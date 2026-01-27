18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.01.2026, 20:12

Сверхурочная нагрузка бьёт по рождаемости: Казахстан хочет усилить право на отдых в Конституции

Новости Казахстана 0 649

Массовые переработки оказывают прямое воздействие на рождаемость и демографическую ситуацию в Казахстане. На сегодняшнем заседании Комиссии по конституционной реформе общественный и государственный деятель Абельгази Кусаинов подчеркнул, что проблема затрагивает не только экономическую сферу, но и фундаментальные социальные структуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Работа «в рваном ритме» разрушает семейные связи

Кусаинов отметил, что работа по плавающему графику и частые сверхурочные лишают семьи казахстанцев самого важного — совместного времени. В результате разрушается институт семьи:

  • Люди приходят домой поздно и уставшими, что исключает обычные семейные ритуалы, совместные ужины и выходные;

  • Партнёры начинают жить параллельными жизнями, возникает эмоциональная дистанция и отчуждение;

  • Без устойчивого графика невозможно планировать уход за детьми и распределение домашних обязанностей.

«Один партнёр вынужден брать на себя всю домашнюю нагрузку, жертвует карьерой или здоровьем. Это почти гарантированно приводит к чувству несправедливости, профессиональному и эмоциональному выгоранию внутри семьи», — подчеркнул Кусаинов.

Массовая переработка = снижение рождаемости

По словам Кусаинова, сверхурочные часы и нестабильный график напрямую влияют на желание заводить детей. Массовая переработка формирует чувство одиночества даже внутри брака и разрушает межпоколенческие связи.

«Без нормативно защищённого времени нет устойчивого общества. Право на нормированный труд и отдых — это не про комфорт, а про выживание института семьи и государства», — заявил он.

Конституция как гарантия права на отдых

Кусаинов предложил внести изменения в статью 24 Конституции, пункт 4, чтобы закрепить право на отдых и нормированный труд. По его словам, это позволит:

  • Создать стабильный ритм жизни для семей;

  • Обеспечить равномерное распределение домашних обязанностей;

  • Снизить эмоциональное и профессиональное выгорание;

  • Повысить демографическую стабильность страны.

«Нужно учитывать современные реалии и разработать редакцию статьи, которая реально защитит право на отдых», — заключил общественный деятель.

7
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь