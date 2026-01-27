Казахстан отправит пенсионные накопления в «инвестиционное приключение»

Казахстанские государственные фонды — Национальный фонд (Нацфонд) и Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) — готовят значительные изменения в стратегии инвестирования. Цель — увеличить доходность средств и сделать портфель более гибким и современным, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Как сообщили в Нацбанке в ответ на официальный запрос LS, на сегодняшний день 60% активов Нацфонда размещены в облигациях, а остальная часть — в высокодоходных инструментах, таких как акции и альтернативные активы.
Что планируется изменить:
Альтернативные инструменты: долю увеличат с 5% до 10%.
Акции: рост с 30% до 35%.
Облигации развитых стран: снижение с 29% до 19%.
В результате новая целевая структура портфеля Нацфонда будет выглядеть так:
50% — облигации (государственные ценные бумаги развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации)
50% — высокодоходные инструменты (акции, альтернативные активы, золото)
В Нацбанке подчеркнули, что такие изменения направлены на повышение доходности портфеля при управлении рисками.
С прошлого октября ЕНПФ также начал корректировать инвестиционную стратегию. Согласно внесённым поправкам в инвестиционную декларацию:
Доля акций в валютном портфеле увеличена с 25% до 30%.
Доля государственных ценных бумаг США (ГЦБ) снижена с 30% до 25%.
Кроме того, планируется постепенное введение альтернативных инструментов в валютный портфель ЕНПФ на уровне 10% от сегмента валютных активов.
Передача средств во внешнее управление по мандатам акций будет проводиться поэтапно в течение года, что позволит снизить инвестиционные риски.
Нацбанк отмечает, что расширение доли альтернативных инструментов, как в Нацфонде, так и в ЕНПФ, направлено на:
Повышение ожидаемой доходности портфеля на единицу риска.
Создание более диверсифицированной структуры активов.
Обеспечение устойчивости к рыночным колебаниям.
"С учетом специфики инвестирования в альтернативные инструменты предполагается поэтапное освоение капитала", — добавили в Нацбанке.
Для реализации новой стратегии будут внесены изменения в:
Концепцию управления активами Нацфонда
Правила осуществления инвестиционных операций Нацфонда
Инвестиционную декларацию ЕНПФ
Эти меры создадут правовую основу для безопасного и системного внедрения новых классов активов в государственные портфели.
Нацфонд и ЕНПФ Казахстана находятся на пороге революционных изменений в управлении средствами, сочетая проверенные облигации с более рисковыми, но потенциально высокодоходными активами. Такой шаг, по мнению экспертов, может значительно увеличить доходность государственных накоплений, не повышая при этом общий уровень риска.
