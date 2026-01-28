Казахстан официально озвучил новые ставки утильсбора на авто из России и Беларуси

Казахстанские власти объявили о существенном повышении утильсбора на автомобили и сельскохозяйственную технику, импортируемую из России и Беларуси. Решение уже официально подтверждено Министерством промышленности, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Фото: кадр YouTube

Причины повышения: ответ на дополнительные платежи за рубежом

В Минпромышленности объяснили, что увеличение утильсбора связано с тем, что при экспорте казахстанских автомобилей в Россию и Беларусь местные власти взимают дополнительные платежи.

«При расчете утильсбора на автомобили, экспортируемые из Казахстана в Россию и Белоруссию, дополнительно к установленной в этих странах ставке взимаются разницы сумм таможенной пошлины, НДС и акцизов, уплаченных в Казахстане», — пояснили в министерстве.

Таким образом, мера направлена на сужение возможностей для параллельного импорта и выравнивание условий торговли.

Новые ставки утильсбора

Условия для автомобилей, произведенных в Казахстане, а также для техники из других стран, останутся без изменений. Однако импорт из России и Беларуси ощутимо подорожает:

Электромобили — ставка вырастет с 0 до почти 2 млн тенге;

Автомобили с двигателем 2–3 литра — увеличение с 1 млн до 32 млн тенге;

Автомобили с объемом двигателя свыше 3 литров и сельхозтехника — рост с 2,5 млн до 48 млн тенге.

Нововведение затронет не только легковые автомобили, но и крупную спецтехнику, включая карьерные самосвалы и уникальную сельхозтехнику.

Как это повлияет на рынок

Эксперты оценивают последствия неоднозначно. С одной стороны, внутри таможенного союза торговля должна упрощаться. С другой — резкое повышение утильсбора может усложнить импорт определенной техники.

«Легковые автомобили из России и Беларуси казахстанцы завозят нечасто, поэтому для этого сегмента влияние минимальное. А вот для сельхозтехники последствия будут ощутимыми. Например, мы не сможем привезти Белаз или карьерные самосвалы — их придется закупать у других стран, скорее всего у Китая», — пояснил эксперт Алексей Алексеев.

Таким образом, аграрный сектор Казахстана может столкнуться с ограничением выбора импортной техники, что заставит перераспределять закупки на альтернативные рынки.