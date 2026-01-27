Новым министром труда и социальной защиты Казахстана назначен Аскарбек Ертаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Аскарбека Ертаева на пост министра труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Аскарбек Маратович Ертаев родился в 1977 году в Актобе. Получил образование в нескольких учебных заведениях:
Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова
Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР»
Ертаев начал трудовую деятельность в 1997 году в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.
С 2000 по 2014 годы Ертаев работал в банковской сфере, где приобрел опыт в экономике, финансовом управлении и организации крупных проектов.
С 2014 года Ертаев активно работал в различных структурах государства:
2014 — исполняющий обязанности главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК
2014–2021 — главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК
2021–2022 — заведующий сектором аналитического отдела Совета безопасности Администрации президента РК
2022–2023 — заведующий экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК и Аппарата правительства РК
2023–2024 — председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК
2024–2025 — первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
До назначения на должность министра Ертаев с 9 июня 2025 года занимал пост первого вице-министра труда и социальной защиты населения, где курировал ключевые направления социальной политики и кадровой работы.
С назначением на новую должность Аскарбек Ертаев продолжит руководство реформами в сфере труда, пенсионного обеспечения, социальной защиты и миграционной политики.
