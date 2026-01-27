18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.01.2026, 08:43

Уменьшение срока задержания с 72 до 48 часов: Генпрокуратура Казахстана предупреждает о последствиях

Новости Казахстана 0 379

В Казахстане продолжаются обсуждения возможного сокращения срока задержания граждан без решения суда. Предложение уменьшить лимит с 72 часов до 48 уже вызвало острые дискуссии на заседании комиссии по конституционной реформе, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Генпрокуратура призывает к осторожности

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев подчеркнул, что любые изменения сроков задержания требуют взвешенного подхода. По его словам, Конституция Казахстана уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Детальное прописывание именно 48 часов задержания и возможность его продления в исключительных случаях, по мнению Умиралиева, может быть излишним.

"Предлагаемое в статью изменение в части сокращения сроков задержания без санкции суда с 72-х часов до 48-ми требует взвешенного подхода. Конституция уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина — детализация самой Конституции конкретно до 48-ми часов срока задержания и его продление в исключительных случаях, на наш взгляд, немного излишне", — отметил замгенпрокурора.

Существующие механизмы уже регламентируют сроки

Жандос Умиралиев напомнил, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Казахстана подробно регламентирует как 48-часовое, так и 72-часовое задержание.

Он отметил, что современные технологические возможности следственных органов позволяют принимать решения о мере пресечения задержанного или его освобождении даже в более короткие сроки — 36 или 24 часа.

"Технологическая инфраструктура сегодняшняя позволяет следствию избирать меру пресечения задержанного или же освободить его даже в течение 36-ти или 24-х часов, поэтому любые изменения сроков задержания, например, его дальнейшее сокращение, потребуют прохождения сложной процедуры внесения изменения в основной закон — это ограничит гибкость законодательства", — подчеркнул Умиралиев.

Последствия сокращения срока задержания

Сокращение сроков задержания без санкции суда может показаться на первый взгляд прогрессивной мерой, направленной на защиту прав человека. Однако, по мнению Генпрокуратуры, подобные изменения:

  • могут ограничить оперативную гибкость правоохранительных органов;

  • потребуют дополнительной процедуры внесения изменений в основной закон;

  • не дадут существенных преимуществ, поскольку законодательство и так позволяет быстро освободить задержанного.

Итог

Вопрос о сокращении срока задержания с 72 до 48 часов остается дискуссионным. Генпрокуратура призывает к осторожности, отмечая, что действующее законодательство уже содержит механизмы защиты гражданских прав и достаточно гибкое для оперативной работы следствия.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь