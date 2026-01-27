Новые правила старых денег: какие документы нужны для снятия крупной суммы наличных в Казахстане

С начала 2026 года в Казахстане вступили в силу обновлённые правила снятия наличных средств, которые затрагивают предпринимателей. Формально норма не является новой, однако именно сейчас она вновь оказалась в центре внимания — из-за изменений в Налоговом кодексе и усиленного контроля со стороны государства. В Национальном банке подробно объяснили, что именно изменилось и кого касаются новые требования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
С 1 января в Казахстане начал действовать новый Налоговый кодекс. На его фоне были переутверждены правила снятия наличных средств со счетов предпринимателей.
Важно подчеркнуть:
сами лимиты на снятие наличных не увеличились и не сократились;
новые правила не вводят запрет на обналичивание, но ужесточают контроль за суммами сверх установленного порога.
Ограничения распространяются исключительно на предпринимателей, а именно:
юридические лица;
индивидуальных предпринимателей (ИП).
При этом:
физические лица под действие этих правил не подпадают;
отдельные категории бизнеса могут быть освобождены от ограничений — их перечень утверждается Национальным банком отдельно.
Национальный банк напомнил, что лимиты на снятие наличных существуют уже с 2020 года и закреплены в отдельном нормативном документе. В зависимости от масштаба бизнеса действуют следующие ограничения:
20 миллионов тенге — для малого бизнеса;
120 миллионов тенге — для среднего бизнеса;
150 миллионов тенге — для крупного бизнеса.
Эти суммы можно снимать без дополнительного объяснения цели — при условии, что лимит не превышен.
Ключевое новшество связано не с самими лимитами, а с отчётностью банков. По инициативе Министерства финансов и Комитета государственных доходов в банковскую отчётность была добавлена специальная графа — № 32.
В ней банки обязаны указывать:
назначение наличных средств, снятых предпринимателями сверх установленного лимита.
Ранее предприниматели также предоставляли подтверждающие документы, однако банки не отражали эту информацию в отчётах — просто потому, что такой графы не существовало.
Объяснять назначение средств требуется только при превышении лимита.
Например:
если предприниматель со статусом среднего бизнеса хочет снять более 120 миллионов тенге за одну операцию, он обязан указать, для каких целей ему необходимы наличные.
Если сумма не превышает лимит — никаких дополнительных пояснений не требуется.
Национальный банк отдельно разъяснил ситуацию с банкоматами:
в пределах лимита предприниматели могут снимать наличные через банкоматы без указания цели;
сверх лимита такие операции автоматически блокируются.
В случае превышения лимита предпринимателю необходимо:
обратиться непосредственно в банк;
предоставить документы, подтверждающие цель снятия средств;
дать согласие на передачу этих данных в Комитет государственных доходов.
Процедура зависит от суммы:
достаточно подать стандартную заявку на снятие наличных в банке.
необходимо предоставить документы, подтверждающие цель снятия;
требуется письменное согласие на передачу информации в КГД.
новые правила касаются только бизнеса, а не обычных граждан;
лимиты на снятие наличных не менялись;
объяснять назначение денег нужно только при превышении лимита;
данные о таких операциях передаются в Комитет госдоходов.
