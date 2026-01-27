Уменьшение срока задержания с 72 до 48 часов: Генпрокуратура Казахстана предупреждает о последствиях

В Казахстане продолжаются обсуждения возможного сокращения срока задержания граждан без решения суда. Предложение уменьшить лимит с 72 часов до 48 уже вызвало острые дискуссии на заседании комиссии по конституционной реформе, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев подчеркнул, что любые изменения сроков задержания требуют взвешенного подхода. По его словам, Конституция Казахстана уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. Детальное прописывание именно 48 часов задержания и возможность его продления в исключительных случаях, по мнению Умиралиева, может быть излишним.
"Предлагаемое в статью изменение в части сокращения сроков задержания без санкции суда с 72-х часов до 48-ми требует взвешенного подхода. Конституция уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека и гражданина — детализация самой Конституции конкретно до 48-ми часов срока задержания и его продление в исключительных случаях, на наш взгляд, немного излишне", — отметил замгенпрокурора.
Жандос Умиралиев напомнил, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Казахстана подробно регламентирует как 48-часовое, так и 72-часовое задержание.
Он отметил, что современные технологические возможности следственных органов позволяют принимать решения о мере пресечения задержанного или его освобождении даже в более короткие сроки — 36 или 24 часа.
"Технологическая инфраструктура сегодняшняя позволяет следствию избирать меру пресечения задержанного или же освободить его даже в течение 36-ти или 24-х часов, поэтому любые изменения сроков задержания, например, его дальнейшее сокращение, потребуют прохождения сложной процедуры внесения изменения в основной закон — это ограничит гибкость законодательства", — подчеркнул Умиралиев.
Сокращение сроков задержания без санкции суда может показаться на первый взгляд прогрессивной мерой, направленной на защиту прав человека. Однако, по мнению Генпрокуратуры, подобные изменения:
могут ограничить оперативную гибкость правоохранительных органов;
потребуют дополнительной процедуры внесения изменений в основной закон;
не дадут существенных преимуществ, поскольку законодательство и так позволяет быстро освободить задержанного.
Вопрос о сокращении срока задержания с 72 до 48 часов остается дискуссионным. Генпрокуратура призывает к осторожности, отмечая, что действующее законодательство уже содержит механизмы защиты гражданских прав и достаточно гибкое для оперативной работы следствия.
