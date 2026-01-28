18+
28.01.2026, 12:54

Энергетическая правда Казахстана - страна подсчитала свои запасы

Новости Казахстана 0 576

В кулуарах Мажилиса 28 января 2026 года министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов прокомментировал ситуацию с обеспеченностью страны углем, нефтью и газом. В центре внимания оказались новые теплоэлектростанции и вопросы их долгосрочного снабжения топливом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»
Фото: АО НК «КазМунайГаз»

По словам министра, никаких рисков, что новые мощности останутся без сырья, не существует.

"Такого риска у нас точно нет. По углю у нас запасы составляют 33,6 млрд тонн, при этом в год добывается около 120 млн тонн. Как говорил президент, этих запасов хватит на 300 лет. Что касается нефти и газа — их хватит примерно на 40 лет", — подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Уголь — стратегический резерв на три столетия

Казахстан обладает одними из крупнейших в мире запасов угля. При текущих объемах добычи — 120 млн тонн в год — страна обеспечена топливом на ближайшие три столетия. Это дает возможность не только поддерживать внутренние энергетические мощности, но и планировать экспортные стратегии, ориентированные на мировые рынки.

Нефть и газ — ограниченный ресурс, требующий планирования

В отличие от угля, запасы нефти и газа страны ограничены примерно 40 годами при текущих темпах добычи. Министр отметил, что это не критично для работы новых ТЭЦ, но подчеркивает необходимость инвестиций в разведку, технологии добычи и альтернативные источники энергии.

Правовые изменения для устойчивого развития

5 ноября 2025 года депутаты Мажилиса поддержали законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК 'О недрах и недропользовании'". Новые поправки направлены на совершенствование управления недропользованием в сфере углеводородов и урана, что должно повысить эффективность добычи и обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность страны.

Выводы экспертов

  • Казахстан уверенно смотрит в энергетическое будущее, особенно благодаря огромным запасам угля.

  • Ограниченность нефти и газа требует стратегического планирования и внедрения современных технологий добычи.

  • Законодательные инициативы укрепляют контроль над ресурсами и стимулируют их рациональное использование.

