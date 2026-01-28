18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
28.01.2026, 07:28

Казахстанцу приписали штрафы за чужие нарушения правил дорожного движения

Новости Казахстана 0 557

Житель Атырауской области столкнулся с необычной и тревожной ситуацией: ему начали приходить штрафы за нарушения ПДД, которые он не совершал. Расследование показало, что за его «преступления» на дороге фактически отвечал другой человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Обращение в полицию стало отправной точкой

Все началось с того, что 33-летний мужчина обратился в правоохранительные органы с жалобой: на его имя начали приходить штрафы, хотя сам он правил не нарушал. Эта ситуация сразу привлекла внимание сотрудников областного Департамента полиции.

По информации медиапортала МВД Polisia.kz, полиция сразу приступила к проверке и оперативным мероприятиям, чтобы выяснить источник проблемы.

Подмена номеров и попытка уйти от ответственности

Расследование выявило, что нарушителем был другой водитель из Семея, управлявший BMW X5. Ключевой деталью стало то, что он использовал номерной знак, зарегистрированный на жителя Атырауской области.

Таким образом, все штрафы автоматически приходили на чужое имя, а фактический водитель пытался избежать ответственности. В полиции подчеркнули, что такие действия расцениваются как умышленное нарушение, создающее прямую угрозу безопасности на дорогах.

Изъятие автомобиля и последствия

BMW X5 был изъят и помещен на специализированную штрафную стоянку. По данному факту материалы дела оформлены в соответствии с законодательством.

Правоохранители напоминают, что государственный номер — это юридический идентификатор транспортного средства. Любые попытки скрыть реального нарушителя или переложить ответственность на другого человека будут выявляться, а виновные привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

На что стоит обратить внимание водителям

  • Проверяйте штрафы и уведомления – не все поступившие на ваше имя нарушения вы совершали.

  • Своевременно обращайтесь в полицию – при подозрении на подмену номеров это единственный способ защитить свои права.

  • Соблюдайте правила дорожного движения – это снижает риск, что ваш номер будет использован для обмана.

  • Следите за состоянием автомобиля и документов – иногда мошенники используют утерянные или украденные номера для своих схем.

