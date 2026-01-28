Казахстан меняет правила: POS-терминалы станут полноценными кассами

POS-терминалы, которые казахстанские предприниматели используют для приема платежей, могут полностью приравнять к контрольно-кассовым машинам (ККМ). Такая мера призвана упростить работу бизнеса и интегрировать платежные системы в единую учетную систему, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Фото: nalog.gov.ru

Сколько ККМ сейчас работает в стране

По последним данным, предприниматели Казахстана используют более 1,18 миллиона контрольно-кассовых машин. Из них 96% (около 1,14 миллиона) — это онлайн-ККМ, которые автоматически передают информацию о продажах в налоговые органы.

Это показывает, что большинство бизнеса уже работает с современными системами учета, но необходимость объединения с POS-терминалами назрела давно.

Объединение POS и ККМ: что планируется

На сегодняшний день рассматривается вопрос о приравнивании всех POS-терминалов к ККМ. Для этого уже утвержден «План мероприятий по объединению онлайн-ККМ с POS-терминалами».

Суть нововведения:

POS-терминалы смогут выполнять все функции ККМ.

Система интегрируется со сканером для считывания штрих-кодов НКТ и маркированных товаров.

Платежи будут фиксироваться в едином чеке, что облегчает бухгалтерский учет и контроль со стороны налоговой.

Как это упростит работу предпринимателей

Совместная работа ККМ и POS-терминалов позволит:

Сократить расходы на оборудование. Бизнес сможет использовать одно устройство вместо нескольких. Автоматизировать учет продаж. Информация об оплате будет передаваться сразу и в POS, и в ККМ. Повысить прозрачность операций. Это важно для налогового контроля и предотвращения ошибок при расчетах.

Пилотный проект: чеки без затрат

Для дополнительного снижения расходов предпринимателей, Комитет государственных доходов планирует запуск пилотного проекта, в рамках которого чеки ККМ будут передаваться напрямую и бесплатно. Это позволит бизнесу экономить на бумаге, печати и обслуживании касс, одновременно соблюдая налоговое законодательство.

Итог

Объединение POS-терминалов с ККМ — это важный шаг к цифровизации бизнеса в Казахстане. Нововведение упрощает учет, снижает затраты и делает продажи более прозрачными. Теперь предприниматели смогут работать эффективнее, а налоговые органы — получать точную и актуальную информацию о расчетах.