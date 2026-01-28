Правила прикрепления к поликлиникам изменятся в Казахстане: что важно знать

В Казахстане готовятся серьёзные изменения в правилах прикрепления граждан к поликлиникам. Министерство здравоохранения предлагает отказаться от привычной ежегодной кампании и внедрить новые нормы, которые затронут как взрослых, так и маленьких детей. Разбираемся, что именно изменится и как это скажется на пациентах, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

Фото: novoetv.kz

Почему отменяют ежегодную кампанию по прикреплению

Ранее казахстанцы могли свободно менять поликлинику только в период с 1 сентября по 1 ноября. Руководитель Центра первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Асель Хасенова объясняет причины изменений:

Граждане должны иметь возможность свободно прикрепляться к поликлинике в течение всего года.

Решается, будет ли человек менять клинику один или два раза в год.

Осенняя кампания по прикреплению больше проводиться не будет.

Сейчас для смены поликлиники нужно было иметь вескую причину, например, переезд или закрытие медицинского учреждения. Новые правила позволят менять поликлинику по собственному желанию, без бюрократических препятствий.

Куда и как можно будет прикрепляться

Согласно новым правилам:

Прикрепление внутри одной административно-территориальной единицы станет обязательным. Например, жители Алматы смогут выбрать клинику только в пределах города.

Это связано с высокой внутренней миграцией и случаями, когда человек прикреплён к поликлинике в другом регионе или сразу в двух населённых пунктах.

Одновременно сохраняется норма: каждый пациент прикреплён только к одному медицинскому учреждению.

Правило распространяется и на ведомственные клиники: пациенту придётся выбрать одно место обслуживания, например, между клиникой МВД и поликлиникой по месту жительства.

Минздрав будет тесно сотрудничать с МВД для проверки фактического места жительства и регистрации граждан.

Особые правила для маленьких детей

Для детей до пяти лет планируется автоматическое прикрепление к поликлиникам, где обслуживаются их законные представители:

Родители или опекуны выбирают поликлинику в районе проживания.

Участковые врачи смогут посещать ребёнка на дому только при прикреплении к поликлинике по микроучастку.

Это позволит улучшить доступ к медицинской помощи на дому и снизит риск пропуска осмотров и профилактических визитов.

Какие клиники останутся в системе ОСМС

Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) будет работать только с клиниками, у которых прикреплено не менее 10 000 пациентов:

Малые клиники часто предоставляют ограниченный спектр услуг и вынуждены передавать пациентов на соисполнение в другие центры.

По комплексному "подушевому" нормативу (КПН) деньги получает одна клиника, а услуги оказывает другая, что создаёт финансовую нагрузку на крупные медцентры.

В некоторых регионах мелких клиник много (Туркестанская, Костанайская, Павлодарская области, Шымкент), а в западных регионах практически нет.

Постепенно пациенты будут переходить в крупные клиники: сначала те, где прикреплено 5 000 человек, потом 8 000, и, в конечном итоге, 10 000.

Сроки и порядок внедрения изменений

Новые правила вступят в силу после обсуждений и согласований с госорганами.

Считается, что изменения должны быть введены до 1 сентября , когда обычно начиналась осенняя кампания по прикреплению.

Постепенное сокращение числа малых клиник позволит адаптировать систему без резкого ухудшения доступа к медпомощи.

Что стало предшествующим событием

16 января правительство решило передать Фонд медстрахования в ведение Министерства финансов после выявления нарушений и неэффективного расходования средств:

Были зафиксированы случаи "лечения" умерших пациентов, прохождения скрининга на рак шейки матки мужчинами и приписок.

Премьер-министр сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

До 1 июля информационная система Фонда медстрахования должна быть интегрирована с системой Минздрава для повышения прозрачности.

23 января новым председателем ФСМС назначена Гульмира Сабденбек, что позволит ускорить внедрение реформ и улучшить контроль за расходами.