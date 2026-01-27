Кто управляет деньгами Forbes Казахстана: список из 11 династий

В последние годы рейтинг Forbes Kazakhstan отражает не только успех отдельных предпринимателей, но и силу целых семейных династий . В списке богатейших бизнесменов уже 11 таких семей, члены которых играют разные роли — от владельцев активов до управленцев, реализующих крупные проекты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: forbes.com

Методология Forbes Kazakhstan учитывает состояние всей семьи как совокупный капитал, объединяющий доли детей, супругов и других родственников. Однако участие каждого члена семьи в операционной деятельности и принятии ключевых решений может сильно различаться.

Ниже — подробный обзор того, чем занимаются наследники и близкие бизнесменов, входящих в список Forbes Kazakhstan.

Семья Ибрагимовых: металлургия, финансы и космические технологии

Состояние семьи: $2,06 млрд (№ 7 в рейтинге 75 богатейших бизнесменов)

Главный наследник: Шухрат Ибрагимов

Пакет в 20,7% ERG (включает АО «Казхром», «Алюминий Казахстана» и другие активы) принадлежит вдове Мукадасхан Ибрагимовой и четырем сыновьям — Достану, Даврону, Шухрату и Фурхату. Единственным публичным представителем семьи и управленцем ERG стал Шухрат, который с 2024 года одновременно председатель совета директоров и CEO.

Под его руководством компания реализовала крупные проекты, включая строительство ветропарка «Хромтау» мощностью 150 МВт в Актюбинской области.

Другие активы семьи:

Финансовый сектор: Евразийский банк, страховая компания «Евразия»

Промышленность: ТОО «Евразийская промышленная компания», ТОО «Евразийская производственная компания»

Разнообразные проекты: торговля (Laggar Group), аренда недвижимости (DaLaNi Group), космические и IT-технологии (Eurasian Space Ventures), отдых и спорт (CTK Sokol)

Личный бизнес Шухрата: курорт Forte Village на Сардинии и угледобывающая компания «Шубарколь Премиум»

В 2025 году Forbes Казахстан включил Шухрата в топ-10 самых влиятельных бизнесменов страны.

Семья Сарсеновых: от косметики до нефтегазового сектора

Состояние семьи: $980 млн (№ 9 в рейтинге 75 богатейших)

Главный наследник: Эльдар Сарсенов

Основатель — Рашит Сарсенов, начинал с торговли косметикой и товарами для дома. Сегодня семейный портфель включает:

Сети АЗС Helios

Металлургию и цемент: ТОО «Кастинг», «Кокше-Цемент»

Пищевое производство: «Аксай», ТОО «Caspian Food», Vita Bottlers

Финансы: Нурбанк, страховая компания «Виктория»

Недвижимость: отели и ТРЦ в крупнейших городах

Эльдар стал мажоритарным владельцем Нурбанка и руководит страховой компанией «Виктория». Младший брат Абай занимается проектами сжиженного газа через Eskene LPG LLP. Старшая дочь Карина и другие члены семьи участвуют в бизнесе, но публичной информации о ролях мало.

Семья Белович: девелопмент с международным размахом

Состояние семьи: $681 млн (№ 15)

Главный наследник: Павел Белович

Основатель — Александр Белович — создал строительную группу Bazis-A в начале 1990-х. Павел управляет ключевыми компаниями: ТОО «Компания «Тамилан», ТОО «Базис Девелопмент».

Крупные проекты:

Расширение деятельности за рубежом: Россия, Узбекистан, Канада

Жилой комплекс Caspian Plaza в Мангистау: апарт-отели, виллы и таунхаусы (инвестиции ~20 млрд тенге)

Информации о других наследниках практически нет.

Семья Сейтжановых: строительство, медицина и образование

Состояние семьи: $365 млн (№ 31)

Главный наследник: Бауржан Сейтжанов

Основатель — Серикжан Сейтжанов — контролирует стратегические решения в строительстве, добыче, гостиничном и образовательном бизнесе.

Распределение ролей наследников:

Бауржан: ТОО «Стандарт Цемент»

Нуржан: Rixos Khadisha Shymkent

Бакытжан: Central Asia Mining

Жанна: университетская клиника и ресторанный бизнес

Часть членов семьи в управлении активами не участвует, что типично для семейных бизнесов.

Семья Мукашевых: девелопмент и агропроекты

Состояние семьи: $363 млн (№ 32)

Главные наследники: Ерлан, Сайлау, Нурбек

Базовый бизнес: Eurasia RED (ТРЦ, бизнес-центры) и сопутствующие компании.

Новые направления:

Сельское хозяйство: мясокомбинат на 7,7 млрд тенге в Абайской области (запуск — август 2026 года)

Разделение обязанностей: Ерлан — коммерческая недвижимость, Нурбек — коммерческий директор, Сайлау — строительные проекты

Семья Павлингеров: сталь и экспорт

Состояние семьи: $227 млн (№ 45)

Главный наследник: Роман Павлингер

Основатель — Сергей Павлингер, создал холдинг Railways Systems KZ. Роман управляет технологическими и экспортными проектами.

Крупные инициативы:

Электрометаллургический завод в Экибастузе: 1 млн тонн стали в год, стоимость — 500 млрд тенге

Кузнечно-бандажный комплекс: 160 тыс. изделий в год

Международные соглашения с Белоруссией и планы на IPO

Семья Алимжановых: IT и наследие

Состояние семьи: $176 млн (№ 58)

Основной актив: ALSI (дистрибуция IT и офисной техники)

После смерти основателя Исахана Алимжанова бизнес контролируют вдова Сауле и дочери Алина и Жания. Управленческая роль членов семьи публично не раскрыта.

Семья Жакулиных: авторетейл и спецтехника

Состояние семьи: $158 млн (№ 60)

Ключевой актив: компания «Ас-Ай» — дистрибуция спецтехники Sany, Howo, Shantui и др.

Сегодня бизнес возглавляет вдова основателя Чжан Вэй и дочь Айдана Жакулина. Информации о сыне Аскаре нет.

Семья Сейсембаевых: агропром и образование

Состояние семьи: $129 млн (№ 62)

Главный управленец: Маргулан Сейсембаев

Через инвестиционную компанию Asadel Partners PEF Pte Ltd. контролирует доли в производстве мяса, переработке сои, а также образовательных проектах. Супруга Сауле участвует в инвестициях. Три дочери семьи публичной деятельности не ведут.

Семья Каныбековых: авиация и нефть

Состояние семьи: $95 млн (№ 71)

Главный управленец: Нурлан Каныбеков

Активы включают 39,17% ТОО «Саутс-Ойл», логистику и авиабизнес. Сыновья Талгат и Бейбарыс участвуют в авиации, роль других членов семьи в бизнесе не раскрыта.

Семья Каппаровых: нефтесервис и образование

Состояние семьи: $94 млн (№ 72)

Главные участники: Гаухар и Нурсултан Каппаровы

Династия наследников Lancaster Group, включая нефтесервисные компании, Tin One Mining, сеть школ Quantum Stem. Гаухар активно участвует в бизнесе и благотворительности, сын Нурсултан — совладелец.