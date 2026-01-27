Новые правила старых денег: какие документы нужны для снятия крупной суммы наличных в Казахстане

С начала 2026 года в Казахстане вступили в силу обновлённые правила снятия наличных средств, которые затрагивают предпринимателей. Формально норма не является новой, однако именно сейчас она вновь оказалась в центре внимания — из-за изменений в Налоговом кодексе и усиленного контроля со стороны государства. В Национальном банке подробно объяснили, что именно изменилось и кого касаются новые требования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: kazlenta.kz

Что изменилось с 1 января

С 1 января в Казахстане начал действовать новый Налоговый кодекс. На его фоне были переутверждены правила снятия наличных средств со счетов предпринимателей.

Важно подчеркнуть:

сами лимиты на снятие наличных не увеличились и не сократились ;

новые правила не вводят запрет на обналичивание, но ужесточают контроль за суммами сверх установленного порога.

Кого касаются ограничения

Ограничения распространяются исключительно на предпринимателей, а именно:

юридические лица;

индивидуальных предпринимателей (ИП).

При этом:

физические лица под действие этих правил не подпадают ;

отдельные категории бизнеса могут быть освобождены от ограничений — их перечень утверждается Национальным банком отдельно.

Какие лимиты действуют для бизнеса

Национальный банк напомнил, что лимиты на снятие наличных существуют уже с 2020 года и закреплены в отдельном нормативном документе. В зависимости от масштаба бизнеса действуют следующие ограничения:

20 миллионов тенге — для малого бизнеса;

120 миллионов тенге — для среднего бизнеса;

150 миллионов тенге — для крупного бизнеса.

Эти суммы можно снимать без дополнительного объяснения цели — при условии, что лимит не превышен.

Зачем теперь нужно объяснять цель снятия наличных

Ключевое новшество связано не с самими лимитами, а с отчётностью банков. По инициативе Министерства финансов и Комитета государственных доходов в банковскую отчётность была добавлена специальная графа — № 32.

В ней банки обязаны указывать:

назначение наличных средств, снятых предпринимателями сверх установленного лимита.

Ранее предприниматели также предоставляли подтверждающие документы, однако банки не отражали эту информацию в отчётах — просто потому, что такой графы не существовало.

Когда нужно указывать цель снятия денег

Объяснять назначение средств требуется только при превышении лимита.

Например:

если предприниматель со статусом среднего бизнеса хочет снять более 120 миллионов тенге за одну операцию, он обязан указать, для каких целей ему необходимы наличные.

Если сумма не превышает лимит — никаких дополнительных пояснений не требуется.

Как работают правила при снятии через банкоматы

Национальный банк отдельно разъяснил ситуацию с банкоматами:

в пределах лимита предприниматели могут снимать наличные через банкоматы без указания цели;

сверх лимита такие операции автоматически блокируются.

В случае превышения лимита предпринимателю необходимо:

обратиться непосредственно в банк; предоставить документы, подтверждающие цель снятия средств; дать согласие на передачу этих данных в Комитет государственных доходов.

Какие документы нужны для снятия наличных

Процедура зависит от суммы:

Если сумма в пределах лимита

достаточно подать стандартную заявку на снятие наличных в банке.

Если сумма превышает лимит

необходимо предоставить документы, подтверждающие цель снятия;

требуется письменное согласие на передачу информации в КГД.

