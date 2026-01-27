18+
27.01.2026, 14:02

Посольство России в Казахстане сделало официальное заявление о скандальных словах Валуева в адрес постсоветских республик

Новости Казахстана

Посольство России в Казахстане официально заявило, что распространённое в сети видео с участием бывшего боксера и депутата Госдумы Николая Валуева, якобы угрожающего постсоветским республикам, является фальсификацией. Ролик полностью создан с помощью технологий искусственного интеллекта и не отражает реальных высказываний политика, сообщает Lada.kz. 

© РИА Новости
© РИА Новости

Фейк с характерными признаками дипфейка

В посольстве подчеркнули, что видеоролик содержит явные признаки дипфейка: мимика и движения губ не совпадают с произносимыми словами. Эти несоответствия говорят о том, что видео смонтировано с использованием нейросетевых технологий. По словам дипломатов, подобные высказывания могут позволить себе отдельные частные лица, но «никак не государственные служащие или депутаты».

Комментарий Николая Валуева

Сам Валуев прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что ролик не имеет к нему никакого отношения:

«Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду».

Технология и последствия

По информации посольства, фейковое видео было создано на основе раннего видеопоздравления Валуева, что позволило искусственному интеллекту «подставить» его голос и мимику под новые слова. Эксперты отмечают, что подобные дипфейки могут стать источником серьёзных дезинформационных кампаний, если пользователи не будут критически оценивать контент.

Вывод

Ситуация с Валуевым демонстрирует, как технологии искусственного интеллекта могут искажать действительность и создавать иллюзию высказываний, которых на самом деле не было. Посольство России в Казахстане призвало журналистов и пользователей социальных сетей быть внимательными и проверять источники информации перед публикацией.

4
3
1
