18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.01.2026, 17:10

Доллар на распродаже: казахстанцы смели «дешёвую» валюту на 322 миллиарда

Новости Казахстана 0 420

В декабре 2025 года казахстанцы устроили настоящий «штурм» обменных пунктов на фоне укрепления национальной валюты. Чистый спрос на наличные доллары США превысил 322,7 млрд тенге, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Это рекорд для любого месяца с декабря 2021 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Курсовой фактор: почему доллар подорожал в глазах покупателей

Главным катализатором ажиотажа стал укрепившийся тенге. Население спешило зафиксировать прибыль от курсовой разницы, скупая подешевевший доллар, пока его цена оставалась низкой. В обменных пунктах наблюдался резкий всплеск покупок — казахстанцы буквально «пылесосили» доступную валюту.

В то же время интерес к российскому рублю продолжает падать. Если доллар пользовался повышенным спросом, то рубль напротив массово сдавали обратно в кассы:

  • Доллар США: 322,7 млрд тенге в пользу обменников — абсолютный лидер спроса.

  • Евро: умеренный интерес, 14,6 млрд тенге.

  • Российский рубль: чистый сброс 11,7 млрд тенге — рекордный показатель отказа от валюты РФ.

  • Юань и фунт стерлингов: маргинальные объемы — 196 млн и 253,3 млн тенге соответственно.

Алматы скупает почти половину всей валюты

География спроса оказалась весьма неравномерной. Алматы традиционно лидирует, на его долю пришлось почти 49% всего объема нетто-продаж — 157,5 млрд тенге. Жители мегаполиса быстрее других реагируют на колебания курсов и активно пополняют валютные портфели.

В тройку лидеров также вошли:

  • Астана: 35,1 млрд тенге.

  • Шымкент: 31,6 млрд тенге.

Активность наблюдалась и в нефтеносных регионах:

  • Мангистауская область: 13,3 млрд тенге.

  • Атырауская область: 10,9 млрд тенге.

Наименее «валютоориентированным» регионом стала Улытау — всего 757 млн тенге.

2024 vs 2025: как меняются тренды

Сравнение декабря 2024 и 2025 годов показывает, насколько рынок реагирует на колебания тенге.

  • В декабре 2024 года чистый спрос на доллар составлял 175,9 млрд тенге.

  • В декабре 2025 года, на фоне укрепления национальной валюты, объем вырос на 83,4% и достиг 322,7 млрд тенге.

Что касается рубля, тенденция обратная:

  • Конец 2024 года — чистый сброс 4,4 млрд тенге.

  • Декабрь 2025 года — почти трёхкратный рост показателя, 11,7 млрд тенге.

Очевидно, что население окончательно отказывается от рублевых сбережений, предпочитая доллар, который оказался дешевле и более ликвидным инструментом для сохранения капитала.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь