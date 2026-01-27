Токаев освободил Светлану Жакупову от должности главы министерства труда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому Светлана Жакупова освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: gov.kz

Официальное решение президента

"Указом главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан", - говорится в публикации.

Профиль Светланы Жакуповой

Светлана Жакупова родилась в 1968 году в Карагандинской области. Она получила образование в следующих учреждениях:

Целиноградский государственный педагогический институт

Алматинская академия экономики и статистики

Карьерный путь

Жакупова имеет многолетний опыт работы в сфере образования и социальной защиты:

1984–1991 – учитель Каройской средней школы Карагандинской области. 1991–1995 – учитель математики в средней школе Целинограда. 1997–2008 – различные должности в Акмолинском областном филиале РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»: старший и главный специалист, начальник отдела, заместитель директора, директор. 2008–2011 – директор Департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН. 2011–2013 – руководитель программы Проектного офиса АО «Национальные информационные технологии». 2013–2019 – заместитель министра труда и социальной защиты населения РК. 2020 – заместитель генерального директора государственного фонда социального страхования МТСЗН. 2020–2023 – национальный эксперт по вопросам социального развития Программы развития ООН. С июня 2023 года – уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.

Итоги и значимость

Освобождение Светланы Жакуповой с министерского поста знаменует собой очередной этап кадровых изменений в правительстве Казахстана. За годы работы она успела занять ключевые позиции в социальной сфере страны, внести вклад в реформы и программы поддержки социально уязвимых групп населения.