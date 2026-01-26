Снегопад в Казахстане: сколько часов даётся коммунальщикам на чистку дорог и кто несёт ответственность

Снегопады показали, что коммунальные службы часто не успевают убирать улицы вовремя. С некоторых магистралей и центральных улиц снежную кашу убирали только через несколько дней после осадков. Ранее акиматы оправдывали задержки отсутствием чётких сроков уборки, но с июля 2024 года стандарты СТ РК 1912-2023 установили конкретные временные рамки для всех населённых пунктов, обязывая коммунальщиков работать по чётким правилам, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
Стандарт делит улицы и дороги на категории и устанавливает максимальные сроки устранения снега и гололеда:
Рыхлый или талый снег:
Дороги категорий IА и IБ (улицы А и Б): не более 4 часов в городах и 3 часов в населённых пунктах;
Категория II (улицы В и Г): до 5 часов в городах и 4 часов в населённых пунктах;
Категории III–IV (улицы Д и Е): до 6 часов;
Категория V: до 12 часов.
Зимняя скользкость (гололёд):
Дороги категорий IА и IБ (улицы А–В): до 4 часов в городах, 5 часов в населённых пунктах;
Категории II и III (улицы Г и Д): до 5 часов;
Категория IV (улицы Е): до 6 часов;
Категория V: до 12 часов.
Сроки начинают отсчитываться с момента окончания снегопада или метели для снега и с момента обнаружения гололеда. Очерёдность уборки определяется проектами содержания дорог.
Во время снегопада и до завершения уборки допустимо наличие:
На дорогах IА–III: рыхлого или талого снега толщиной не более 1 см в городе (2 см в населённых пунктах);
На дорогах категории IV: не более 2 см (4 см);
На всех остальных улицах: до 5 см.
Обочины должны убираться так:
Дороги категорий IА и IБ: по всей ширине обочины;
Остальные дороги: на 50% ширины обочины;
На городских улицах очистка обочин осуществляется в течение 24 часов после окончания снегопада.
В Алматы, на таких центральных проспектах и улицах как Аль-Фараби, Абая, Суюнбая, Сейфуллина, Абылай хана, Гагарина, Рыскулова, Райымбека, а также на улицах ВОАД, Желтоксан, Наурызбай батыра, Утеген батыра, Саина, Момышулы, Ауэзова, Сатпаева, Розыбакиева, Тимирязева, Жандосова:
Снег должны убрать в течение 3 часов;
Гололед — в течение 5 часов.
На улицах районного и местного значения уборка снега занимает 4–6 часов, велодорожки и выезды со дворов очищаются за не более 6 часов.
Стандарт часто игнорируется. Согласно статье 631 Административного кодекса РК:
Для должностных лиц предусмотрен штраф 10 МРП, при повторном нарушении в течение года — 15 МРП;
Если нечищеная дорога стала причиной аварии с лёгким вредом здоровью, повреждением транспорта, дорог или иного имущества — штраф 20 МРП, при повторном нарушении — 25 МРП.
Контролировать соблюдение сроков уборки должны полицейские (ст. 685 Адмкодекса РК). Патрульные фиксируют неубранные улицы в конце дежурства и докладывают руководству. Однако в реальности сотрудники полиции часто заняты другими делами, поэтому жаловаться на нечищеные дороги могут и сами водители:
по телефону 102 или через дежурные части, требуя регистрации звонка;
в письменной форме;
или лично у патрульного на улице, чтобы он зафиксировал факт нарушения.
Стандарт делит дороги на категории по назначению:
Магистральные и скоростные дороги:
Скоростного движения (улицы А) — категории I–II;
Регулируемого движения (улицы Б) — категории I–II.
Магистральные улицы общегородского значения:
Непрерывного движения (улицы А) — I–II;
Регулируемого движения (улицы Б) — I–II.
Районного значения:
Транспортно-пешеходные (улицы В) — II;
Пешеходно-транспортные (улицы Г) — II.
Улицы и дороги местного значения:
Улицы в жилой застройке, производственных и коммунально-складских зонах, пешеходные улицы, парковые дороги и проезды (улицы Д) — III;
Велодорожки (улицы Е) — по свободным от других видов движения территориям.
