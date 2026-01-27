18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.01.2026, 18:48

Почему АИ-92 в Казахстане держат на замке

Новости Казахстана 0 337

С 16 октября в Казахстане розничные цены на бензин марки АИ-92 стабилизированы в коридоре 213–241 тенге за литр. На первый взгляд, это выглядит как попытка защитить кошельки обычных автолюбителей. Но эксперты отрасли утверждают, что на деле такая «заморозка» создаёт дисбаланс и отражается на стоимости других видов топлива, прежде всего АИ-95, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Сдерживание цен: кому выгодно и кто платит цену

По словам отраслевого эксперта Олжаса Байдильдинова, удерживание стоимости АИ-92 ниже рыночного уровня создаёт эффект косвенной субсидии: потребители более дорогого АИ-95 фактически компенсируют разницу.

«Рыночная цена АИ-92 должна быть около 60 центов за литр, или 310–320 тенге. Сейчас государство удерживает цену на 40 центов ниже. Разрыв между АИ-95 и АИ-92 — порядка 25–30%, тогда как в России — 7–10%, а в ОАЭ — около 3%. То есть потребители АИ-95 сейчас субсидируют тех, кто покупает АИ-92», — пояснил Байдильдинов.

Таким образом, попытка сдерживать цены для части населения создаёт искусственный дисбаланс на рынке, который со временем отражается на всей системе ценообразования.

Разрыв между марками бензина: проблема для рынка

На практике это проявляется так: на некоторых заправках Алматы при цене АИ-92 239 тенге за литр АИ-95 уже продаётся по 314–315 тенге, то есть в 1,3 раза дороже.

Эксперт подчеркивает, что государство, с одной стороны, продвигает идеи развития автопрома и перехода на более экологические виды топлива, с другой — создаёт искусственные барьеры на рынке:

  • Новые автомобили потребляют АИ-95 и АИ-98.

  • Сдерживание цен на АИ-92 препятствует формированию рыночного спроса на более качественные виды топлива.

  • В итоге рынок бензина работает неэффективно, а качество АИ-92 со временем падает.

«Мы одной ногой в рыночной экономике, а другой — продолжаем удерживать цены на социально значимый товар. Так быть не должно», — отметил Байдильдинов.

Что это значит для водителей и экономики

  • Потребители АИ-92 получают дешевый бензин, но с постепенным снижением качества.

  • Потребители АИ-95 фактически переплачивают, поддерживая искусственно низкие цены на более популярный вид топлива.

  • Нефтепереработка и развитие рынка остаются в подвешенном состоянии: спрос на более качественные марки не растёт в должной мере, что тормозит модернизацию автопарка и отрасли в целом.

Итог

Держать цены на АИ-92 искусственно низкими выгодно лишь временно и выборочно. Долгосрочно это создаёт дисбаланс на рынке, подталкивает к росту стоимости других марок бензина и тормозит переход к более качественным и экологичным видам топлива.

Рынок бензина в Казахстане сейчас находится на пересечении двух миров: государственного регулирования и рыночной экономики, и выход из этой ситуации потребует пересмотра подходов к ценовой политике.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь