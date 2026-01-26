Снегопад в Казахстане: сколько часов даётся коммунальщикам на чистку дорог и кто несёт ответственность

Снегопады показали, что коммунальные службы часто не успевают убирать улицы вовремя. С некоторых магистралей и центральных улиц снежную кашу убирали только через несколько дней после осадков. Ранее акиматы оправдывали задержки отсутствием чётких сроков уборки, но с июля 2024 года стандарты СТ РК 1912-2023 установили конкретные временные рамки для всех населённых пунктов, обязывая коммунальщиков работать по чётким правилам, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

фото: MarianVejcik / Getty Images

Сколько времени дают на очистку дорог и улиц

Стандарт делит улицы и дороги на категории и устанавливает максимальные сроки устранения снега и гололеда:

Рыхлый или талый снег: Дороги категорий IА и IБ (улицы А и Б): не более 4 часов в городах и 3 часов в населённых пунктах; Категория II (улицы В и Г): до 5 часов в городах и 4 часов в населённых пунктах; Категории III–IV (улицы Д и Е): до 6 часов ; Категория V: до 12 часов .

Зимняя скользкость (гололёд): Дороги категорий IА и IБ (улицы А–В): до 4 часов в городах, 5 часов в населённых пунктах; Категории II и III (улицы Г и Д): до 5 часов ; Категория IV (улицы Е): до 6 часов ; Категория V: до 12 часов .



Сроки начинают отсчитываться с момента окончания снегопада или метели для снега и с момента обнаружения гололеда. Очерёдность уборки определяется проектами содержания дорог.

Допустимая толщина снега и очистка обочин

Во время снегопада и до завершения уборки допустимо наличие:

На дорогах IА–III: рыхлого или талого снега толщиной не более 1 см в городе (2 см в населённых пунктах);

На дорогах категории IV: не более 2 см (4 см);

На всех остальных улицах: до 5 см.

Обочины должны убираться так:

Дороги категорий IА и IБ: по всей ширине обочины ;

Остальные дороги: на 50% ширины обочины ;

На городских улицах очистка обочин осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада.

Примеры сроков уборки в Алматы

В Алматы, на таких центральных проспектах и улицах как Аль-Фараби, Абая, Суюнбая, Сейфуллина, Абылай хана, Гагарина, Рыскулова, Райымбека, а также на улицах ВОАД, Желтоксан, Наурызбай батыра, Утеген батыра, Саина, Момышулы, Ауэзова, Сатпаева, Розыбакиева, Тимирязева, Жандосова:

Снег должны убрать в течение 3 часов ;

Гололед — в течение 5 часов.

На улицах районного и местного значения уборка снега занимает 4–6 часов, велодорожки и выезды со дворов очищаются за не более 6 часов.

Кто и как должен наказывать коммунальщиков

Стандарт часто игнорируется. Согласно статье 631 Административного кодекса РК:

Для должностных лиц предусмотрен штраф 10 МРП , при повторном нарушении в течение года — 15 МРП ;

Если нечищеная дорога стала причиной аварии с лёгким вредом здоровью, повреждением транспорта, дорог или иного имущества — штраф 20 МРП, при повторном нарушении — 25 МРП.

Контролировать соблюдение сроков уборки должны полицейские (ст. 685 Адмкодекса РК). Патрульные фиксируют неубранные улицы в конце дежурства и докладывают руководству. Однако в реальности сотрудники полиции часто заняты другими делами, поэтому жаловаться на нечищеные дороги могут и сами водители:

по телефону 102 или через дежурные части, требуя регистрации звонка;

в письменной форме;

или лично у патрульного на улице, чтобы он зафиксировал факт нарушения.

Категории дорог и улиц в Казахстане

Стандарт делит дороги на категории по назначению: