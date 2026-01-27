18+
27.01.2026, 08:00

Чего стоит военный потенциал Казахстана

Новости Казахстана 0 806

В последнем выпуске рейтинга Global Firepower, оценивающего военную мощь стран мира, Казахстан сохранил свои позиции, демонстрируя стабильность и сбалансированность армии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

фото: Пресс-служба МО РК
фото: Пресс-служба МО РК

Как работает Global Firepower

Индекс Global Firepower публикуется ежегодно с 2016 года и учитывает более 50 показателей, отражающих вооружение, численность армии, логистику, экономический потенциал и инфраструктуру. При этом рейтинг оценивает только неядерные возможности стран, фокусируясь на реальной боеспособности и способности защищать территорию.

В 2026 году в рейтинге участвуют 145 стран. Лидеры мирового военного мощи остались прежними:

  • США – на первом месте;

  • Россия – второе место;

  • Китай – третье;

  • В топ-5 также вошли Индия и Республика Корея;

  • В топ-10 – Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия;

  • Украина замыкает двадцатку лидеров.

Казахстан удержал 58-е место, что позволяет оценивать его вооруженные силы как устойчивые и сбалансированные на фоне мировых стандартов.

Фото: globalfirepower

Военные возможности Казахстана: региональная сбалансированность

Эксперты отмечают, что военные ресурсы Казахстана соответствуют региональной безопасности, обеспечивая защиту собственной территории.

  • Численность и мобилизационный потенциал: армия способна поддерживать устойчивую боеспособность. Мобилизационный ресурс – одно из ключевых преимуществ страны, учитывая протяженную сухопутную границу и большие площади территории.

  • Сухопутные войска: основа армии. Казахстан располагает сотнями танков, большим количеством бронетехники и развитой артиллерией, включая реактивные системы залпового огня. Это обеспечивает высокую огневую мощь и возможность проведения маневренных боевых действий.

«Сухопутные войска являются основой армии. Казахстан способен эффективно вести оборону на собственной территории», – отмечают авторы рейтинга.

Воздушные и морские силы: возможности и ограничения

  • Авиация: парк позволяет решать тактические и оперативные задачи, но не предназначен для глобального воздушного доминирования.

  • Военно-морской компонент: ограничен географией. Флот представлен патрульными и вспомогательными судами на Каспийском море, ориентированными на охрану границ, экономической зоны и критической инфраструктуры.

Итог: устойчивый игрок Центральной Азии

Составители рейтинга подчеркивают, что Казахстан обладает сбалансированными Вооруженными силами, способными:

  • эффективно реагировать на региональные угрозы;

  • обеспечивать внутреннюю стабильность;

  • сохранять боеспособность в долгосрочной перспективе.

В целом, Казахстан не стремится к глобальному военному лидерству, но является одним из наиболее сильных игроков в Центральной Азии, демонстрируя стабильность и готовность к защите интересов страны.

3
2
0
