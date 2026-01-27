Чего стоит военный потенциал Казахстана

В последнем выпуске рейтинга Global Firepower, оценивающего военную мощь стран мира, Казахстан сохранил свои позиции, демонстрируя стабильность и сбалансированность армии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Индекс Global Firepower публикуется ежегодно с 2016 года и учитывает более 50 показателей, отражающих вооружение, численность армии, логистику, экономический потенциал и инфраструктуру. При этом рейтинг оценивает только неядерные возможности стран, фокусируясь на реальной боеспособности и способности защищать территорию.
В 2026 году в рейтинге участвуют 145 стран. Лидеры мирового военного мощи остались прежними:
США – на первом месте;
Россия – второе место;
Китай – третье;
В топ-5 также вошли Индия и Республика Корея;
В топ-10 – Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия;
Украина замыкает двадцатку лидеров.
Казахстан удержал 58-е место, что позволяет оценивать его вооруженные силы как устойчивые и сбалансированные на фоне мировых стандартов.
Фото: globalfirepower
Эксперты отмечают, что военные ресурсы Казахстана соответствуют региональной безопасности, обеспечивая защиту собственной территории.
Численность и мобилизационный потенциал: армия способна поддерживать устойчивую боеспособность. Мобилизационный ресурс – одно из ключевых преимуществ страны, учитывая протяженную сухопутную границу и большие площади территории.
Сухопутные войска: основа армии. Казахстан располагает сотнями танков, большим количеством бронетехники и развитой артиллерией, включая реактивные системы залпового огня. Это обеспечивает высокую огневую мощь и возможность проведения маневренных боевых действий.
«Сухопутные войска являются основой армии. Казахстан способен эффективно вести оборону на собственной территории», – отмечают авторы рейтинга.
Авиация: парк позволяет решать тактические и оперативные задачи, но не предназначен для глобального воздушного доминирования.
Военно-морской компонент: ограничен географией. Флот представлен патрульными и вспомогательными судами на Каспийском море, ориентированными на охрану границ, экономической зоны и критической инфраструктуры.
Составители рейтинга подчеркивают, что Казахстан обладает сбалансированными Вооруженными силами, способными:
эффективно реагировать на региональные угрозы;
обеспечивать внутреннюю стабильность;
сохранять боеспособность в долгосрочной перспективе.
В целом, Казахстан не стремится к глобальному военному лидерству, но является одним из наиболее сильных игроков в Центральной Азии, демонстрируя стабильность и готовность к защите интересов страны.
