18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.01.2026, 06:54

Очередная смерть в армии: срочник погиб в Жамбылской области

Новости Казахстана 0 717

В Жамбылской области произошёл трагический инцидент, в результате которого погиб военнослужащий срочной службы. Информацию о случившемся распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана. Сообщение подтверждает, что гибель военнослужащего наступила во время прохождения службы, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Обстоятельства трагедии

По официальным данным, происшествие произошло во вторник, 27 января. Сообщается, что солдат срочной службы получил смертельное ранение при обращении с оружием. Иные подробности инцидента на данном этапе не раскрываются, поскольку следственные действия продолжаются.

Возбуждено досудебное расследование

По факту гибели военнослужащего военно-следственными органами МВД начато досудебное расследование. В рамках уголовного производства предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц и возможным нарушениям правил безопасности.

Создана следственно-оперативная группа

Для проведения расследования сформирована следственно-оперативная группа, работа которой взята на личный контроль Генерального прокурора. Такой уровень надзора подчёркивает общественную значимость дела и серьёзность подхода правоохранительных органов к выяснению всех деталей трагедии.

На место направлены высокопоставленные представители силовых ведомств

В Генеральной прокуратуре сообщили, что для обеспечения объективного и всестороннего расследования на место происшествия были направлены:

  • заместитель министра обороны;

  • главный военный прокурор;

  • начальник Военно-следственного департамента МВД.

Их участие призвано обеспечить максимальную прозрачность проверки и контроль за соблюдением процессуальных норм.

Проверка воинских частей по всей стране

Одновременно перед прибывшей группой поставлена отдельная задача — провести проверки соответствующих воинских частей на предмет:

  • соблюдения воинской дисциплины;

  • выполнения требований по обеспечению безопасности личного состава;

  • надлежащей организации службы срочников.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры направлены на предупреждение аналогичных происшествий в будущем.

Вопросы безопасности срочной службы рассмотрят на коллегии Генпрокуратуры

Кроме расследования конкретного случая, в ближайшее время вопросы сохранения жизни и здоровья военнослужащих, а также обеспечения безопасности при прохождении срочной службы будут вынесены на специальную коллегию Генеральной прокуратуры. Ожидается, что по итогам обсуждения могут быть приняты дополнительные меры реагирования.

Четвёртый случай гибели военнослужащих за месяц

Отмечается, что данный инцидент стал четвёртым случаем смерти военнослужащих в армии Казахстана с начала января. Ранее, 7 января, Национальная гвардия сообщала о смерти солдата-срочника в Шымкенте. Тогда предварительной причиной гибели был назван острый лейкоз.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь