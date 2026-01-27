18+
27.01.2026, 12:25

Казахстан вводит внезапные проверки и жесткий надзор за всеми организациями образования

Новости Казахстана 0 417

В Казахстане с 1 февраля 2026 года вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования. Об этом 27 января на заседании правительства заявил премьер-министр Олжас Бектенов. Проверки будут проводиться по принципу внезапности и охватят весь спектр вопросов, связанных с безопасностью и благополучием детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Глава правительства подчеркнул, что речь идет не о формальной мере, а о системном шаге, направленном на защиту прав подрастающего поколения и повышение ответственности всех структур, работающих с детьми.

Каждый третий житель страны — ребенок

По словам премьер-министра, сегодня в Казахстане растет около 7 миллионов детей, что составляет 34% населения страны. От условий, в которых они живут, учатся и развиваются, напрямую зависит будущее государства.

Именно поэтому, как напомнил Олжас Бектенов, по поручению главы государства на Национальном курултае была разработана единая концепция «Дети Казахстана», призванная объединить все направления государственной политики в сфере защиты детства.

Что предусматривает концепция «Дети Казахстана»

Новая концепция представляет собой конкретный план действий, направленный на всестороннюю поддержку детей. В документе охвачены ключевые сферы:

  • образование и качество обучения;

  • охрана здоровья и медицинская помощь;

  • безопасность, включая защиту в цифровой среде;

  • социальное обеспечение;

  • семейное благополучие и защита прав ребенка.

Как отметил премьер-министр, забота о детях объявлена безусловным приоритетом, а государство уже реализует комплекс мер для улучшения качества их жизни.

Внезапные проверки и жесткий надзор

Одним из ключевых инструментов реализации концепции станет особый контроль и надзор за организациями образования, который начнет действовать с 1 февраля.

Проверки будут проводиться без предварительного уведомления и затронут такие вопросы, как:

  • безопасность детей в школах и других образовательных учреждениях;

  • организация питания;

  • условия оздоровления и пребывания детей;

  • соблюдение санитарных и иных обязательных норм.

Для этого премьер-министр поручил профильным министерствам и акиматам до 30 января подготовить реестр объектов, подлежащих особому контролю и надзору.

Участие сразу нескольких ведомств

В реализацию усиленного контроля будут вовлечены:

  • Министерство здравоохранения;

  • Министерство просвещения;

  • Министерство культуры и информации;

  • Министерство труда и социальной защиты населения;

  • Министерство туризма;

  • Министерство внутренних дел;

  • местные исполнительные органы.

Такой межведомственный подход, по словам главы кабмина, необходим для комплексного решения накопившихся проблем.

Усиление органов опеки и защита прав детей

В последние годы в стране была значительно расширена законодательная база, особенно в части неотвратимости наказания за преступления против детей. Одновременно введен новый норматив штатной численности специалистов органов опеки, что позволило всего за один год увеличить их количество более чем в три раза.

Эта мера направлена на повышение уровня защиты прав детей и оперативное реагирование на кризисные ситуации.

Медицина стала доступнее, но проблем хватает

Олжас Бектенов отметил, что доступ детей к качественной медицинской помощи в целом улучшился. Однако, несмотря на позитивные изменения, продолжают поступать обращения о:

  • нехватке врачей и узких специалистов;

  • дефиците лекарственных препаратов;

  • проблемах с детской реабилитацией.

Особое внимание премьер-министр уделил детям с особыми образовательными потребностями. Для их поддержки внедрены новые механизмы, однако их эффективная реализация сдерживается острым дефицитом специалистов — дефектологов, логопедов и сурдологов.

Безопасность и неравенство возможностей

Отдельной проблемой остается обеспечение безопасности детей, в том числе в цифровом пространстве. Кроме того, в ряде сельских населенных пунктов дети по-прежнему лишены доступа:

  • к кружкам и секциям;

  • к современным образовательным технологиям;

  • к возможностям для творческого и профессионального развития.

Подростки, как отметил премьер-министр, часто сталкиваются с нехваткой внимания и условий для самореализации, что требует системных решений.

Ставка на координацию и системный подход

Глава правительства подчеркнул необходимость усиления межведомственного взаимодействия между министерствами просвещения, здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренних дел, а также акиматами регионов.

Целевые индикаторы, заложенные в концепции «Дети Казахстана», должны, по его словам, сформировать устойчивую систему поддержки, развития и защиты детей по всей стране.

Правительство утвердило концепцию

Олжас Бектенов предложил проголосовать за постановление правительства об утверждении концепции. Министерству просвещения совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами поручено обеспечить качественное и своевременное исполнение всех мероприятий.

Также было указано на необходимость выстроить эффективное взаимодействие с уполномоченным по правам ребенка.

Информационная кампания для общества

В завершение премьер-министр поручил Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и информации организовать широкую информационную кампанию по реализации концепции «Дети Казахстана».

Власти намерены обеспечить открытое и понятное информирование населения о всех предусмотренных мерах, а также о ходе их выполнения, чтобы общество четко понимало, какие изменения происходят и как они затрагивают интересы детей.

0
0
0
