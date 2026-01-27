Казахстанские «кормильцы» казны: кто приносит самые крупные суммы

В 2025 году государственный бюджет Республики Казахстан получил рекордные поступления от крупнейших компаний страны. Комитет государственных доходов опубликовал ежегодный рейтинг предприятий, которые заплатили в бюджет больше всего налогов. За отчётный период вместе они внесли почти 8,2 трлн тенге, что на сотни миллиардов тенге больше, чем за тот же период 2024 года, когда сумма составила 7,3 трлн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

В 2025 году крупнейшие налогоплательщики страны внесли ощутимый вклад в госказну, подтвердив свою роль ключевых «кормильцев» экономики. Комитет государственных доходов опубликовал список топ-20 компаний, которые принесли в бюджет наибольшие суммы налогов.

Рост налоговых поступлений

За прошлый год предприятия перечислили в бюджет почти 8,2 трлн тенге, что на около 0,9 трлн тенге больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда поступления составили 7,3 трлн тенге.

Это говорит о росте активности крупных компаний и усилении финансового потока в государственную казну.

Лидеры рейтинга

По данным Комитета госдоходов, самым крупным налогоплательщиком в 2025 году стала компания "Тенгизшевройл", перечислившая 3,5 трлн тенге (в 2024 году – 3,05 трлн тенге).

Следующими в рейтинге оказались:

Подрядные компании КПО Б.В. – 1,3 трлн тенге (в 2024 году – 1,5 трлн тенге).

Народный банк Казахстана – 330,9 млрд тенге (в 2024 году – 259,07 млрд тенге).

"Мангистаумунайгаз" – 290,3 млрд тенге (в 2024 году – 304,5 млрд тенге).

KAZ Minerals Aktogay ("КАЗ Минералз Актогай") – 272,9 млрд тенге (в 2024 году – 212,01 млрд тенге).

Эти компании обеспечивают значительную часть государственных доходов, играя стратегическую роль в экономике страны.

Общая картина

Общий вклад топ-20 компаний в бюджет превысил 8 трлн тенге .

Большинство лидеров – нефте- и газодобывающие предприятия , что подчеркивает ключевую роль энергетического сектора.

Банковский сектор также увеличил налоговые перечисления, что отражает рост финансовой активности и расширение экономики.

Значение для экономики

Рост налоговых поступлений позволяет государству:

увеличивать финансирование социальных программ;

поддерживать инфраструктурные проекты;

укреплять макроэкономическую стабильность страны.

Таким образом, топ-20 налогоплательщиков выступают важнейшим «финансовым двигателем» экономики Казахстана.