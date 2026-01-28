Очередная смерть в армии: срочник погиб в Жамбылской области

В Жамбылской области произошёл трагический инцидент, в результате которого погиб военнослужащий срочной службы. Информацию о случившемся распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана. Сообщение подтверждает, что гибель военнослужащего наступила во время прохождения службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Фото: кадр YouTube

Обстоятельства трагедии

По официальным данным, происшествие произошло во вторник, 27 января. Сообщается, что солдат срочной службы получил смертельное ранение при обращении с оружием. Иные подробности инцидента на данном этапе не раскрываются, поскольку следственные действия продолжаются.

Возбуждено досудебное расследование

По факту гибели военнослужащего военно-следственными органами МВД начато досудебное расследование. В рамках уголовного производства предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц и возможным нарушениям правил безопасности.

Создана следственно-оперативная группа

Для проведения расследования сформирована следственно-оперативная группа, работа которой взята на личный контроль Генерального прокурора. Такой уровень надзора подчёркивает общественную значимость дела и серьёзность подхода правоохранительных органов к выяснению всех деталей трагедии.

На место направлены высокопоставленные представители силовых ведомств

В Генеральной прокуратуре сообщили, что для обеспечения объективного и всестороннего расследования на место происшествия были направлены:

заместитель министра обороны;

главный военный прокурор;

начальник Военно-следственного департамента МВД.

Их участие призвано обеспечить максимальную прозрачность проверки и контроль за соблюдением процессуальных норм.

Проверка воинских частей по всей стране

Одновременно перед прибывшей группой поставлена отдельная задача — провести проверки соответствующих воинских частей на предмет:

соблюдения воинской дисциплины;

выполнения требований по обеспечению безопасности личного состава;

надлежащей организации службы срочников.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры направлены на предупреждение аналогичных происшествий в будущем.

Вопросы безопасности срочной службы рассмотрят на коллегии Генпрокуратуры

Кроме расследования конкретного случая, в ближайшее время вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих, а также обеспечения безопасности при прохождении срочной службы будут вынесены на специальную коллегию Генеральной прокуратуры. Ожидается, что по итогам обсуждения могут быть приняты дополнительные меры реагирования.

Четвёртый случай гибели военнослужащих за месяц

Отмечается, что данный инцидент стал четвёртым случаем смерти военнослужащих в армии Казахстана с начала января. Ранее, 7 января, Национальная гвардия сообщала о смерти солдата-срочника в Шымкенте. Тогда предварительной причиной гибели был назван острый лейкоз.