18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.01.2026, 21:03

В Казахстане появилась новая схема краж: предупреждение МВД

Новости Казахстана 0 479

В Казахстане появилась новая схема мошенничества, связанная с вредоносными приложениями, сообщили в Министерстве внутренних дел. Злоумышленники действуют изощрённо: они не просто звонят жертве, а используют современные цифровые инструменты для получения доступа к личным и банковским данным, передает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Мошенники осваивают новые технологии обмана

По данным МВД, мошенники чаще всего представляются сотрудниками «Казахтелекома», предлагая проверить срок действия договора на услуги связи или якобы активировать эксклюзивные скидки.

Как действует новый вид обмана

После звонка жертве отправляют ссылку через WhatsApp под видом «обновления данных» или «получения скидки». При переходе по этой ссылке на смартфон загружается вредоносный файл, который позволяет преступникам дистанционно управлять устройством. Среди возможных последствий:

  • доступ к банковским приложениям;

  • кража персональных данных;

  • блокировка или некорректная работа телефона.

Симптомы заражения и действия при угрозе

Полиция выделяет несколько признаков, которые указывают на заражение смартфона вредоносным ПО:

  • сильный нагрев устройства;

  • блокировка экрана или отсутствие реакции на команды;

  • некорректная работа приложений.

При обнаружении подобных симптомов рекомендуется:

  1. Немедленно выключить смартфон;

  2. По возможности извлечь SIM-карту и аккумулятор;

  3. Отключить интернет и любые сетевые подключения;

  4. Связаться с банком для блокировки счетов и карт;

  5. Сообщить о происшествии в полицию по номеру 102.

Почему переход по ссылкам опасен

Правоохранители предупреждают: операторы связи никогда не присылают ссылки для установки сторонних приложений через мессенджеры. Любое взаимодействие с подозрительными файлами или ссылками может привести к полной утечке личной и финансовой информации.

Специалисты советуют сохранять бдительность и никогда не скачивать файлы из непроверенных источников, даже если сообщение выглядит «официальным».

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь