Доллар на распродаже: казахстанцы смели «дешёвую» валюту на 322 миллиарда

В декабре 2025 года казахстанцы устроили настоящий «штурм» обменных пунктов на фоне укрепления национальной валюты. Чистый спрос на наличные доллары США превысил 322,7 млрд тенге , что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это рекорд для любого месяца с декабря 2021 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay

Курсовой фактор: почему доллар подорожал в глазах покупателей

Главным катализатором ажиотажа стал укрепившийся тенге. Население спешило зафиксировать прибыль от курсовой разницы, скупая подешевевший доллар, пока его цена оставалась низкой. В обменных пунктах наблюдался резкий всплеск покупок — казахстанцы буквально «пылесосили» доступную валюту.

В то же время интерес к российскому рублю продолжает падать. Если доллар пользовался повышенным спросом, то рубль напротив массово сдавали обратно в кассы:

Доллар США: 322,7 млрд тенге в пользу обменников — абсолютный лидер спроса.

Евро: умеренный интерес, 14,6 млрд тенге.

Российский рубль: чистый сброс 11,7 млрд тенге — рекордный показатель отказа от валюты РФ.

Юань и фунт стерлингов: маргинальные объемы — 196 млн и 253,3 млн тенге соответственно.

Алматы скупает почти половину всей валюты

География спроса оказалась весьма неравномерной. Алматы традиционно лидирует, на его долю пришлось почти 49% всего объема нетто-продаж — 157,5 млрд тенге. Жители мегаполиса быстрее других реагируют на колебания курсов и активно пополняют валютные портфели.

В тройку лидеров также вошли:

Астана: 35,1 млрд тенге.

Шымкент: 31,6 млрд тенге.

Активность наблюдалась и в нефтеносных регионах:

Мангистауская область: 13,3 млрд тенге.

Атырауская область: 10,9 млрд тенге.

Наименее «валютоориентированным» регионом стала Улытау — всего 757 млн тенге.

2024 vs 2025: как меняются тренды

Сравнение декабря 2024 и 2025 годов показывает, насколько рынок реагирует на колебания тенге.

В декабре 2024 года чистый спрос на доллар составлял 175,9 млрд тенге.

В декабре 2025 года, на фоне укрепления национальной валюты, объем вырос на 83,4% и достиг 322,7 млрд тенге.

Что касается рубля, тенденция обратная:

Конец 2024 года — чистый сброс 4,4 млрд тенге.

Декабрь 2025 года — почти трёхкратный рост показателя, 11,7 млрд тенге.

Очевидно, что население окончательно отказывается от рублевых сбережений, предпочитая доллар, который оказался дешевле и более ликвидным инструментом для сохранения капитала.