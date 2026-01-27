Новым министром труда и социальной защиты Казахстана назначен Аскарбек Ертаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Аскарбека Ертаева на пост министра труда и социальной защиты населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz

Краткая биография нового министра

Аскарбек Маратович Ертаев родился в 1977 году в Актобе. Получил образование в нескольких учебных заведениях:

Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова

Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР»

Ертаев начал трудовую деятельность в 1997 году в аппарате акима Мугалжарского района Актюбинской области.

Карьера в банковском секторе

С 2000 по 2014 годы Ертаев работал в банковской сфере, где приобрел опыт в экономике, финансовом управлении и организации крупных проектов.

Работа в государственных органах

С 2014 года Ертаев активно работал в различных структурах государства:

2014 — исполняющий обязанности главного эксперта Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК

2014–2021 — главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента, директор департамента Министерства национальной экономики РК

2021–2022 — заведующий сектором аналитического отдела Совета безопасности Администрации президента РК

2022–2023 — заведующий экономическим отделом Канцелярии премьер-министра РК и Аппарата правительства РК

2023–2024 — председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК

2024–2025 — первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Путь к министерскому посту

До назначения на должность министра Ертаев с 9 июня 2025 года занимал пост первого вице-министра труда и социальной защиты населения, где курировал ключевые направления социальной политики и кадровой работы.

С назначением на новую должность Аскарбек Ертаев продолжит руководство реформами в сфере труда, пенсионного обеспечения, социальной защиты и миграционной политики.