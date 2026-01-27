Сверхурочная нагрузка бьёт по рождаемости: Казахстан хочет усилить право на отдых в Конституции

Массовые переработки оказывают прямое воздействие на рождаемость и демографическую ситуацию в Казахстане. На сегодняшнем заседании Комиссии по конституционной реформе общественный и государственный деятель Абельгази Кусаинов подчеркнул, что проблема затрагивает не только экономическую сферу, но и фундаментальные социальные структуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Работа «в рваном ритме» разрушает семейные связи

Кусаинов отметил, что работа по плавающему графику и частые сверхурочные лишают семьи казахстанцев самого важного — совместного времени. В результате разрушается институт семьи:

Люди приходят домой поздно и уставшими, что исключает обычные семейные ритуалы, совместные ужины и выходные;

Партнёры начинают жить параллельными жизнями, возникает эмоциональная дистанция и отчуждение;

Без устойчивого графика невозможно планировать уход за детьми и распределение домашних обязанностей.

«Один партнёр вынужден брать на себя всю домашнюю нагрузку, жертвует карьерой или здоровьем. Это почти гарантированно приводит к чувству несправедливости, профессиональному и эмоциональному выгоранию внутри семьи», — подчеркнул Кусаинов.

Массовая переработка = снижение рождаемости

По словам Кусаинова, сверхурочные часы и нестабильный график напрямую влияют на желание заводить детей. Массовая переработка формирует чувство одиночества даже внутри брака и разрушает межпоколенческие связи.

«Без нормативно защищённого времени нет устойчивого общества. Право на нормированный труд и отдых — это не про комфорт, а про выживание института семьи и государства», — заявил он.

Конституция как гарантия права на отдых

Кусаинов предложил внести изменения в статью 24 Конституции, пункт 4, чтобы закрепить право на отдых и нормированный труд. По его словам, это позволит:

Создать стабильный ритм жизни для семей;

Обеспечить равномерное распределение домашних обязанностей;

Снизить эмоциональное и профессиональное выгорание;

Повысить демографическую стабильность страны.