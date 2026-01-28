В Казахстане появилась новая схема краж: предупреждение МВД

В Казахстане появилась новая схема мошенничества, связанная с вредоносными приложениями, сообщили в Министерстве внутренних дел. Злоумышленники действуют изощрённо: они не просто звонят жертве, а используют современные цифровые инструменты для получения доступа к личным и банковским данным, передает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Мошенники осваивают новые технологии обмана

По данным МВД, мошенники чаще всего представляются сотрудниками «Казахтелекома», предлагая проверить срок действия договора на услуги связи или якобы активировать эксклюзивные скидки.

Как действует новый вид обмана

После звонка жертве отправляют ссылку через WhatsApp под видом «обновления данных» или «получения скидки». При переходе по этой ссылке на смартфон загружается вредоносный файл, который позволяет преступникам дистанционно управлять устройством. Среди возможных последствий:

доступ к банковским приложениям;

кража персональных данных;

блокировка или некорректная работа телефона.

Симптомы заражения и действия при угрозе

Полиция выделяет несколько признаков, которые указывают на заражение смартфона вредоносным ПО:

сильный нагрев устройства;

блокировка экрана или отсутствие реакции на команды;

некорректная работа приложений.

При обнаружении подобных симптомов рекомендуется:

Немедленно выключить смартфон; По возможности извлечь SIM-карту и аккумулятор; Отключить интернет и любые сетевые подключения; Связаться с банком для блокировки счетов и карт; Сообщить о происшествии в полицию по номеру 102.

Почему переход по ссылкам опасен

Правоохранители предупреждают: операторы связи никогда не присылают ссылки для установки сторонних приложений через мессенджеры. Любое взаимодействие с подозрительными файлами или ссылками может привести к полной утечке личной и финансовой информации.

Специалисты советуют сохранять бдительность и никогда не скачивать файлы из непроверенных источников, даже если сообщение выглядит «официальным».