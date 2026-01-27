Уменьшение срока задержания с 72 до 48 часов: Генпрокуратура Казахстана предупреждает о последствиях

В Казахстане продолжаются обсуждения возможного сокращения срока задержания граждан без решения суда. Предложение уменьшить лимит с 72 часов до 48 уже вызвало острые дискуссии на заседании комиссии по конституционной реформе, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Генпрокуратура призывает к осторожности

Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев подчеркнул, что любые изменения сроков задержания требуют взвешенного подхода. По его словам, Конституция Казахстана уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Детальное прописывание именно 48 часов задержания и возможность его продления в исключительных случаях, по мнению Умиралиева, может быть излишним.

"Предлагаемое в статью изменение в части сокращения сроков задержания без санкции суда с 72-х часов до 48-ми требует взвешенного подхода. Конституция уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина — детализация самой Конституции конкретно до 48-ми часов срока задержания и его продление в исключительных случаях, на наш взгляд, немного излишне", — отметил замгенпрокурора.

Существующие механизмы уже регламентируют сроки

Жандос Умиралиев напомнил, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Казахстана подробно регламентирует как 48-часовое, так и 72-часовое задержание.

Он отметил, что современные технологические возможности следственных органов позволяют принимать решения о мере пресечения задержанного или его освобождении даже в более короткие сроки — 36 или 24 часа.

"Технологическая инфраструктура сегодняшняя позволяет следствию избирать меру пресечения задержанного или же освободить его даже в течение 36-ти или 24-х часов, поэтому любые изменения сроков задержания, например, его дальнейшее сокращение, потребуют прохождения сложной процедуры внесения изменения в основной закон — это ограничит гибкость законодательства", — подчеркнул Умиралиев.

Последствия сокращения срока задержания

Сокращение сроков задержания без санкции суда может показаться на первый взгляд прогрессивной мерой, направленной на защиту прав человека. Однако, по мнению Генпрокуратуры, подобные изменения:

могут ограничить оперативную гибкость правоохранительных органов;

потребуют дополнительной процедуры внесения изменений в основной закон;

не дадут существенных преимуществ, поскольку законодательство и так позволяет быстро освободить задержанного.

Итог

Вопрос о сокращении срока задержания с 72 до 48 часов остается дискуссионным. Генпрокуратура призывает к осторожности, отмечая, что действующее законодательство уже содержит механизмы защиты гражданских прав и достаточно гибкое для оперативной работы следствия.