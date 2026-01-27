Казахстан отправит пенсионные накопления в «инвестиционное приключение»

Казахстанские государственные фонды — Национальный фонд (Нацфонд) и Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) — готовят значительные изменения в стратегии инвестирования. Цель — увеличить доходность средств и сделать портфель более гибким и современным, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ЕНПФ

Новая стратегия Нацфонда: половина в облигациях, половина в высокодоходных активах

Как сообщили в Нацбанке в ответ на официальный запрос LS, на сегодняшний день 60% активов Нацфонда размещены в облигациях, а остальная часть — в высокодоходных инструментах, таких как акции и альтернативные активы.

Что планируется изменить:

Альтернативные инструменты : долю увеличат с 5% до 10%.

Акции : рост с 30% до 35%.

Облигации развитых стран: снижение с 29% до 19%.

В результате новая целевая структура портфеля Нацфонда будет выглядеть так:

50% — облигации (государственные ценные бумаги развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации)

50% — высокодоходные инструменты (акции, альтернативные активы, золото)

В Нацбанке подчеркнули, что такие изменения направлены на повышение доходности портфеля при управлении рисками.

ЕНПФ повышает долю акций и вводит альтернативные инструменты

С прошлого октября ЕНПФ также начал корректировать инвестиционную стратегию. Согласно внесённым поправкам в инвестиционную декларацию:

Доля акций в валютном портфеле увеличена с 25% до 30%.

Доля государственных ценных бумаг США (ГЦБ) снижена с 30% до 25%.

Кроме того, планируется постепенное введение альтернативных инструментов в валютный портфель ЕНПФ на уровне 10% от сегмента валютных активов.

Передача средств во внешнее управление по мандатам акций будет проводиться поэтапно в течение года, что позволит снизить инвестиционные риски.

Зачем нужны альтернативные активы

Нацбанк отмечает, что расширение доли альтернативных инструментов, как в Нацфонде, так и в ЕНПФ, направлено на:

Повышение ожидаемой доходности портфеля на единицу риска.

Создание более диверсифицированной структуры активов .

Обеспечение устойчивости к рыночным колебаниям.

"С учетом специфики инвестирования в альтернативные инструменты предполагается поэтапное освоение капитала", — добавили в Нацбанке.

Правовые шаги на пути к новым инвестициям

Для реализации новой стратегии будут внесены изменения в:

Концепцию управления активами Нацфонда

Правила осуществления инвестиционных операций Нацфонда

Инвестиционную декларацию ЕНПФ

Эти меры создадут правовую основу для безопасного и системного внедрения новых классов активов в государственные портфели.

Итог

Нацфонд и ЕНПФ Казахстана находятся на пороге революционных изменений в управлении средствами, сочетая проверенные облигации с более рисковыми, но потенциально высокодоходными активами. Такой шаг, по мнению экспертов, может значительно увеличить доходность государственных накоплений, не повышая при этом общий уровень риска.