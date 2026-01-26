Казахстанцев будут задерживать по голливудским правилам — законопроект депутата

В Казахстане обсуждают нововведение, которое заставит правоохранителей информировать задержанных о всех их правах — подобно известным сценам из американских фильмов. Идею на втором заседании Комиссии по конституционной реформе представила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, сообщает корреспондент, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Поправка предполагает, что с момента задержания каждый гражданин будет получать полное разъяснение своих прав и оснований ограничения свободы.
Задержанному должны объяснить, по какой причине он ограничен в свободе.
Ему разъяснят все права, которые ему гарантирует Конституция и закон.
Это касается всех категорий граждан, вне зависимости от возраста, социального положения или места проживания.
Таким образом, каждый казахстанец сможет сразу понять свои возможности и обязанности, находясь под контролем полиции.
Аналогичная практика давно существует в Соединённых Штатах и известна как «Правило Миранды»:
Полицейские обязаны уведомить задержанного о праве хранить молчание.
Важно, что всё, что человек скажет, может быть использовано против него в суде.
Задержанный имеет право на адвоката, а если не может оплатить защитника, государство предоставляет юриста за счёт бюджета.
Именно эта модель легла в основу предложения казахстанского депутата.
Если поправка будет принята, казахстанская практика станет более прозрачной и защищённой с точки зрения прав человека.
Задержанные будут точно знать, за что их ограничили и какие у них есть права.
Это снизит количество нарушений и жалоб на неправомерные действия полиции.
Новый подход позволит казахстанцам чувствовать себя защищёнными с момента задержания, а полицейским — действовать строго в рамках закона.
По сути, страна перейдёт к принципу американских процедур, где каждый имеет право на защиту с первых минут контакта с правоохранительными органами.
Комментарии0 комментарий(ев)