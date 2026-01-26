18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.01.2026, 14:10

Казахстанцев будут задерживать по голливудским правилам — законопроект депутата

Новости Казахстана 0 710

В Казахстане обсуждают нововведение, которое заставит правоохранителей информировать задержанных о всех их правах — подобно известным сценам из американских фильмов. Идею на втором заседании Комиссии по конституционной реформе представила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, сообщает корреспондент, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Обязательное разъяснение прав при задержании

Поправка предполагает, что с момента задержания каждый гражданин будет получать полное разъяснение своих прав и оснований ограничения свободы.

  • Задержанному должны объяснить, по какой причине он ограничен в свободе.

  • Ему разъяснят все права, которые ему гарантирует Конституция и закон.

  • Это касается всех категорий граждан, вне зависимости от возраста, социального положения или места проживания.

Таким образом, каждый казахстанец сможет сразу понять свои возможности и обязанности, находясь под контролем полиции.

Как это работает в США: правило Миранды

Аналогичная практика давно существует в Соединённых Штатах и известна как «Правило Миранды»:

  • Полицейские обязаны уведомить задержанного о праве хранить молчание.

  • Важно, что всё, что человек скажет, может быть использовано против него в суде.

  • Задержанный имеет право на адвоката, а если не может оплатить защитника, государство предоставляет юриста за счёт бюджета.

Именно эта модель легла в основу предложения казахстанского депутата.

Казахстанский вариант: свои права нужно знать сразу

Если поправка будет принята, казахстанская практика станет более прозрачной и защищённой с точки зрения прав человека.

  • Задержанные будут точно знать, за что их ограничили и какие у них есть права.

  • Это снизит количество нарушений и жалоб на неправомерные действия полиции.

  • Новый подход позволит казахстанцам чувствовать себя защищёнными с момента задержания, а полицейским — действовать строго в рамках закона.

По сути, страна перейдёт к принципу американских процедур, где каждый имеет право на защиту с первых минут контакта с правоохранительными органами.

1
1
3
