от смертельного вируса

Новости Казахстана 0 2 575

Ситуация с опасным вирусом Нипах в Индии заставила Казахстан усилить меры профилактики и подготовку медицинских учреждений. В официальном заявлении Министерства здравоохранения подчеркнули, что страна находится в состоянии повышенной готовности, несмотря на отсутствие зарегистрированных случаев заболевания на территории РК, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Вирус Нипах: угрозы и источники заражения

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям, то есть передаётся человеку от животных. В числе переносчиков:

  • летучие мыши;

  • свиньи;

  • контакт с инфицированными людьми;

  • возможна передача через загрязнённые продукты и напитки.

Симптоматика заболевания может варьироваться:

  • высокая температура;

  • головная боль;

  • общая слабость;

  • в тяжёлых случаях поражение центральной нервной системы и пневмония.

Специфического лечения или одобренной вакцины против Нипах пока нет — медики оказывают симптоматическую помощь, направленную на облегчение состояния больного.

Казахстан остаётся в безопасности, но готовится к худшему

По информации Минздрава, случаев заражения и завоза вируса в Казахстан не зафиксировано, а эпидемиологическая ситуация стабильна и контролируема.

Тем не менее, в качестве профилактической меры Министерство усилило санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу. Особое внимание уделяется:

  • гражданам, прибывающим из Индии;

  • туристам и командировочным из стран Юго-Восточной Азии с зафиксированными случаями заболевания.

Список «неблагополучных» стран регулярно обновляется.

Медицинские организации приведены в полную готовность

Министерство здравоохранения обеспечило:

  • готовность бригады экстренной медицинской помощи;

  • функционирование инфекционных стационаров;

  • формирование неснижаемых запасов лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, рекомендуется:

  • соблюдать меры личной профилактики;

  • при появлении симптомов немедленно обращаться к врачу, указывая страну пребывания.

Последние данные из Индии

Вспышка вируса Нипах произошла недалеко от Калькутты. В штате Западная Бенгалия зарегистрировали пять случаев заражения, три из которых — на прошлой неделе. Среди заболевших: врач, медсестра и сотрудник медучреждения.

Минздрав Казахстана подчёркивает, что страна внимательно следит за ситуацией и готова к любому развитию событий.

