18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.9
603.32
6.61
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
28.01.2026, 12:33

Министерство обороны Казахстана выступило с экстренным заявлением в связи с гибелью срочников

Новости Казахстана 0 715

Министерство обороны Казахстана сделало официальное обращение к гражданам страны в связи с рядом смертельных инцидентов среди срочников, произошедших в 2026 году. Ведомство выразило глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнуло, что безопасность личного состава является приоритетом для руководства Вооруженных Сил, сообщает Lada.kz. 

Фото с сайта arna-news.kz
Фото с сайта arna-news.kz

Соболезнования семьям погибших и признание серьезности ситуации

В официальном заявлении Минобороны подчеркивается, что командование полностью осознаёт тяжесть происшедшего и свою ответственность за защиту жизни и здоровья военнослужащих.

"По поручению Министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем", — отметили в ведомстве.

Речь идет о случаях гибели военнослужащих срочной службы с начала года, которые вызвали широкий общественный резонанс и обеспокоенность граждан.

Кадровые решения: кого наказали за трагедии

Минобороны уточнило, что по каждому факту смерти военнослужащего приняты строгие кадровые и дисциплинарные меры:

  • Командующий Регионального командования «Восток», начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе привлечены к дисциплинарной ответственности.

  • Командир воинской части, где произошел несчастный случай, его заместитель, а также командир батальона освобождены от занимаемых должностей.

Эти решения подчеркивают стремление ведомства не оставлять инциденты без последствий и усилить ответственность командиров за жизнь личного состава.

Принятые меры для предотвращения новых трагедий

Министерство обороны заявило о комплексном подходе к повышению безопасности и профилактике инцидентов:

  1. Усиление воспитательной работы и воинской дисциплины

    • Строго соблюдаются уставные нормы.

    • Повышены меры безопасности при обращении с оружием, проведении занятий и стрельб.

  2. Психологическое обследование военнослужащих

    • Во все воинские части направлены комиссии для комплексной оценки психического состояния солдат.

    • Проводится повторная проверка психологической готовности к выполнению служебных задач.

  3. Повышение ответственности командного состава

    • Командиры и сержантский состав несут персональную ответственность за предотвращение происшествий.

    • Основной акцент — формирование устойчивых навыков безопасного поведения среди солдат.

  4. Проверки и контроль военной полиции

    • Регулярные всесторонние проверки воинских частей.

    • Усиленный контроль за личным составом даже во внеслужебное время.

  5. Круглосуточный мониторинг и профилактика правонарушений

    • Введен постоянный контроль за состоянием военнослужащих.

    • Приняты дополнительные меры профилактики несчастных случаев.

  6. Поддержка связи с семьями

    • Системно организована видеосвязь солдат с родными.

    • Командиры подразделений поддерживают регулярную связь с родителями через официальные каналы.

"Все принимаемые меры направлены прежде всего на сохранение жизни и здоровья личного состава и недопущение подобных трагедий в дальнейшем", — заверили в Минобороны.

Последние случаи гибели срочников

За последние недели произошли несколько трагических инцидентов:

  • В Жамбылской области солдат-срочник получил смертельное ранение при обращении с оружием. Сейчас ведется расследование.

  • В Усть-Каменогорском гарнизоне военнослужащий совершил самовыстрел и скончался на месте.

  • В Шымкенте молодой солдат скончался в городской больнице после остановки сердца; ранее ему диагностировали лейкоз.

Эти события усилили общественное внимание к проблеме безопасности в армии.

Реакция государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan подчеркнул, что гибель военнослужащих во время прохождения службы недопустима. Руководство страны и Минобороны принимают комплекс мер, чтобы предотвратить новые трагедии и обеспечить защиту жизни и здоровья солдат.

0
6
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь