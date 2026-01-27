С 19 марта оформить ипотеку через накопления можно будет в любом банке Казахстана

Президент Казахстана подписал поправки, позволяющие всем банкам страны применять систему жилищно-строительных сбережений (ЖСС). Закон вступает в силу 19 марта 2026 года, открывая новые возможности для желающих приобрести жильё, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

Ранее оформить ипотеку по системе ЖСС можно было исключительно в Отбасы банке. Теперь же аналогичные программы смогут предлагать и коммерческие банки, что потенциально увеличит конкуренцию и расширит доступность ипотечных продуктов.

Как работает система «сначала накопи — потом купи»

ЖСС отличается от стандартной ипотеки более выгодными условиями за счёт снижения процентной ставки. Основной принцип системы:

Сначала клиент формирует накопления на специальном депозите;

Для получения займа необходимо накопить минимум 50% стоимости квартиры или дома;

Чем дольше срок накоплений, тем ниже ставка по кредиту.

Например, чтобы получить минимальную ставку 3,5% в Отбасы банке, депозит должен быть пополнен не менее трёх лет. Ставки по жилищным депозитам значительно ниже, чем по обычным банковским продуктам.

Какие изменения ждут коммерческие банки

После вступления поправок коммерческие банки смогут:

открывать накопительные депозиты под систему ЖСС;

выдавать займы в рамках программы ЖСС.

При этом, как уточнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), отдельная специальная лицензия для работы по ЖСС не потребуется — достаточно стандартной банковской лицензии.

Государственная поддержка остаётся в Отбасы банке

Важно отметить, что государственная премия сохраняется только для вкладов в Отбасы банке.

Госпремия начисляется на сумму до 200 МРП раз в год;

Размер премии — 20% от суммы пополнений на депозит;

Максимальная сумма госпремии за 2025 год составила 157 280 тенге.

Для коммерческих банков госпремия не предусмотрена, и государственная поддержка к их клиентам не применяется.

Ставки и условия будут определять сами банки

Условия депозитов и займов — сроки, ставки, минимальный первоначальный взнос — будут разрабатывать сами банки.

По словам АРРФР, возможно, до вступления закона в силу будет издан подзаконный акт, который уточнит процесс работы банков с ЖСС.

Итог

Поправки открывают путь к более доступной ипотеке через систему накоплений для клиентов всех банков Казахстана. При этом государственная поддержка остаётся эксклюзивной прерогативой Отбасы банка, что создаёт баланс между стимулированием рынка и сохранением госпрограмм.