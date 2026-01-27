С 19 марта оформить ипотеку через накопления можно будет в любом банке Казахстана

Президент Казахстана подписал поправки, позволяющие всем банкам страны применять систему жилищно-строительных сбережений (ЖСС). Закон вступает в силу 19 марта 2026 года, открывая новые возможности для желающих приобрести жильё, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Ранее оформить ипотеку по системе ЖСС можно было исключительно в Отбасы банке. Теперь же аналогичные программы смогут предлагать и коммерческие банки, что потенциально увеличит конкуренцию и расширит доступность ипотечных продуктов.
ЖСС отличается от стандартной ипотеки более выгодными условиями за счёт снижения процентной ставки. Основной принцип системы:
Сначала клиент формирует накопления на специальном депозите;
Для получения займа необходимо накопить минимум 50% стоимости квартиры или дома;
Чем дольше срок накоплений, тем ниже ставка по кредиту.
Например, чтобы получить минимальную ставку 3,5% в Отбасы банке, депозит должен быть пополнен не менее трёх лет. Ставки по жилищным депозитам значительно ниже, чем по обычным банковским продуктам.
После вступления поправок коммерческие банки смогут:
открывать накопительные депозиты под систему ЖСС;
выдавать займы в рамках программы ЖСС.
При этом, как уточнили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), отдельная специальная лицензия для работы по ЖСС не потребуется — достаточно стандартной банковской лицензии.
Важно отметить, что государственная премия сохраняется только для вкладов в Отбасы банке.
Госпремия начисляется на сумму до 200 МРП раз в год;
Размер премии — 20% от суммы пополнений на депозит;
Максимальная сумма госпремии за 2025 год составила 157 280 тенге.
Для коммерческих банков госпремия не предусмотрена, и государственная поддержка к их клиентам не применяется.
Условия депозитов и займов — сроки, ставки, минимальный первоначальный взнос — будут разрабатывать сами банки.
По словам АРРФР, возможно, до вступления закона в силу будет издан подзаконный акт, который уточнит процесс работы банков с ЖСС.
Поправки открывают путь к более доступной ипотеке через систему накоплений для клиентов всех банков Казахстана. При этом государственная поддержка остаётся эксклюзивной прерогативой Отбасы банка, что создаёт баланс между стимулированием рынка и сохранением госпрограмм.
