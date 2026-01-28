Министерство обороны Казахстана выступило с экстренным заявлением в связи с гибелью срочников

Министерство обороны Казахстана сделало официальное обращение к гражданам страны в связи с рядом смертельных инцидентов среди срочников, произошедших в 2026 году. Ведомство выразило глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнуло, что безопасность личного состава является приоритетом для руководства Вооруженных Сил, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта arna-news.kz

Соболезнования семьям погибших и признание серьезности ситуации

В официальном заявлении Минобороны подчеркивается, что командование полностью осознаёт тяжесть происшедшего и свою ответственность за защиту жизни и здоровья военнослужащих.

"По поручению Министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем", — отметили в ведомстве.

Речь идет о случаях гибели военнослужащих срочной службы с начала года, которые вызвали широкий общественный резонанс и обеспокоенность граждан.

Кадровые решения: кого наказали за трагедии

Минобороны уточнило, что по каждому факту смерти военнослужащего приняты строгие кадровые и дисциплинарные меры:

Командующий Регионального командования «Восток», начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе привлечены к дисциплинарной ответственности.

Командир воинской части, где произошел несчастный случай, его заместитель, а также командир батальона освобождены от занимаемых должностей.

Эти решения подчеркивают стремление ведомства не оставлять инциденты без последствий и усилить ответственность командиров за жизнь личного состава.

Принятые меры для предотвращения новых трагедий

Министерство обороны заявило о комплексном подходе к повышению безопасности и профилактике инцидентов:

Усиление воспитательной работы и воинской дисциплины Строго соблюдаются уставные нормы.

Повышены меры безопасности при обращении с оружием, проведении занятий и стрельб. Психологическое обследование военнослужащих Во все воинские части направлены комиссии для комплексной оценки психического состояния солдат.

Проводится повторная проверка психологической готовности к выполнению служебных задач. Повышение ответственности командного состава Командиры и сержантский состав несут персональную ответственность за предотвращение происшествий.

Основной акцент — формирование устойчивых навыков безопасного поведения среди солдат. Проверки и контроль военной полиции Регулярные всесторонние проверки воинских частей.

Усиленный контроль за личным составом даже во внеслужебное время. Круглосуточный мониторинг и профилактика правонарушений Введен постоянный контроль за состоянием военнослужащих.

Приняты дополнительные меры профилактики несчастных случаев. Поддержка связи с семьями Системно организована видеосвязь солдат с родными.

Командиры подразделений поддерживают регулярную связь с родителями через официальные каналы.

"Все принимаемые меры направлены прежде всего на сохранение жизни и здоровья личного состава и недопущение подобных трагедий в дальнейшем", — заверили в Минобороны.

Последние случаи гибели срочников

За последние недели произошли несколько трагических инцидентов:

В Жамбылской области солдат-срочник получил смертельное ранение при обращении с оружием. Сейчас ведется расследование.

В Усть-Каменогорском гарнизоне военнослужащий совершил самовыстрел и скончался на месте.

В Шымкенте молодой солдат скончался в городской больнице после остановки сердца; ранее ему диагностировали лейкоз.

Эти события усилили общественное внимание к проблеме безопасности в армии.

Реакция государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan подчеркнул, что гибель военнослужащих во время прохождения службы недопустима. Руководство страны и Минобороны принимают комплекс мер, чтобы предотвратить новые трагедии и обеспечить защиту жизни и здоровья солдат.