Казахстанцев будут задерживать по голливудским правилам — законопроект депутата

В Казахстане обсуждают нововведение, которое заставит правоохранителей информировать задержанных о всех их правах — подобно известным сценам из американских фильмов. Идею на втором заседании Комиссии по конституционной реформе представила депутат Мажилиса Снежанна Имашева , сообщает корреспондент, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Обязательное разъяснение прав при задержании

Поправка предполагает, что с момента задержания каждый гражданин будет получать полное разъяснение своих прав и оснований ограничения свободы.

Задержанному должны объяснить, по какой причине он ограничен в свободе .

Ему разъяснят все права, которые ему гарантирует Конституция и закон .

Это касается всех категорий граждан, вне зависимости от возраста, социального положения или места проживания.

Таким образом, каждый казахстанец сможет сразу понять свои возможности и обязанности, находясь под контролем полиции.

Как это работает в США: правило Миранды

Аналогичная практика давно существует в Соединённых Штатах и известна как «Правило Миранды»:

Полицейские обязаны уведомить задержанного о праве хранить молчание .

Важно, что всё, что человек скажет, может быть использовано против него в суде .

Задержанный имеет право на адвоката, а если не может оплатить защитника, государство предоставляет юриста за счёт бюджета.

Именно эта модель легла в основу предложения казахстанского депутата.

Казахстанский вариант: свои права нужно знать сразу

Если поправка будет принята, казахстанская практика станет более прозрачной и защищённой с точки зрения прав человека.

Задержанные будут точно знать, за что их ограничили и какие у них есть права .

Это снизит количество нарушений и жалоб на неправомерные действия полиции.

Новый подход позволит казахстанцам чувствовать себя защищёнными с момента задержания, а полицейским — действовать строго в рамках закона.

По сути, страна перейдёт к принципу американских процедур, где каждый имеет право на защиту с первых минут контакта с правоохранительными органами.