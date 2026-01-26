Казахстан ужесточает правила ЭЦП

9 января 2026 года Президент Казахстана подписал Цифровой кодекс РК, который вводит принципиально новые подходы к безопасности правоотношений в цифровой среде. Документ, в частности, четко разграничивает сферы применения электронной цифровой подписи (ЭЦП) и push-уведомлений, напоминая, что «цифровое удобство» не должно подменять юридическую защищенность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Цифровой кодекс включает два масштабных блока поправок, направленных на усиление защиты граждан и бизнеса в онлайн-среде. Один из ключевых принципов — невозможность получения государственных услуг и совершения юридически значимых сделок без цифровой идентификации и аутентификации.
Иными словами, теперь любые значимые действия в цифровом пространстве должны быть привязаны к подтвержденной личности пользователя.
В кодексе также детально прописан порядок цифрового извещения граждан. Для государственных услуг и сервисов предусмотрена единая точка уведомлений, при этом обязательным элементом становится верификация факта прочтения сообщения.
Как пояснила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, это позволит исключить спорные ситуации, когда пользователь формально «согласился», но не осознавал юридических последствий своих действий.
По словам депутата, в последнее время push-уведомления начали подменять собой электронную цифровую подпись, что создавало риски для граждан.
«Push-уведомления подтверждают согласие в моменте, но не обеспечивают долгосрочного сохранения содержания договора», — отметила Екатерина Смышляева.
Это означает, что при возникновении споров доказать условия сделки или сам факт осознанного согласия становится крайне сложно.
Цифровой кодекс жестко разделил сферы применения двух инструментов:
Электронная цифровая подпись обязательна, если:
заключается договор на длительный срок;
речь идет о значительных финансовых обязательствах;
документ имеет серьезные юридические последствия.
Push-уведомления допустимы, если:
требуется разовое подтверждение согласия;
сделка носит краткосрочный или технический характер;
отсутствуют существенные финансовые и правовые риски.
По мнению законодателей, введенное разграничение позволит прекратить практику небезопасных и чрезмерно упрощенных сделок, которые создавали угрозу для граждан.
«Строгое разграничение позволит прекратить слишком легкие сделки, которые не являются безопасными», — подчеркнула депутат.
Новые нормы направлены на то, чтобы:
защитить граждан от необдуманных цифровых соглашений;
повысить юридическую устойчивость онлайн-договоров;
сохранить баланс между удобством и безопасностью в цифровой среде.
Фактически, Цифровой кодекс возвращает ЭЦП статус ключевого инструмента защиты, а push-уведомления — в рамки вспомогательного механизма, где они действительно уместны.
