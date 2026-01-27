Кто управляет деньгами Forbes Казахстана: список из 11 династий

В последние годы рейтинг Forbes Kazakhstan отражает не только успех отдельных предпринимателей, но и силу целых семейных династий. В списке богатейших бизнесменов уже 11 таких семей, члены которых играют разные роли — от владельцев активов до управленцев, реализующих крупные проекты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Методология Forbes Kazakhstan учитывает состояние всей семьи как совокупный капитал, объединяющий доли детей, супругов и других родственников. Однако участие каждого члена семьи в операционной деятельности и принятии ключевых решений может сильно различаться.
Ниже — подробный обзор того, чем занимаются наследники и близкие бизнесменов, входящих в список Forbes Kazakhstan.
Состояние семьи: $2,06 млрд (№ 7 в рейтинге 75 богатейших бизнесменов)
Главный наследник: Шухрат Ибрагимов
Пакет в 20,7% ERG (включает АО «Казхром», «Алюминий Казахстана» и другие активы) принадлежит вдове Мукадасхан Ибрагимовой и четырем сыновьям — Достану, Даврону, Шухрату и Фурхату. Единственным публичным представителем семьи и управленцем ERG стал Шухрат, который с 2024 года одновременно председатель совета директоров и CEO.
Под его руководством компания реализовала крупные проекты, включая строительство ветропарка «Хромтау» мощностью 150 МВт в Актюбинской области.
Другие активы семьи:
Финансовый сектор: Евразийский банк, страховая компания «Евразия»
Промышленность: ТОО «Евразийская промышленная компания», ТОО «Евразийская производственная компания»
Разнообразные проекты: торговля (Laggar Group), аренда недвижимости (DaLaNi Group), космические и IT-технологии (Eurasian Space Ventures), отдых и спорт (CTK Sokol)
Личный бизнес Шухрата: курорт Forte Village на Сардинии и угледобывающая компания «Шубарколь Премиум»
В 2025 году Forbes Казахстан включил Шухрата в топ-10 самых влиятельных бизнесменов страны.
Состояние семьи: $980 млн (№ 9 в рейтинге 75 богатейших)
Главный наследник: Эльдар Сарсенов
Основатель — Рашит Сарсенов, начинал с торговли косметикой и товарами для дома. Сегодня семейный портфель включает:
Сети АЗС Helios
Металлургию и цемент: ТОО «Кастинг», «Кокше-Цемент»
Пищевое производство: «Аксай», ТОО «Caspian Food», Vita Bottlers
Финансы: Нурбанк, страховая компания «Виктория»
Недвижимость: отели и ТРЦ в крупнейших городах
Эльдар стал мажоритарным владельцем Нурбанка и руководит страховой компанией «Виктория». Младший брат Абай занимается проектами сжиженного газа через Eskene LPG LLP. Старшая дочь Карина и другие члены семьи участвуют в бизнесе, но публичной информации о ролях мало.
Состояние семьи: $681 млн (№ 15)
Главный наследник: Павел Белович
Основатель — Александр Белович — создал строительную группу Bazis-A в начале 1990-х. Павел управляет ключевыми компаниями: ТОО «Компания «Тамилан», ТОО «Базис Девелопмент».
Крупные проекты:
Расширение деятельности за рубежом: Россия, Узбекистан, Канада
Жилой комплекс Caspian Plaza в Мангистау: апарт-отели, виллы и таунхаусы (инвестиции ~20 млрд тенге)
Информации о других наследниках практически нет.
Состояние семьи: $365 млн (№ 31)
Главный наследник: Бауржан Сейтжанов
Основатель — Серикжан Сейтжанов — контролирует стратегические решения в строительстве, добыче, гостиничном и образовательном бизнесе.
Распределение ролей наследников:
Бауржан: ТОО «Стандарт Цемент»
Нуржан: Rixos Khadisha Shymkent
Бакытжан: Central Asia Mining
Жанна: университетская клиника и ресторанный бизнес
Часть членов семьи в управлении активами не участвует, что типично для семейных бизнесов.
Состояние семьи: $363 млн (№ 32)
Главные наследники: Ерлан, Сайлау, Нурбек
Базовый бизнес: Eurasia RED (ТРЦ, бизнес-центры) и сопутствующие компании.
Новые направления:
Сельское хозяйство: мясокомбинат на 7,7 млрд тенге в Абайской области (запуск — август 2026 года)
Разделение обязанностей: Ерлан — коммерческая недвижимость, Нурбек — коммерческий директор, Сайлау — строительные проекты
Состояние семьи: $227 млн (№ 45)
Главный наследник: Роман Павлингер
Основатель — Сергей Павлингер, создал холдинг Railways Systems KZ. Роман управляет технологическими и экспортными проектами.
Крупные инициативы:
Электрометаллургический завод в Экибастузе: 1 млн тонн стали в год, стоимость — 500 млрд тенге
Кузнечно-бандажный комплекс: 160 тыс. изделий в год
Международные соглашения с Белоруссией и планы на IPO
Состояние семьи: $176 млн (№ 58)
Основной актив: ALSI (дистрибуция IT и офисной техники)
После смерти основателя Исахана Алимжанова бизнес контролируют вдова Сауле и дочери Алина и Жания. Управленческая роль членов семьи публично не раскрыта.
Состояние семьи: $158 млн (№ 60)
Ключевой актив: компания «Ас-Ай» — дистрибуция спецтехники Sany, Howo, Shantui и др.
Сегодня бизнес возглавляет вдова основателя Чжан Вэй и дочь Айдана Жакулина. Информации о сыне Аскаре нет.
Состояние семьи: $129 млн (№ 62)
Главный управленец: Маргулан Сейсембаев
Через инвестиционную компанию Asadel Partners PEF Pte Ltd. контролирует доли в производстве мяса, переработке сои, а также образовательных проектах. Супруга Сауле участвует в инвестициях. Три дочери семьи публичной деятельности не ведут.
Состояние семьи: $95 млн (№ 71)
Главный управленец: Нурлан Каныбеков
Активы включают 39,17% ТОО «Саутс-Ойл», логистику и авиабизнес. Сыновья Талгат и Бейбарыс участвуют в авиации, роль других членов семьи в бизнесе не раскрыта.
Состояние семьи: $94 млн (№ 72)
Главные участники: Гаухар и Нурсултан Каппаровы
Династия наследников Lancaster Group, включая нефтесервисные компании, Tin One Mining, сеть школ Quantum Stem. Гаухар активно участвует в бизнесе и благотворительности, сын Нурсултан — совладелец.
