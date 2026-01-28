Министерство обороны Казахстана выступило с экстренным заявлением в связи с гибелью срочников

Министерство обороны Казахстана сделало официальное обращение к гражданам страны в связи с рядом смертельных инцидентов среди срочников, произошедших в 2026 году. Ведомство выразило глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнуло, что безопасность личного состава является приоритетом для руководства Вооруженных Сил, сообщает Lada.kz.
В официальном заявлении Минобороны подчеркивается, что командование полностью осознаёт тяжесть происшедшего и свою ответственность за защиту жизни и здоровья военнослужащих.
"По поручению Министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова принят комплекс экстренных мер, направленных на недопущение подобных трагедий в дальнейшем", — отметили в ведомстве.
Речь идет о случаях гибели военнослужащих срочной службы с начала года, которые вызвали широкий общественный резонанс и обеспокоенность граждан.
Минобороны уточнило, что по каждому факту смерти военнослужащего приняты строгие кадровые и дисциплинарные меры:
Командующий Регионального командования «Восток», начальник штаба и заместитель по воспитательной и идеологической работе привлечены к дисциплинарной ответственности.
Командир воинской части, где произошел несчастный случай, его заместитель, а также командир батальона освобождены от занимаемых должностей.
Эти решения подчеркивают стремление ведомства не оставлять инциденты без последствий и усилить ответственность командиров за жизнь личного состава.
Министерство обороны заявило о комплексном подходе к повышению безопасности и профилактике инцидентов:
Усиление воспитательной работы и воинской дисциплины
Строго соблюдаются уставные нормы.
Повышены меры безопасности при обращении с оружием, проведении занятий и стрельб.
Психологическое обследование военнослужащих
Во все воинские части направлены комиссии для комплексной оценки психического состояния солдат.
Проводится повторная проверка психологической готовности к выполнению служебных задач.
Повышение ответственности командного состава
Командиры и сержантский состав несут персональную ответственность за предотвращение происшествий.
Основной акцент — формирование устойчивых навыков безопасного поведения среди солдат.
Проверки и контроль военной полиции
Регулярные всесторонние проверки воинских частей.
Усиленный контроль за личным составом даже во внеслужебное время.
Круглосуточный мониторинг и профилактика правонарушений
Введен постоянный контроль за состоянием военнослужащих.
Приняты дополнительные меры профилактики несчастных случаев.
Поддержка связи с семьями
Системно организована видеосвязь солдат с родными.
Командиры подразделений поддерживают регулярную связь с родителями через официальные каналы.
"Все принимаемые меры направлены прежде всего на сохранение жизни и здоровья личного состава и недопущение подобных трагедий в дальнейшем", — заверили в Минобороны.
За последние недели произошли несколько трагических инцидентов:
В Жамбылской области солдат-срочник получил смертельное ранение при обращении с оружием. Сейчас ведется расследование.
В Усть-Каменогорском гарнизоне военнослужащий совершил самовыстрел и скончался на месте.
В Шымкенте молодой солдат скончался в городской больнице после остановки сердца; ранее ему диагностировали лейкоз.
Эти события усилили общественное внимание к проблеме безопасности в армии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Turkistan подчеркнул, что гибель военнослужащих во время прохождения службы недопустима. Руководство страны и Минобороны принимают комплекс мер, чтобы предотвратить новые трагедии и обеспечить защиту жизни и здоровья солдат.
