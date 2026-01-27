Редких собак породы тазы убили дротиками в Караганде

В поселке Актас, всего в 18 километрах от Караганды, развернулась странная и тревожная история: в частном приюте были обнаружены трупы двух редких собак породы тазы, застреленных дротиками. Инцидент вызывает широкий резонанс среди заводчиков и любителей этой породы, а владелец приюта намерен добиваться справедливости через суд, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Приют и его хозяин: жизнь, посвященная тазы

Александр Котеля занимается разведением тазы уже более 20 лет. Все животные содержатся за собственный счет: их кормят, вакцинируют, лечат и участвуют в выставках. По словам Котели, каждая собака — это не просто питомец, а результат многолетней работы, включающей заботу о здоровье, воспитание и подготовку к выставкам.

"Каждая такая собака — это годы работы. Корм, лечение, вакцинация, участие в выставках. Это не просто животное, а результат многолетнего труда", — подчеркнул он.

Рыночная стоимость одной собаки породы тазы колеблется от 150 до 500 тысяч тенге в зависимости от возраста и родословной.

Серия инцидентов: от дротиков до пропавших животных

Первый случай, по словам Котели, произошел еще в декабре прошлого года, когда были застрелены две собаки. Позднее на территории приюта были намеренно повреждены камеры видеонаблюдения, а также похищена лошадь, которую хозяину удалось вернуть.

Очередной инцидент зафиксирован 13 января: утром все собаки были на месте, но к вечеру две из них были найдены мертвыми с дротиками в шее, а еще три пропали. Территория приюта огорожена двухметровым забором из профлиста, что делает проникновение посторонних практически невозможным без нарушения закона.

Подозрения на ветеринаров и видеоматериалы

Владелец приюта предполагает, что к отстрелу животных имеют отношение сотрудники местного ветеринарного управления. Александр Котеля утверждает, что это подтверждается видеозаписями и идентифицированным автомобилем, фигурирующим в нескольких эпизодах.

После обращения в полицию были зафиксированы факты происшествия, а трупы собак изъяты для экспертизы. Однако, по словам владельца, процесс выяснения обстоятельств затянулся, а сама экспертиза потребовала дополнительных организационных усилий.

Аналогичный случай произошел и у знакомого Котели: 15 января в Караганде собака породы тазы была застрелена на территории частного дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль, что позволило установить предполагаемого участника инцидента.

Реакция официальных органов

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что проверка была проведена:

"Установлено, что отстрел производил сотрудник ветстанции. Заявителю рекомендовано обратиться в суд, поскольку в данном случае усматриваются гражданско-правовые отношения."

В управлении ветеринарии области добавили:

"Все мероприятия по отлову животных осуществляются исключительно на основании официальных обращений жителей и строго в соответствии с законом. Самовольные действия на частной территории к деятельности ветеринарной службы не относятся."

Национальное достояние и надежда на справедливость

Собаки породы тазы считаются национальным достоянием Казахстана. Владельцы надеются, что подобные случаи будут тщательно расследованы и получат правовую оценку, а также не повторятся в будущем. Александр Котеля намерен обратиться в прокуратуру и, при необходимости, в вышестоящие инстанции, включая профильные ведомства в Астане, чтобы привлечь виновных к ответственности.