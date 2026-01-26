18+
Температура воды в Каспийском море
26.01.2026, 16:25

Кто и когда в Казахстане получит уведомления от КГД по мобильным переводам

Новости Казахстана 0 628

С начала 2026 года система контроля денежных переводов в Казахстане получила новый формат. КГД МФ РК теперь внимательно следит за мобильными переводами физических лиц, выявляя возможные признаки предпринимательской деятельности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Как банки передают данные в КГД

С 1 января 2026 года все банки обязаны ежеквартально предоставлять информацию о мобильных переводах граждан в Комитет государственных доходов.

  • Первый квартал 2026 года: данные за январь, февраль и март должны быть переданы до 15 апреля.

  • На основании этих сведений КГД будет формировать уведомления для тех, чьи переводы вызывают подозрение на предпринимательский доход.

Когда мобильный перевод попадает под контроль

Не каждый перевод попадет под внимание налоговой. Существует три критерия, которые должны выполняться одновременно:

  1. Денежные средства поступают от 100 и более разных лиц.

  2. Переводы совершаются ежемесячно на протяжении трех месяцев подряд.

  3. Общая сумма за этот период превышает 12 МЗП — в 2026 году это 1 105 000 тенге.

Если все три условия выполнены, операция может считаться предпринимательским доходом и попасть в поле зрения КГД.

Что не вызывает вопросов у налоговой

Важно понимать, что контроль не касается обычных граждан.

  • Переводы между родственниками, друзьями или знакомыми даже при регулярности не привлекут внимание налоговых органов.

  • Основной фокус КГД — именно доходы, которые могут указывать на предпринимательскую деятельность без официальной регистрации.

Действия налогоплательщика при получении уведомления

После получения уведомления налогоплательщик имеет несколько вариантов действий:

  1. Согласен с уведомлением — необходимо устранить указанные нарушения в срок.

  2. Не согласен с уведомлением — отправить в налоговый орган разъяснения, почему выявленные расхождения не являются нарушением.

  3. Частично согласен — исправить ошибки в согласной части, а по остальной отправить пояснения.

На исполнение уведомления дается 30 рабочих дней со следующего дня после получения.

Возможные последствия несоблюдения

Если уведомление не исполнено в срок или налоговый орган сомневается в предоставленных пояснениях, могут быть назначены налоговые проверки, направленные на выявление расхождений.

Итог

Новая система КГД делает мобильные переводы прозрачными и помогает выявлять скрытую предпринимательскую деятельность. Гражданам важно быть внимательными: регулярные переводы большим количеством лиц и на значительные суммы могут привлечь внимание налоговой, даже если отправитель считает свои действия «обычными переводами».

