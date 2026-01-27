18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.01.2026, 06:53

Новые правила старых денег: какие документы нужны для снятия крупной суммы наличных в Казахстане

Новости Казахстана 0 516

С начала 2026 года в Казахстане вступили в силу обновлённые правила снятия наличных средств, которые затрагивают предпринимателей. Формально норма не является новой, однако именно сейчас она вновь оказалась в центре внимания — из-за изменений в Налоговом кодексе и усиленного контроля со стороны государства. В Национальном банке подробно объяснили, что именно изменилось и кого касаются новые требования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: kazlenta.kz
Фото: kazlenta.kz

Что изменилось с 1 января

С 1 января в Казахстане начал действовать новый Налоговый кодекс. На его фоне были переутверждены правила снятия наличных средств со счетов предпринимателей.

Важно подчеркнуть:

  • сами лимиты на снятие наличных не увеличились и не сократились;

  • новые правила не вводят запрет на обналичивание, но ужесточают контроль за суммами сверх установленного порога.

Кого касаются ограничения

Ограничения распространяются исключительно на предпринимателей, а именно:

  • юридические лица;

  • индивидуальных предпринимателей (ИП).

При этом:

  • физические лица под действие этих правил не подпадают;

  • отдельные категории бизнеса могут быть освобождены от ограничений — их перечень утверждается Национальным банком отдельно.

Какие лимиты действуют для бизнеса

Национальный банк напомнил, что лимиты на снятие наличных существуют уже с 2020 года и закреплены в отдельном нормативном документе. В зависимости от масштаба бизнеса действуют следующие ограничения:

  • 20 миллионов тенге — для малого бизнеса;

  • 120 миллионов тенге — для среднего бизнеса;

  • 150 миллионов тенге — для крупного бизнеса.

Эти суммы можно снимать без дополнительного объяснения цели — при условии, что лимит не превышен.

Зачем теперь нужно объяснять цель снятия наличных

Ключевое новшество связано не с самими лимитами, а с отчётностью банков. По инициативе Министерства финансов и Комитета государственных доходов в банковскую отчётность была добавлена специальная графа — № 32.

В ней банки обязаны указывать:

  • назначение наличных средств, снятых предпринимателями сверх установленного лимита.

Ранее предприниматели также предоставляли подтверждающие документы, однако банки не отражали эту информацию в отчётах — просто потому, что такой графы не существовало.

Когда нужно указывать цель снятия денег

Объяснять назначение средств требуется только при превышении лимита.

Например:

  • если предприниматель со статусом среднего бизнеса хочет снять более 120 миллионов тенге за одну операцию, он обязан указать, для каких целей ему необходимы наличные.

Если сумма не превышает лимит — никаких дополнительных пояснений не требуется.

Как работают правила при снятии через банкоматы

Национальный банк отдельно разъяснил ситуацию с банкоматами:

  • в пределах лимита предприниматели могут снимать наличные через банкоматы без указания цели;

  • сверх лимита такие операции автоматически блокируются.

В случае превышения лимита предпринимателю необходимо:

  1. обратиться непосредственно в банк;

  2. предоставить документы, подтверждающие цель снятия средств;

  3. дать согласие на передачу этих данных в Комитет государственных доходов.

Какие документы нужны для снятия наличных

Процедура зависит от суммы:

Если сумма в пределах лимита

  • достаточно подать стандартную заявку на снятие наличных в банке.

Если сумма превышает лимит

  • необходимо предоставить документы, подтверждающие цель снятия;

  • требуется письменное согласие на передачу информации в КГД.

Главное — коротко

  • новые правила касаются только бизнеса, а не обычных граждан;

  • лимиты на снятие наличных не менялись;

  • объяснять назначение денег нужно только при превышении лимита;

  • данные о таких операциях передаются в Комитет госдоходов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ну понятно же что безнал проще контролировать чем наличку с наличкой счета не заблокируешь
27.01.2026, 04:51
