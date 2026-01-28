Какие цены ждут водителей на заправках после отмены моратория в Казахстане - Министр энергетики

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 28 января 2026 года поделился прогнозом по ценам на бензин в случае отмены действующего моратория. Напомним, что мораторий был введен 16 октября 2025 года и фактически заморозил рост стоимости бензина марки АИ-92 и дизельного топлива, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: avtovzglyad.ru

Мораторий как «тормоз» для цен

По словам министра, рост цен на топливо был приостановлен именно «волевым решением» государства, которое обеспечило стабильность на внутреннем рынке и защитило автолюбителей от резких скачков.

Что изменится после 31 марта

Аккенженов отметил, что после окончания моратория 31 марта 2026 года дальнейшая динамика цен будет определяться исключительно рыночными механизмами.

«Если будет принято решение, что правительство больше не вмешивается в деятельность АЗС и рынок будет работать самостоятельно, тогда внутренний спрос и предложение будут формировать условия ценообразования», – заявил министр.

Он подчеркнул, что резких скачков цен допущено не будет, и любые изменения стоимости топлива будут соответствовать текущему экономическому положению страны.

Почему государство вмешивается

Мораторий и временная государственная регуляция цен на бензин – это инструмент, который помогает удерживать социальную стабильность и защищает граждан от внезапного удорожания топлива.

Для водителей это означает: пока действует мораторий, автозаправки не могут поднимать цены выше установленных лимитов. После отмены – стоимость бензина и дизеля будет зависеть от баланса спроса и предложения на рынке, уровня мировых цен на нефть и внутренней экономической ситуации.

Что ждет автолюбителей

Возможны умеренные колебания цен в сторону повышения, но резких скачков государство обещает не допустить.

Рыночные механизмы будут стимулировать конкуренцию между АЗС, что может сдерживать рост стоимости.

Долгосрочно стоимость топлива будет более гибкой, отражая реальные экономические процессы, а не фиксированную государством цену.

Итог

Отмена моратория на бензин не означает мгновенное подорожание топлива, но перевод ценообразования в рыночную плоскость создаст новые правила игры для автозаправок и потребителей. Государство, по словам министра, сохранит контроль над ситуацией, чтобы изменения были плавными и не ударили по бюджету водителей.