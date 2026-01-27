18+
27.01.2026, 11:32

Регионам Казахстана поручили сосредоточиться на кукурузе

Новости Казахстана 0 379

В преддверии весенне-полевых работ правительство Казахстана поставило регионам амбициозные задачи: увеличить площади под кукурузой, картофелем и морковью, а также усилить поддержку аграриев минеральными удобрениями и современными технологиями выращивания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Увеличение посевов социально значимых овощей

На заседании оперативного штаба по подготовке к посевной обсуждалась стратегия обеспечения продовольственной стабильности. Основное внимание уделялось картофелю и моркови — продуктам первой необходимости.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов отметил, что в 2025 году аграрии уже расширили посевы картофеля на 12,5 тысяч гектаров, и подчеркнул:

"Объемы урожая напрямую влияют на ценовую стабильность рынка. Регионам необходимо учесть задачу по увеличению площадей под морковь при утверждении окончательной структуры посевов".

Помимо этого, планируется расширение посевов гречихи: с 91 тысячи гектаров в 2025 году до 101 тысячи в 2026-м.

Кукуруза выходит на промышленный уровень

Отдельно правительство сосредоточилось на кукурузе. Причина — новые индустриальные проекты:

  • вертикально интегрированный промышленный парк по глубокой переработке кукурузы Fufeng Group в Жамбылской области;

  • завод по производству крахмальной патоки ТОО "Казкрахмал" в Туркестанской области.

Для обеспечения сырьем этих предприятий южные регионы не справятся в одиночку. Поэтому в трех северных зерносеющих регионах поручено выделить по 15 тысяч гектаров дополнительных площадей под кукурузу.

Технологии и поддержка: от Китая до институтов Минсельхоза

Региональным аграриям будут помогать институты Минсельского хозяйства и китайская компания-партнер. Они поделятся опытом выращивания кукурузы на почвах, схожих с казахстанскими, и предоставят современные сорта и технологии.

Минеральные удобрения также попали в поле внимания: меморандум с ТОО "Казфосфат" зафиксировал цену на аммофос на уровне 254 тысяч тенге за тонну без НДС — это на 15% выше прошлогодней стоимости.

Финансирование и кредитная поддержка аграриев

В 2025 году кредиты на весенне-полевые и уборочные работы получили более 7 тысяч сельхозпроизводителей на сумму 501,5 млрд тенге, что позволило охватить свыше 7 млн гектаров посевных площадей.

В 2026 году через Аграрную кредитную корпорацию одобрено финансирование 126 фермеров на 17 млрд тенге, при этом еще 235 заявок на 76 млрд тенге находятся на рассмотрении.

Вывод

Правительство Казахстана стремится не только к увеличению объемов производства социально значимых культур, но и к модернизации агропромышленного комплекса, используя современные технологии и международный опыт. Весенняя посевная 2026 года обещает стать одной из самых масштабных за последние годы.

