28.01.2026, 11:45

Токаев обратился к учителю из Алматы, ставшей одной из 50 лучших педагогов мира

Новости Казахстана 0 771

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравления учителю химии Татьяне Белоусовой, которая вошла в число 50 лучших педагогов мира по итогам международного конкурса Global Teacher Prize, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: акимат Алматы
Фото: акимат Алматы

Президент отметил заслуги педагога

В своём обращении глава государства подчеркнул значимость достижений Белоусовой для всего Казахстана:

"Это высокое признание стало результатом вашего многолетнего созидательного труда, направленного на воспитание и образование подрастающего поколения. Наша общая цель – построение интеллектуальной нации. Государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Слова президента подчеркивают, что поддержка учителей и повышение их престижа остаются ключевыми направлениями государственной политики в сфере образования.

Как Белоусова попала в мировую элиту педагогов

Официальное объявление о том, что Татьяна Белоусова вошла в топ-50 Global Teacher Prize 2025–2026, состоялось 27 января 2026 года. Ее кандидатура прошла строгий многоэтапный отбор:

  • подача анкеты и дополнительных материалов;

  • экспертная оценка профессиональных достижений;

  • финальный отбор среди сотен претендентов со всего мира.

Финальная церемония награждения победителей пройдет с 1 по 5 февраля 2026 года в Дубае в рамках международного образовательного форума.

Опыт и признание на национальном уровне

В акимате Алматы отметили, что Татьяна Белоусова — педагог с большим стажем, обладатель почетного звания "Учитель Казахстана-2024", что отражает её вклад в развитие национального образования и подготовку будущего поколения специалистов.

Её успех на международной арене подчеркивает высокий уровень казахстанского образования и профессионализма отечественных учителей, а также способствует повышению авторитета страны в мировом образовательном сообществе.

