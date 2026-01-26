Казахстан превращается в «цифровой миграционный форпост»: Токаев поручил полную модернизацию учёта иностранцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства и Комитета национальной безопасности (КНБ) полного перехода на цифровые технологии в сфере миграционного контроля. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на заседание в Генеральной прокуратуре страны, передает Lada.kz.

Фото: caliber.az

Почему цифровизация миграции стала приоритетом

Глава государства отметил, что хотя тема цифровизации миграционного учета обсуждается давно, реальные результаты пока остаются скромными.

«Действительно, это крайне насущная проблема, о которой мы уже давно говорим, но положительные сдвиги пока незначительны. В мире сложилась сложная ситуация», — подчеркнул Токаев.

Он обратил внимание на глобальные тенденции: миграционные потоки растут, и Казахстан постепенно становится не только транзитной страной, но и привлекательной площадкой для длительного пребывания иностранных граждан.

Казахстан как транзитный и «долгосрочный» хаб

Президент подчеркнул, что в условиях растущих международных миграционных потоков важно усилить контроль и модернизировать системы учета.

Необходим полный цифровой учет временного пребывания иностранцев.

Важно внедрять современные методы мониторинга перемещений по стране.

Задача — обеспечить эффективный миграционный контроль без бюрократических задержек.

«В таких условиях Казахстан оказывается удобным транзитным хабом и привлекательной страной для долгосрочного пребывания зарубежных мигрантов», — отметил Токаев.

Конкретные шаги: поручения правительству и КНБ

Президент поручил правительству совместно с КНБ ускорить работу по полной цифровизации процессов миграционного контроля. Это включает:

Внедрение цифровых документов и электронного учета иностранных граждан.

Создание систем мониторинга в реальном времени для отслеживания перемещений.

Минимизацию бумажной отчетности и человеческого фактора в управлении миграцией.

Цель инициативы — сделать Казахстан более прозрачным и управляемым миграционным пространством, а также повысить безопасность на национальном уровне.