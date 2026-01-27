Доллар на распродаже: казахстанцы смели «дешёвую» валюту на 322 миллиарда

В декабре 2025 года казахстанцы устроили настоящий «штурм» обменных пунктов на фоне укрепления национальной валюты. Чистый спрос на наличные доллары США превысил 322,7 млрд тенге, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это рекорд для любого месяца с декабря 2021 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Главным катализатором ажиотажа стал укрепившийся тенге. Население спешило зафиксировать прибыль от курсовой разницы, скупая подешевевший доллар, пока его цена оставалась низкой. В обменных пунктах наблюдался резкий всплеск покупок — казахстанцы буквально «пылесосили» доступную валюту.
В то же время интерес к российскому рублю продолжает падать. Если доллар пользовался повышенным спросом, то рубль напротив массово сдавали обратно в кассы:
Доллар США: 322,7 млрд тенге в пользу обменников — абсолютный лидер спроса.
Евро: умеренный интерес, 14,6 млрд тенге.
Российский рубль: чистый сброс 11,7 млрд тенге — рекордный показатель отказа от валюты РФ.
Юань и фунт стерлингов: маргинальные объемы — 196 млн и 253,3 млн тенге соответственно.
География спроса оказалась весьма неравномерной. Алматы традиционно лидирует, на его долю пришлось почти 49% всего объема нетто-продаж — 157,5 млрд тенге. Жители мегаполиса быстрее других реагируют на колебания курсов и активно пополняют валютные портфели.
В тройку лидеров также вошли:
Астана: 35,1 млрд тенге.
Шымкент: 31,6 млрд тенге.
Активность наблюдалась и в нефтеносных регионах:
Мангистауская область: 13,3 млрд тенге.
Атырауская область: 10,9 млрд тенге.
Наименее «валютоориентированным» регионом стала Улытау — всего 757 млн тенге.
Сравнение декабря 2024 и 2025 годов показывает, насколько рынок реагирует на колебания тенге.
В декабре 2024 года чистый спрос на доллар составлял 175,9 млрд тенге.
В декабре 2025 года, на фоне укрепления национальной валюты, объем вырос на 83,4% и достиг 322,7 млрд тенге.
Что касается рубля, тенденция обратная:
Конец 2024 года — чистый сброс 4,4 млрд тенге.
Декабрь 2025 года — почти трёхкратный рост показателя, 11,7 млрд тенге.
Очевидно, что население окончательно отказывается от рублевых сбережений, предпочитая доллар, который оказался дешевле и более ликвидным инструментом для сохранения капитала.
Комментарии0 комментарий(ев)