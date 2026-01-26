Что будет с банкнотами тенге в 2026 году: важные новости для казахстанцев

В 2026 году в Казахстане завершится параллельное обращение двух популярных банкнот — номиналом 2 000 и 10 000 тенге. Однако Национальный банк рассматривает возможность продлить срок использования старых 10 000 тенге, чтобы избежать спешки среди населения и бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Почему банкноты могут остаться дольше

По информации Нацбанка, окончание параллельного обращения запланировано на:

10 000 тенге: с 28 июня 2024 года по 27 июня 2026 года;

2 000 тенге: с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года.

"Мы рассматриваем возможность продления срока параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 тенге, так как они наиболее распространены среди населения и предпринимателей", — отметили в Национальном банке.

Одновременное изъятие двух купюр высокого номинала может создать дополнительную нагрузку на банковскую систему, поэтому продление срока позволит гражданам и бизнесу без спешки заменить старые банкноты на новые.

Новая серия «Сакский стиль» уже в обороте

На сегодняшний день все банкноты новой серии введены в обращение, за исключением 20 000 тенге, выпуск которых запланирован на конец 2026 года.

Нацбанк напоминает: замена старых купюр проходит постепенно, чтобы минимизировать неудобства для населения и предпринимателей.

Опыт прошлых замен

Примером успешной замены старых банкнот является 5 000 тенге, чей период параллельного обращения длился с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года. По словам Нацбанка, процесс прошёл гладко и не вызвал проблем у населения или бизнеса.

В настоящее время старых купюр в обращении остаётся менее 1%. Многие из них уже не вернутся в банки — их теряют, вывозят за границу или хранят в коллекциях.

Что ждёт старые банкноты после окончания срока

Даже после завершения параллельного обращения:

Банки второго уровня и АО "Казпочта" будут обменивать старые банкноты на новые в течение трёх лет.

Филиалы Национального банка проводят обмен бессрочно.

В период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством и обязательны к приёму на всей территории Казахстана для любых видов платежей, переводов и зачислений на банковские счета.