Почему АИ-92 в Казахстане держат на замке

С 16 октября в Казахстане розничные цены на бензин марки АИ-92 стабилизированы в коридоре 213–241 тенге за литр . На первый взгляд, это выглядит как попытка защитить кошельки обычных автолюбителей. Но эксперты отрасли утверждают, что на деле такая «заморозка» создаёт дисбаланс и отражается на стоимости других видов топлива, прежде всего АИ-95, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Сдерживание цен: кому выгодно и кто платит цену

По словам отраслевого эксперта Олжаса Байдильдинова, удерживание стоимости АИ-92 ниже рыночного уровня создаёт эффект косвенной субсидии: потребители более дорогого АИ-95 фактически компенсируют разницу.

«Рыночная цена АИ-92 должна быть около 60 центов за литр, или 310–320 тенге. Сейчас государство удерживает цену на 40 центов ниже. Разрыв между АИ-95 и АИ-92 — порядка 25–30%, тогда как в России — 7–10%, а в ОАЭ — около 3%. То есть потребители АИ-95 сейчас субсидируют тех, кто покупает АИ-92», — пояснил Байдильдинов.

Таким образом, попытка сдерживать цены для части населения создаёт искусственный дисбаланс на рынке, который со временем отражается на всей системе ценообразования.

Разрыв между марками бензина: проблема для рынка

На практике это проявляется так: на некоторых заправках Алматы при цене АИ-92 239 тенге за литр АИ-95 уже продаётся по 314–315 тенге, то есть в 1,3 раза дороже.

Эксперт подчеркивает, что государство, с одной стороны, продвигает идеи развития автопрома и перехода на более экологические виды топлива, с другой — создаёт искусственные барьеры на рынке:

Новые автомобили потребляют АИ-95 и АИ-98.

Сдерживание цен на АИ-92 препятствует формированию рыночного спроса на более качественные виды топлива.

В итоге рынок бензина работает неэффективно, а качество АИ-92 со временем падает.

«Мы одной ногой в рыночной экономике, а другой — продолжаем удерживать цены на социально значимый товар. Так быть не должно», — отметил Байдильдинов.

Что это значит для водителей и экономики

Потребители АИ-92 получают дешевый бензин, но с постепенным снижением качества.

Потребители АИ-95 фактически переплачивают, поддерживая искусственно низкие цены на более популярный вид топлива.

Нефтепереработка и развитие рынка остаются в подвешенном состоянии: спрос на более качественные марки не растёт в должной мере, что тормозит модернизацию автопарка и отрасли в целом.

Итог

Держать цены на АИ-92 искусственно низкими выгодно лишь временно и выборочно. Долгосрочно это создаёт дисбаланс на рынке, подталкивает к росту стоимости других марок бензина и тормозит переход к более качественным и экологичным видам топлива.

Рынок бензина в Казахстане сейчас находится на пересечении двух миров: государственного регулирования и рыночной экономики, и выход из этой ситуации потребует пересмотра подходов к ценовой политике.